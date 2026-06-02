“Hizbullah: Îran Libnanê di nav her peymanekê de cih digire / Agirbest divê giştgir be”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Piştî pêşketinên bilez ên şeva borî, şeva Duşemê, li Lubnanê û neçarbûna Amerîkî û Siyonîst ji êrîşa mezin a plankirî ya li ser Beyrûtê piştî hişyariya tund a welatê me ji êrîşkaran re paşvekişiyan, Hizbullah careke din bi rêya nûnerên xwe û di daxuyaniyek fermî de tekez kir ku ew bi şertên xwe yên tevahî ji bo agirbestê ve girêdayî ye, ya herî girîng rawestandina tevahî ya dijminatiyê ji hêla dijminê Siyonîst ve û vekişîna dagirkeran ji axa Lubnanê ye, û ti agirbestek qismî qebûl nake.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di êrîşa Siyonîst a li dijî Lubnanê de rolek rasterast heye
Di vê mijarê de, Hesen Ezedîn, nûnerekî navdar ê fraksiyona Dilsoziya Berxwedanê li parlamentoya Lubnanê, şeva borî di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re got: Êrîşkarên Siyonîst bi berdewamî û bi hovane sivîl, binesazî, xanî û saziyên tenduristî û xizmetê li Lubnanê hedef digirin, û hemî normên navneteweyî yên qanûnî û mirovî binpê kirine.
Hesen ´Ezedîn zêde kir: Rola Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji zêdebûna êrîş û barbariya rejîma Siyonîst a li dijî Lubnanê nayê veqetandin. Waşington ne tenê ji bo rejîma dagirker parastina siyasî peyda dike da ku êrîşkariya xwe ya li dijî Lubnanê bidomîne, lê di heman demê de beşdarî şekildana polîtîkayên berfirehkirina şer li Lubnanê û herêmê jî dibe.
Divê her peymanek agirbestek tevahî di nav xwe de bigire
Nûnerê Hizbullahê tekez kir: Her formulek ku rawestandina tevahî û berfireh a êrîşkariya rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê di nav xwe de negire, ji aliyê me ve nayê qebûlkirin. Bi dîtina me, têgeha agirbestê ne tenê bi rawestandina danûstandina agir ve sînordar e, lê divê rawestandina hemî çalakiyên leşkerî, di nav de êrîşên hewayî, operasyonên hilweşandina xaniyan, û êrîş û dagirkirin jî di nav xwe de bigire, û ji bilî vê, divê mekanîzmayek taybetî ji bo vekişîna Siyonîstan ji deverên dagirkirî yên Lubnanê were destnîşankirin.
Divê garantîyên rastîn hebin da ku Îsraîl neçar bike ku agirbestê bicîh bîne
Wî zelal kir: Berxwedan di rewşek de ye ku axa Lubnanê biparêze, û ji ber vê yekê her berdewamiya hebûna leşkerî ya Siyonîst li Lubnanê tê vê wateyê ku Hizbullah xwedî hincet û argumanên têr û derbasdar e ku operasyonên xwe bidomîne.
Di derbarê perspektîfên kêmkirina tengezariyê de, Ezzeddîne ezmûna lihevkirinên agirbestê yên berê bi bîr xist û diyar kir: Îsraîl pabendî peymanên ku di salên dawî de hatine bidestxistin nebûye.
Parlamenterê Lubnanî destnîşan kir: Lubnan demek dirêj e pabendî bendên lihevkirinên berê bûye, lê Siyonîst berdewam agirbestê binpê dikin û êrîşa wan a li dijî Lubnanê nesekinî. Ev rewş her axaftina li ser rêkeftinên nû di serî de bi hebûna garantîyên rastîn ve girêdayî dike da ku Îsraîlê neçar bike ku her rêkeftinek ku hatiye bidestxistin bicîh bîne.
Wî got: "Li gorî nêrîna Hizbullah, bingeha krîzê ne agirbest bi xwe ye, lê belê şiyana aliyên peywendîdar, di serî de Dewletên Yekbûyî, ye ku rejîma Siyonîst neçar bikin ku pê ve girêdayî be."
