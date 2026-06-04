Çavkaniyek ewlehiyê derbarê şêwirmendê Taybetî yê serokê Emîratiyê agahiyên nû eşkere kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavkaniyek ewlehiyê ya payebilind di warê berxwedanê de, li gorî axaftina xwe bi raporeriya beşa ebrî ya Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê re, agahiyên nû derbarê Enwer Qerqeş, şêwirmendê serokê hukûmeta Emîratiyê di warê dîplomasiyê de, parve kir.
Ev çavkanî got ku her çend Enwer Qerqeş ji salên dor 2007-an ve, ji ber celebê helwestên xwe, di bin çavdêriya hêzên ewlehiyê yên îsraîlî de bû, lê ji sala 2015-an ve ev mijar xwe di qonaxeke nû de dît.
Li gorî gotina wê çavkaniyê, qada sereke ya “dîtina” Qerqeş di beşa ewlehiyê ya saziyên wezareta derve ya Îsraîlê de pêk hatiye; lê saziya ku vê kare girîng anî meşandin, Mamad bû, ku di rastiyê de servîsa agahdariyê ya Wezareta Derve ya Îsraîlê û endamek ji civaka agahdariya vê rejîmê tê hesibandin.
Çavkanî destnîşan kir ku Mamad yek ji sê saziyên sereke yên nirxandina agahdariyê ya Îsraîlê ye, li gel Mosad û Aman (agahdariya artêşa Îsraîlê). Her wiha got ku ev saziyê bi navê vegirtî û ne rast “Navenda Lêkolînên Siyasî” tê pêşkêşkirin, lê di rastiyê de eleynek ewlehiyê û agahdariyê ya wezareta derve ye.
Ev çavkaniya ewlehiyê got ku Mamad ne tenê bi analîzkirina ewlehiyî û agahdariyî ya rêçeyên siyaseta derve li cîhanê re mijûl e, lê her wiha berpirsiyar e ji bo dîtin û rêxistina kesên ku dikarin ji bo parastina berjewendiyên Îsraîlê werin bikaranîn.
Wê çavkaniyê zêde kir ku Mamad, her çend di dîtina Enwer Qerqeş û paşê di rêberkirina helwestên wî de roleke girîng lîstiye, lê ji sala 2018-an vir ve, Mosad jî, ji ber rola xwe wek servîsa ewlehiyê ya derveyî ya Îsraîlê, kete nav mijarê. Paşê, Mamad bi awayekî pratîk rola nasîn, siyaseta giştî û rêzkirina helwestên Qerqeş girt û berpirsiyariya bingehîn a girêdan, rêberkirin û têkiliya bi Qerqeş re ji bo Mosad hate veguheztin.
Li gorî gotina vê çavkaniyê, kesek bi navê “Kobi” (קובי) girêdaye ser navgîniya sereke ya bi Qerqeş re li Beşa Tevel di nav Mosad de, û piraniya helwestên dijî Îranê yên Qerqeş bi vê navgîniyê têne nirxandin û belavkirin.
Tevel beşa çalakiyê û hevkariyê ya Mosad e, ku berpirsiyariya sereke ya wê rêvebirina têkiliyên bi servîsên agahdariyê yên derve re û dîplomasîya nepenî ye. Tê texmînkirin ku nêzîkî 70 ji sedî ya agahiyên ku Mosad wergire, ji rêya danûstandinê bi vê beşê têne bidestxistin. Avakirina têkiliyan û torçêkirin jî di nav peywirên sereke yên Wezareta Tevel de ne.
Ev çavkanî got ku agahiyên zêdetir dê di nav dema nêzîk de werin belavkirin.
Tags: #EnwerQerqeş #Emîrat #Tesnîm #Mosad #Mamad #Tevel #NûçeyaEwlehiyê #Dîplomasî #Îsraîl #Îran
Your Comment