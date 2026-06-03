Binêre | Tenê nehatina êrîş kirin li Berûtê têr nake; Îsraîl divê ji Libnanê derkeve.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ajansa Nûçeyan a Tasnim, Koma Şîroveyên Şer - Êrîşnekirina ser Beyrûtê têrê nake; divê Îsraîl ji Lubnanê derkeve.
................
DAWIYA PEYAM
Grûpa şîroveyên şer a Ajansa Nûçeyan a Tasnim derbarê şerê Lubnanê de şirove pêşkêş kirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ajansa Nûçeyan a Tasnim, Koma Şîroveyên Şer - Êrîşnekirina ser Beyrûtê têrê nake; divê Îsraîl ji Lubnanê derkeve.
................
DAWIYA PEYAM
Your Comment