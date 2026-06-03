  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

Binêre | Tenê nehatina êrîş kirin li Berûtê têr nake; Îsraîl divê ji Libnanê derkeve.

3 June 2026 - 18:50
News ID: 1822103
Source: Tasnim News
Binêre | Tenê nehatina êrîş kirin li Berûtê têr nake; Îsraîl divê ji Libnanê derkeve.

Grûpa şîroveyên şer a Ajansa Nûçeyan a Tasnim derbarê şerê Lubnanê de şirove pêşkêş kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ajansa Nûçeyan a Tasnim, Koma Şîroveyên Şer - Êrîşnekirina ser Beyrûtê têrê nake; divê Îsraîl ji Lubnanê derkeve. 

................

DAWIYA PEYAM

Your Comment

You are replying to: .
captcha