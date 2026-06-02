Îsraîl li ber derê têkçûna sêyem a şermezar li Lubnanê ye / 2 vebijarkên xirab û xirabtir ji bo dagirkeran

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ebdulbarî Etwan, serredêrê rojnameya navneteweyî ya “Ra’y al-Yuwm” û analîstê payebilind ê filistînî, di gotara xwe ya dawî de bal kişand ser bûyerên Lubnanê û gefên rejîma sîyonîst ên bo bombebarankirina Taxa Başûr (Dahîye) ya Beyrûtê. Piştî daxuyaniya hevbeş a Binyamîn Netanyahû û Îsraîl Katz (Wezîrê Şer) ya derbarê êrîşa li ser Beyrûtê wekî bersiva li dijî êrîşên Hîzbullahê, hemû çav li ser Lubnanê ne.
Gefên Sîyonîstan encamên berevajî didin
Etwan diyar kir ku ev gefên sîyonîstan tu encamekê nabînin û dê Hîzbullahê rawestînin, berevajî dê bibin sedema zêdebûna êrîşan û zerarên zêdetir li ser sîyonîstan. Her wiha ev gef metirsî li ser peymana agirbesta di navbera Amerîka û Îranê de çêdikin. Ger ev agirbest hilweşe, dê mûşekên Îranê ji Tel-Avîv heya Heyfa, Akko û Dîmonayê li ser serê dagirkeran bibarin û firokexaneya Ben Gurîon dê bi temamî were girtin.
Roja duşemê, mûşek û droneyên Hîzbullahê bajarê dagirkirî yê Teberîye û bajaroka Kiryat Şmone hedef girtin. Ev êrîş bersivek bû li hember dagirkirina şanoyî ya kelha stratejîk a “Şeqîf” ji aliyê artêşa Îsraîlê ve, herêmek ku tu hêzeke Hîzbullahê lê nebû.
Hişyariya tund a Îranê bo Amerîka û Îsraîlê
Etwan bal kişand ser du daxuyaniyên girîng ên Îranê:
- Ebas Araqçî (Wezîrê Derve): “Agirbesta di navbera Îran û Amerîkayê de hemû cebheyan, bi taybetî ya Lubnanê, dihewîne. Her binpêkirinek li yekî ji wan, tê wateya binpêkirina temamê peymanê û Amerîka û Îsraîl berpirsiyar in.”
- Serdar Ebulfez Şikarçî (Berdevkê Hêzên Çekdar): “Hêzên çekdar ên Îranê tu carî berdewamiya cinayetên Îsraîlê li Lubnanê qebûl nakin.”
Etwan tekez kir ku Îranê hemû danûstandinên bi rêya navbeynkaran re rawestandiye, ev jî tê wateya hilweşandina hemû têgihîştinên bi Amerîkayê re.
Asêmayîna mezin a Îsraîlê
Li gorî Etwan, rejîma sîyonîst bi vî şerî xwe xistiye nav girêkekî hebûnî. Ger Amerîka mudaxele neke, dibe ku mûşekên Îranî rasterast Tel-Avîv û Heyfayê bikin hedef. Hîzbullah bi amadekariyên leşkerî û teknolojiya droneyên teqîner (ku radarên Îsraîlê nikarin bibînin), rejîma dagirker xapandiye.
Ger Îsraîl êrîşî Taxa Başûr bike, Îran dê vegeriya ser şerê rasterast li dijî Amerîka û Îsraîlê, ku ev tê wateya rîskkirina keştiyên şer ên Amerîkayê, binesaziya neftê ya welatên Kendavê û baregehên Amerîkayê li welatên erebî. Ger paşde gav bavêje jî, ev tê wateya teslîmbûna Îsraîlê û serkeftineke mezin ji bo Îran û eniya berxwedanê.
Têkçûna sêyem li rê ye
Di dawiyê de Etwan tîne bîra mirov ku Îsraîl di şerê 1982an de Şeqîf dagir kiribû, lê piştî salan di 2000 û 2006an de bi şermezarî paşde vekişiya. Ew tekez dike: “Îsraîl dîsa ketiye nav xefika Lubnanê. Ew ne li dijî Rêxistina Rizgariya Filistînê (PLO) ya salên 80î şer dike, belkû li dijî Hîzbullahê ye ku xwedî îdeolojî û şiyanên mûşekî yên pêşketî ye û li ser axa xwe şer dike. Bi îzna Xwedê, têkçûna sêyemîn û mezintir li rêya Îsraîlê ye.”
