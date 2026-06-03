Emar el-Hekîm: Koma berxwedanê li benda derketina hevpeymaniya navneteweyî ne da ku mijara monopolkirina çekan yekalî bikin

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Emar el-Hekîm, rêberê Tevgera Hîkmeta Neteweyî ya Iraqê, îro roja sêşemê got: “Komên berxwedanê li benda meha Îlona bê ne, ku dema dawîhatina hebûna hevpeymaniya navneteweyî ye, da ku dosya monopolkirina çekan di destê hikûmetê de yekalî bikin.”
Li gorî ajansa fermî ya nûçeyan a Iraqê, wî anî ziman ku hikûmeta Iraqê nexşerêyekê ji bo monopolkirina çekan di destê dewletê de amade kiriye.
El-Hekîm di konfêranseke rojnamevanî ya hevpar a bi parêzgarê Necefê re got: “Bernameya hikûmetê li ser monopolkirina çekan di destê dewletê de hatiye rawestandin û ji bo bidawîkirina vê dosyeyê, nexşerêyeke diyar heye.”
Wî di dewama axaftina xwe de bi amajekirin bi dosyeya xaniyan got: “Xanîbûn yek ji wan mijarên girîng e ku bi rêveberiya xwecihî ya Necefê re li ser hatiye axaftin. Yek ji wan çareseriyên ku ji bo çareserkirina krîza xaniyan hatiye nirxandin, projeya bajarokê niştecîbûnê yê ‘El-Selam’ e. Her wiha mijara çandiniyê, daxwazên cotkaran û piştgiriya aboriya neteweyî bi rêya çareserkirina pirsgirêkên vê sektorê hatin gotûbêjkirin.”
Navbirî zêde kir: “Dosyeya petrolê û vedîtina meydanên petrolê li Necefê jî hatin nirxandin; meydanên ku wekî yek ji girîngtirîn çavkaniyên aborî yên Iraqê tên hesibandin.”
Rêberê Tevgera Hîkmeta Neteweyî ya Iraqê her wiha da zanîn ku di navbera rêveberiya xwecihî ya Necefê (di her du beşên cîbicîkar û yasadanînê de) û her wiha nûnerên parlamentoyê de hevahengî û hevgirtineke berbiçav heye; mijarek ku xizmeta geşepêdan û pêşketina parêzgehê dike.
El-Hekîm tekez kir: “Necefê ji ber hebûna cihên pîroz û merceiyeta olî, xwedî cihekî taybet e û lewma şayisteyê binavahiyên kamil û projeyên ku di rêya geşepêdan û avadaniya parêzgehê de ne, ye.”
Berî niha jî, Çarçoveya Hemahengiyê ya hêzên siyasî yên Şîe yên Iraqê, piştgiriya xwe ji projeya monopolkirina çekan di destê dewletê de û qutkirina pêwendiya di navbera rêxistina Heşdî Şeibî û dezgehên siyasî, partîzan û civakî de ragihandibû.
.............
Dawiya peyamê /
Etîketan:
Seyîd Emar Hekîm
Iraq
Hevpeymanî- Yekîtî
berxwedan
Haşd El-Şaabî
Your Comment