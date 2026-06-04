Eraqçî: Îsraîl, sedema sereke ya alozbûna têkiliyên me bi Emîratiyê re ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê Seyîd Ebas Araqçî, rejîma Îsraîlê wekî sedema sereke ya tîrbûn û alozbûna têkiliyên Tehran û Emîratiyên Yekbûyî yên Ereb (EYE) da nîşandan.
Eraqçî di daxuyaniya xwe de anî ziman: “Mixabin, di dema şerê dawî de, şahidî û belgeyên zêde hene ku nîşan didin Emerîka û rejîma Îsraîlê ji hewa û axa Emîratiyê li dijî me bikar anîne.”
Serokê saziya dîplomasiya Îranê her wiha destnîşan kir ku di destê wan de belge û agahiyên piştrast hene ku nîşan didin Emîratiyê di hin rewşan de, bi awayekî rasterast di operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê de cih girtiye.
Li gorî gotina Eraqçî, sedema bingehîn a aloziya di têkiliyên niha yên bi Emîratiyê re, hebûna faktora Îsraîlî û têkiliyên nêzîk ên siyasî, bazirganî û aborî yên vî welatî bi Tel Avîvê re ye.
Wezîrê Karên Derve yê Îranê di dawiya daxuyaniya xwe de bal kişand ser vê xalê û got: “Eger Emîratiyê wekî din welatên din ên Kendavê siyaseteke cuda bişopanda, niha me dikaribû têkiliyên pir baştir bi vî welatî re hebin.”
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment