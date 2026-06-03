Analîstê payebilind ê Amerîkî:“Îran ne pilingekî kaxezî ye ku wek Venezuela bihatana rûxandin; Netanyahu pêwîstiya wî bi berdewamiya şer heye”

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Colin Clarke, rêveberê cîbicîkar ê “Navenda Soufan” û yek ji analîstên pirsgirêkên ewlehiya navneteweyî, bi tekezî li ser sînorên hêza leşkerî li hemberî Îranê, eşkere kir ku Komara Îslamî ya Îranê ne welatek e ku mirov bikaribe bi rêya zexta leşkerî wê neçarî teslîmbûnê bike an jî wê rûxîne.
Wî di hevpeyvînekê de bi kanala Al-Cazîra re got: “Îranî ne plan dikin ku teslîm bibin. Îran ne pilingekî kaxezî ye ku mirov bikaribe wekî Venezuela wê rûxîne.”
Clarke herwiha di nirxandina şer û aloziyên herêmî de diyar kir ku berdewamiya operasyonên leşkerî yên Îsraîlê li Lubnanê, zêdetir ji ber rewşa siyasî ya navxweyî ya Binyamin Netanyahu ye ne ku ji ber berçavgirtinên ewlehiyê be. Li gorî gotina wî, Netanyahu ji bo ku ji encamên siyasî û dadwerî yên navxweyî bireve, pêwîstiya wî bi berdewamiya rewşa şer heye. Vê analîstê amerîkî got: “Ez vê mijarê bi tenê nadim milê Îsraîlê; belkî ez wê bi hewcedariya Netanyahu ya ji bo berdewamiya makîneya şer ji bo dûrketina ji dadgehê ve girê didim.”
Rêveberê cîbicîkar ê Navenda Soufan di berdewamiya axaftina xwe de li ser rola diyarker a Amerîkayê di berdewamî an rawestandina şer de tekez kir û got ku bê piştgiriya Washingtonê, ne gengaz e ku şerekî wiha berdewam bike. Li gorî gotina wî, çawa ku Netanyahu dikare Donald Trump qane bike ku şerekî bide destpêkirin, serokê Amerîkayê jî dikare bi guhertina nêrîna xwe, zextan kêm bike û dawiyê li şer bîne.
Clarke di beşeke din a axaftina xwe de, li ser pêwîstiya têgihîştina rastiyên meydanî ji aliyê Washingtonê ve tekez kir û got ku biryarderên amerîkî divê qebûl bikin ku hêza leşkerî bi tenê nikare hemû armancên siyasî bi cih bîne. Wî destnîşan kir ku xeyala neçar-kirina Îranê ji bo teslîmbûna tam an guhertina bilez a saziya siyasî ya vî welatî, bi rastiyên jeopolîtîk û şiyanên Îranê re nagunce.
............
Dawiya peyamê
Etîket
Şerê Îran-Amerîkayê
Trump
Benjamin Netanyahu
Dadgeha Netanyahu
Şerê Remezanê
Colin Clark
Your Comment