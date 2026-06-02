“Çalakiyên taybet ên Hadian-ê Kerîmeya Ehlê Beyt (s) di Dehê Îmame û Wîlayetê de”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — 60 kes ji taleb û rûhaniyên perwerdekirî yên Hewzeya Zanistî ya Qomê, di bin navê «Hadiyanê Kerîmeya Ehlê Beyt (S.X)» de, ji Cejna Qurbanê heta Cejna Xedîrê, bi awayekî taybet bi çalakiyên teblîxa rû bi rû (qerî bi qerî) radibin.
Çalakiyên «Hadiyanê Kerîmeya Ehlê Beyt (S)» di dirêjahiya Dehê Îmame û Wîlayetê de, her roj ji du saetan beriya bangê heta du saetan piştî banga nîvro û her wiha ji du saetan beriya bangê heta du saetan piştî banga mexribê li hemû dergehên ketina Haremê Kerîmeya Ehlê Beyt tên lidarxistin.
Her wiha tê bîrxistin ku ofîsên sabît ên bersivdayîna pirsên şer’î, bawerî û rastkirina xwendina nimêjê jî, li ofîsa navendî ya ku li hêştiya ketina Şebistana Îmam Xomeynî (re) ji aliyê Sehna Sahib-ul-Zeman (ec…feracah) ve, Şebistana Necme Xatûn, Mizgefta Bala-Ser û odeya 19an a Sehna Îmam Riza (s.x) û her wiha maseyên gerok ên bersivdayînê yên li ketina 8an a Haremê û Bab-ul-Selamê di van rojan de çalak in.