Îran her tim piştgirê Lubnanê bûye
Derbarê helwesta Îranê li ser pêşketinên li Lubnanê û tevlîbûna welêt di her rêkeftinekê de bi Dewletên Yekbûyî re, nûnerê Hizbullahê yê navborî got: "Komara Îslamî ya Îranê, li gorî helwesta xwe, her tim piştgirê Lubnanê bûye û piştgiriya siyasî dide Lubnanê û bi zextên siyasî û dîplomatîk hewl dide ku êrîşên Îsraîlê rawestîne. Lêbelê, Tehran qet hewl nedaye ku mudaxeleyî karûbarên Lubnanê bike û hikûmeta Lubnanê biguherîne an jî li ser navê wê danûstandinan bike."
Wî tekez kir: "Tehranê di gelek caran de diyar kiriye ku qada Lubnanê beşek ji her rêkeftinekê ye ku dibe ku bi Dewletên Yekbûyî re were nîqaş kirin."
Amerîka piştgir û hevkarê êrîşkariya Îsraîlê ye, ne navbeynkar e
Hesen Ezedîn danûstandinên rasterast ên di navbera hikûmeta Lubnanê û dijminê siyonîst de jî red kir û got: Eşkere ye ku danûstandinên rasterast ên di bin çavdêriya Amerîkayê de têne kirin dê bandorek li ser rawestandina êrîşkariya dijmin li dijî Lubnanê nekin. Her kes dizane ku helwestên Washingtonê her tim di berjewendiya siyonîstan de bûne, û ev alîgirî şansê gihîştina rêkeftinên hevseng ên ku sûdê didin Lubnanê ji holê radike.
Wî zelal kir: Bê guman, her pêvajoyek danûstandinê pêdivî bi zextek rastîn li ser maseyê heye, ji ber ku zextên leşkerî û siyasî yên li ser Lubnanê têne kirin dê nehêlin ku danûstandin encamên berbiçav bi dest bixin heya ku rêya siyasî bi sozek zelal a Îsraîlê re nebe ku operasyonên leşkerî rawestîne.
Şeva borî, Hesen Fedlallah, nûnerê fraksiyona Hizbullah li parlamentoya Lubnanê, got: "Helwesta me ya hevpar bi Nebîh Berrî, serokê parlamentoyê re ev e; Agirbestek tevahî, wekî pêşgotinek ji bo vekişîna dijmin ji axa me, divê ev beşek ji çareseriyê be, agirbestek tevahî; ne vegera şert û mercên berî 2-ê Adarê, û tiştek wekî azadiya tevgerê tune ye (ji bo artêşa Îsraîlê)."
Wî diyar kir ku Amerîkiyan "pêşniyar kirin ku Hizbullah êrîşên xwe rawestîne û Îsraîl êrîşî taxên başûr û Beyrûtê neke," û ev pêşniyar nayê qebûlkirin, bi îşaret bi daxwaza Hizbullah ji bo rawestandina berfireh a şerê li dijî Lubnanê.
Li gorî rojnameya El-Axbar, rêveberiya Trump di dawiya hefteyê de destpêşxeriyek ji bo agirbestek qismî pêşkêş kiribû, ku li gorî wê Hizbullah dê êrîşên xwe yên li ser bakurê Îsraîlê (Filistîna dagirkirî) rawestîne li hember soza Îsraîlê ya nekirina Beyrûtê, lê Berrî li dijî vê planê derket û li şûna rêkeftinên qismî daxwaza agirbestek berfireh kir.
Elî Hemdan, şêwirmendê medyayê yê Nebîh Berrî, rave kir ku pêşniyara Amerîkayê li ser rawestandina êrîşên Hizbullah li ser bakurê Îsraîlê ye li hember dûrketina Îsraîlê ji bombebarankirina Beyrûtê, bi şertê ku agirbest hêdî hêdî berfirehî deverên din bibe.
Wî zêde kir ku bersiva Berrî ev bû: "Çima agirbestek qismî? Werin em ber bi agirbestek berfireh ve biçin." Wî her wiha pêşniyar kir ku peyman rawestandina êrîşên bejahî, hewayî û deryayî, ji bilî soza Îsraîlê ya rawestandina hilweşandina xanîyan li başûrê Lubnanê, di nav xwe de bigire.
