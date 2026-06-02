"Civata Mamosteyên (Zanîngehê): Cesareta gelê Îranê ya îroyîn ji mezheba Xumeynîyê mezin hatiye."

2 June 2026 - 10:53
News ID: 1821626
Source: kmr.abna24.com
“Civata Mamosteyên Hewza Elmî ya Qumê di peyama xwe de bi bîra salvegera koçberiya Îmam Xumeynî (re) hatê, tekez kir ku cesareta îroyîn a gelê Îranê ji mکتeba Xumeynîyê Mezin hatiye girtin.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Peyama Civata Mamosteyên Hûza Elmî ya Qumê bi helkefta salvegera koçberiya Îmam Xumeynî (re):

بسم الله الرحمن الرحیم

Di vê demekê de ku em li pêşiya salvegera sêyemîn a koçberiya Îmamê mezin û Rehmetlêkirî, Ayatollah - El-Uzma Xumeynî (silav li ser wî bin), em ji Xwedayê mezin re ji bo ruhê pak ê wî mirovê sedsalê daxwaza bilindkirina pileyan dikin.

Wî mirovê mezin, avakerê Şoreşa Îslamî û mîmarê pergala Îslamî bû, û ev dareke pîroz ku îro bi hêz û berdar bûye, bi kedên wî Îmamê mezin hatiye çandin.

Mirovên ku wî Îmamê delal terbiye kirine, îro careke din hatine vejandin û bi otorîte li qad û kolanan li dijî dijminên mirovahiyê şer dikin.

Cesareta îroyîn a gelê Îranê ji mekeba Xumeynîyê Mezin hatiye girtin, û ev gel, bi pabendbûna bi rêberiya wî mirovê mezin, hîn jî ber bi lûtkeyan ve diçe.

Îsal em nav û bîra Îmamê delal bi xemeke mezin di dilê xwe de bi bîr tînin. Her sal bi hêviya dîtina cîgirê layiqî yê Xumeynîyê Mezin û bihîstina gotinên wî yên mirov-afirandî û otorîte-afirandî, em serdana gorra pîroz a Îmamê mezin dikirin û dersên mekteba Îmam ji herî baş û herî bijartî yê şagirtên wî hildigirtin.

Îro mekteba Îmam Xumeynî û Îmamê Şehîd Ayatollah El-Uzma Îmam Xamêneyî (silav li ser her duyan bin) bi rêberî û rêberîya cîgirê layiqî yê wan, Birêz Ayatollah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamênîyî (Xwedê heta hetayê wî biparêze), dê bibe ronahîya riya me, û bi îzna Xwedê, em ê di rêya welayetî fîqîh û pabendbûna bi fermana wan de, rêgezên wan rêberên mezin bişopînin.

Her du Îmamên Şoreşa Îslamî, pabendbûna bi bihêzkirina bingeha olî û zanînî, rawestana li ser hînkirinên Îslamê Pak a Mihemedî (s.x.a), dijminatiya bi stîkbaranê re, û hezkirina gel, awayên girîng bûn. Van şîretan îro di şerê destpêkirî yê sêyemîn de, ji her demê zêdetir divê bên guhertin, û berpirsiyar bi baldarî li gel û debara wan di şert û mercên heyî de, divê girêdana xwe bi gel re xurt bikin û pirsgirêkên welat û peydakirina hewcedariyên gel bikin pêşî.

Di mijara danûstandinan de ji bo bidawîanîna şer, parastina bêbaweriya kûr bi dijmin re, û hewildana ji bo bicihanîna fermanên Rêberê Tevgera Şoreşê (Xwedê her û her wî biparêze), di rêvebirina yekane ya tengava Hûrmuz ji aliyê Îranê ve, û wergirtina tazmînatê de, divê bi awayekî qetîner bê şopandin.

Em hîn jî hemûyan vedixwînin ku bi coşî li kolanan amade bin, û bi tekezî li ser yekîtî û yekrengiya neteweyî, em ji hemû berpirsiyarên daxwaz dikin ku kedên gelê xwe binirxînin.

Bi îzna Xwedayê mezin û bi perestîya serwerê me, Hazretî Begîyetûllah El-Ezem (Xwedê zû xuya bike), em ê di pabendbûna bi rêberîya Îmamên Şoreşê û parastina xwîna pak a şehîdên bêheq ên her du şerên destpêkirî yên Amerîkî-Sîyonîst, û bi taybetî Serokê me yê mezin û şehîd (Xwedê cihê wî fireh bike), serfiraz bin, û gelê Îranê yê bihêz di bin siya kirina rêberîya Rêberê xwe yê delal de, li ser lûtkeya rûmet û serfiraziyê, her tim mayînde û serketî bimînin.

Civata Mamosteyên Hewza Elmî ya Qumê

……………….

Dawîya peyamê/

