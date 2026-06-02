Melayekî Kuweytî: Hebûna binkeyên Amerîkî li Kuweytê jiyana welatiyan dixe xeterê

Nûçeya Ajansa Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Rûhanîyê(Mamosta) Kuweytî Mihemed El-Hesen el-Huseynî: Hebûna binkeyên Amerîkî serweriya Kuweytê binpê dike û zindaniyan dikuje
Hucetulîslam Mihemed El-Hesen el-Huseynî, rûhaniyê çalakvan ê Kuweytî, bi rêya tora civakî ya X (Twitter), li hemberî hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Kuweytê hişyariyên tund da û rexne li rewşa zindaniyan girt.
Binkeyên Amerîkî; gefek li ser serwerî û ewlehiyê
El-Huseynî pirsî: “Heta kengî wê Amerîka serweriya Kuweytê binpê bike û welatiyên wê bixe nav xeterê?” Wî da zanîn ku bikaranîna binkeyên Amerîkî li Kuweytê ji bo êrîşkirina li ser welatên cîran di şerê parastina Siyonîstan de, dibe sedema kûrbûna nakokiyan û di pêşerojê de metirsiyên mezintir bi xwe re tîne.
Doza Hac Mûsa el-Mesrî
El-Huseynî bal kişand ser rewşa Hac Mûsa el-Mesrî, ku kesayetekî pêşeng di karê xêrxwaziyê de bû:
- Girtin û bêedaletî: Tevî ku Mûsa el-Mesrî û çalakvanên din di Dadgeha Tawanan û Dadgeha îstînafê (têvejandinê) de beraet kiribûn, lê “Dîwana Temyîzê” bi awayekî derveyî rêgezên dadwerî, biryar betal kir û ew şandin zindanê.
- Cezayên giran: Wan bi 13 milyon dînarên Kuweytî hatin cezakirin; dravê ku di nava 40 salan de bo avakirina mizgeftan, xanî û çêkirina bîrên avê hatibû xerckirin.
- Mirina di zindanê de: El-Huseynî diyar kir ku Mûsa el-Mesrî di temenekî mezin de û bi nexweşiyên giran re rû bi rû bû. Tevî daxwazên wî yên bo tedawiyê, berpirsan guh nedan rewşa wî û ew di zindanê de bi awayekî mezlûm jiyana xwe ji dest da.
Daxwaza dawî
El-Huseynî destnîşan kir ku divê pêşî li vê hebûna Amerîkayê were girtin. Wî got: “Ew binkeyên ku ji ser axa me êrîşî welatên din dikin, dibin hinceta êrîşên li ser me. Divê pêşîniya me ew be ku rê li ber vê aloziyê bigirin.
”
...............
Dawiya peyamê/
Etîket Amerîka Kuweyt Bingeha Amerîkî
Your Comment