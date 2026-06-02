“Pêşnûmeya dawî ya Îranê tê nirxandin; tu bersiv ji bo aliyê amerîkî nehatiye şandin.”

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavkaniyek agahdar derbarê rewşa dawî ya nirxandina tifaqa potansiyel a di navbera Îran û Amerîkayê de ji bo bidawîkirina şer, ji peyamnêrê Mehr re got: Nivîsara dawî ya Îranê hîn jî li Tehranê tê gotûbêjkirin û heya niha tu bersiv nehatiye şandin.
Wî zêde kir: Şopên sozşikestina Amerîkayê û gumanên dîrokî bûne sedem ku Îran gelek bi tundî li ser vê mijarê bisekine.
Ev kesê nêzîkî heyeta danûstandinên Îranê diyar kir: Îran li ser bingeha ezmûnên berê, li pey bidestxistina berjewendiyên rastîn e.
Vê çavkaniya agahdar wiha domand: Amerîka ji şer ditirse, em jî ji lihevkirinê ditirsin; çimkî Amerîkayê mesrefek mezin ji bo şer kiriye û bi ser neketine.
Wî tekez kir: Îranê beriya niha jî bi sozşikestina aliyê din re rû bi rû maye. Lewma, bingehê Îranê vegerandina (rewşê) û kiryarên çalak ên berbiçav e."
