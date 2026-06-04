Çavdêriya nezelal a avahiya leşkerî ya Herêmê: Daxuyaniya tûnd a Mesûd Barzanî di nav guherîna hevsengiya çekdarî ya Iraqê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mesûd Barzanî bi daxuyaniyeke fermî li ser torra civakî ya X (Twitterê), li hember vê pêla tevger û zextên siyasî reaksiyon nîşan da û her nêrîna mekanîkî ya li ser çekê Peşmerge red kir. Nivîsa vê peyamê wiha ye:
"Ji demekê ve, ji ber rewşa siyasî ya taybet a ku derketiye holê, hin alî li ser çekê Peşmerge diaxivin û di vê derbarê de analîzên şaş û dîtinên çewt pêşkêş dikin. Li vir pêwîst e hemû alî vê yekê bi bîr bînin ku Peşmerge ji xwînê, azar û hêsirên gelê Kurdistanê çêbûye.
Çekê Peşmerge, pareyekî hesin, çekxane û amûra şer nîn e. Çekê Peşmerge dîrok, fedakarî, keramet û baweriya wî ye. Çekê Peşmerge heman evîn û pabendbûna wî ye ku her tim li hemberî gel, ax û welatê xwe heye."
Çima çekê Peşmerge bû erda lîstika nû ya Bexdayê û Erbîlê?
Reaksiyona bilez û îdeolojîk a serokê Partiya Demokrata Kurdistanê, ji valahiyeke siyasî dernakeve; berevajî, bertekeke li hemberî pêvajoyeke ewlekarî ya mezin a nû di erdnîgariya siyasî ya Îraqê de ye ku bingeha xweseriya leşkerî ya Herêma Kurdistanê dixe ber pirsê.
Pêla destpêkê ya vê astengiya nû wê demê hate çêkirin ku hêzên bi bandor di nav komên çekdar ên şîeyan de, gavên pratîkî yên domdar ji bo hevgirtina bi hikûmeta federal re destpê kirin. Di heman çarçoveyê de, serokên payebilind ên tevgera 'Esayibî Ehlê Heq' û 'Ketaîbî Îmam Elî', di hevdîtineke stratejîk de bi 'Elî Falih Ez-Zeydî', serokwezîrê Îraqê re, bi fermî amadebûna xwe ji bo radestkirina çekên giran û nîvgiran li hikûmeta navendî û tebaya fermandarîya giştî ya hêzên çekdar ên Îraqê ragihand.
Ev kiryar, rewayiya parastina avahiyên leşkerî yên paralel li Herêma Kurdistanê xiste bin pirsiyarê; Taybetmendî ku 'Bafil Talebanî', serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û rikeberê kevneşopî yê Barzanî, tavilê û bi eşkere ji vê kiryara Bexdayê pêşwazî kir – gaveke ku ji aliyê Erbîlê ve wek ronahiya keske ya Silêmaniyê ji bo Bexdayê hate şirovekirin da ku avahiya leşkerî ya Herêmê bin zextê bike.
Pîvanên navneteweyî yên vê krîzê bi gotinên dawî yên 'Tom Barak', nûnerê taybet ê Dewletên Yekbûyî li Îraq û Sûriyeyê, ketiye qonaxeke girîngtir. Barak bi ravekirina doktrîna nû ya çavdêriyê ya Amerîkayê, bi eşkere ragihand ku Waşington, di çarçoveya serweriya neteweyî de, paytext û hikûmetên navendî wek hevpeyivarê fermî û qanûnî yê xwe dihesibîne.
Ev îşaretên dîplomatîk diyar kir ku sîwana piştevaniya Rojavayî êdî wek berê garantiya mayîna avahiyên çekdar ên serbixwe li Erbîlê nade. Pispor bawer dikin ku bi vê nêzîkatiya Waşingtonê û hevgirtina Bexdayê re, îhtîmala ku qanûna çekjêkirin û tekeziya çekan li hêzên Peşmerge yên Herêma Kurdistanê jî were sepandin, pir bilind e; vebijêrdê ku Partiya Demokrata Kurdistanê wek xeta sor a xwe ya nelivîn dibîne.
Dosyeya rawestiyayî ya reformên Peşmerge; bingehgiriya dûqetî ya Erbîl-Silêmaniyê
Hêzên hevpeymaniya navneteweyî ya dijî DAIŞê bi serokatiya Amerîkayê, bi salan e ku planeke berfireh û pir-qonaxî ji bo rêkxistin, nûjenkirin û yekgirtina hêzên Peşmerge (tevlîhevkirina hêzên Tîpa 80ê ya aidî Partiya Demokrata Kurdistanê û Tîpa 70ê ya aidî Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê di bin Wezareta Peşmerge de) pêşde dibin. Lê belê, hevpeymaniyê gelek caran hişyarî daye ku nakokiyên kûr ên navxweyî û bêbaweriya rehduyî ya di navbera Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê de, astenga sereke ya pêkanîna van reformên avahîsaziyê ye.
Naha, bêçalakîya çend-salane ya dûqetiya Erbîl-Silêmanî di yekgirtina hêzên xwe de, bûye amûreke zextê di destê hikûmeta navendî ya Îraqê da ku bi girtina qanûnên navneteweyî û piştevaniyên deqî yên herêmî, serweriya leşkerî ya xwe heya sinorên bakurê welêt berfireh bike.
Daxuyaniya Mesûd Barzanî nîşan dide ku Erbîl, peywira hêzên Peşmerge ji avahiyeke leşkerî ya klasîk wêdetir û wek sembola nasnameya serwerî ya Kurdistanê pênase dike. Di rewşeke ku Bexda hêza xwe ya navendî ji nû ve ava dike de, israra Partiya Demokrata Kurdistanê li ser parastina serxwebûna leşkerî ya Peşmerge û beramberî wê, amadebûna Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê ji bo nermbûna li hemberî Bexdayê, dikare Herêma Kurdistanê bi yek ji mezintirîn astengiyên avahîsazî yên xwe di van du dehsalên dawî de rû bi rû bihêle.
…………..
Dawiya Peyam/
Çavdêriya nezelal a avahiya leşkerî ya Herêmê: Daxuyaniya tûnd a Mesûd Barzanî di nav guherîna hevsengiya çekdarî ya Iraqê de
Servîsa Îraq û Herêma Kurdistanê: Li dûv guherînên lezgîn ên siyasî-ewlekarî li Bexdayê û meyla hin komên şîeyan ji bo radestkirina çekên xwe li hikûmeta navendî, Mesûd Barzanî, serokê Partiya Demokrata Kurdistanê, bi daxuyaniyeke req, her şêweyekî çekjêkirinê an jî tevlîhevkirina hêzên Peşmerge di nav avahiya bin kontrola Bexdayê de red kir. Ev helgirtin di demeke de tê kirin ku nîşanên Washingtonê yên li ser pêşengiya têkildarbûnê bi hikûmeta federal û zextên hevpeymaniya navneteweyî ji bo reforma avahiya leşkerî ya Herêmê, texmînên li ser şûmulgirtina qanûna "Çek di destê dewletê de ye" ji bo hêzên kurdî aniye asta herî bilind.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mesûd Barzanî bi daxuyaniyeke fermî li ser torra civakî ya X (Twitterê), li hember vê pêla tevger û zextên siyasî reaksiyon nîşan da û her nêrîna mekanîkî ya li ser çekê Peşmerge red kir. Nivîsa vê peyamê wiha ye:
Your Comment