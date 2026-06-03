  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Milyonek xwarin di çarçoveya “Xwarina Xedîrê” de li Qomê tên belavkirin / 110 heyetên olî beşdar dibin

3 June 2026 - 17:25
News ID: 1822055
Source: kmr.abna24.com
Milyonek xwarin di çarçoveya “Xwarina Xedîrê” de li Qomê tên belavkirin / 110 heyetên olî beşdar dibin

Sekreterê Komîteya Birêvebirina Merasîmên Dehroja Îmamet û Welayetê ya Qomê ragihand: 110 heyetên olî di birêvebirina şahiyên Cejna Xedîrê ya Qomê de beşdar in û tê pêşbînîkirin ku di şev û roja Cejna Xedîrê de milyonek xwarinên nezrî (xêr) bên belavkirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hocet-ul-îslam Seyîd Behaeddîn Ziyayî di daxuyaniyekê de, bi boneya hatina dehroja Îmamet û Welayetê û Cejna Pîroz a Xedîrê, ragihand ku li ser asta parêzgeha Qomê komek bernameyên berfireh ên çandî, olî û gelêrî hatine amadekirin.

Wî bi balkişandina li ser planên ji bo pîrozkirina Cejna Xedîrê got: “Di vê demê de, 15 şevan merasîmên şahî û kêfxweşiyê li meydan û cihên sereke yên bajarê Qomê tên lidarxistin û ev çalakî dê berdewam bikin.”

Sekreterê Komîteya Birêvebirina Merasîmên Dehroja Îmamet û Welayetê ya parêzgeha Qomê diyar kir ku ev bername bi hevkariya Astana Pîroz a Hezretê Ma’sûme (S), Şaredariya Qomê û saziya Radyo û Televîzyonê (Seda û Sîma), her şev saet 21:00 têne lidarxistin da ku beşdarbûna berfireh a hemû qatên gel were pêkanîn. Wî da zanîn ku armanca van merasîman, ronîkirina çanda Xedîrê û nûkirina peymanê bi armancên welayetê ye.

Civîna mezin a beyatê li Cemkeranê

Ziyayî amaje bi bernameyên sereke yên roja Cejna Xedîrê kir û got: “Îsal civîna mezin a beyatê bi Îmam Zeman (ec) û Welî-emrê misilmanan re, di êvara roja Cejna Xedîrê de li hewşa Mizgefta Pîroz a Cemkeranê tê sazkirin. Herwiha karwana ‘Xedîr ta Zuhor’ ji meydana Al-Yasin ber bi Mizgefta Cemkeranê ve diçe.”

Sekreterê komîteyê da zanîn ku yek ji bernameyên girîng, rêwresma sêdan (nifşên pêxember) e ku di êvara Cejna Xedîrê de tê lidarxistin. Ev merasîm roja Înê 15ê Xordadê ji derdora Îmamzade Mûsa Muberqe (R.A) û taxên Çil-Extaranê dest pê dike û ber bi herema Hezretê Fatime Ma’sûme (S) ve diçe.

110 heyetên olî beşdar in

Ziyayî di dawiya axavtina xwe de bi bîr xist ku 110 şahiyên gelêrî bi hewldana 110 heyetên olî li deverên cuda yên parêzgeha Qomê tên sazkirin.

Wî herwiha da zanîn: “Tê pêşbînîkirin ku di şev û roja Cejna Pîroz a Xedîrê de, xêrkirin û belavkirina xwarinê li tax, mizgeft û navendên olî bi berfirehî were kirin û nêzîkî milyonek xwarin (Tedad) di navbera xelk û evîndarên malbata Pêxember (s.x.a) de bên belavkirin.”

Wî di dawiyê de tekez kir ku ev bername bi mebesta belavkirina çanda welayetê, zindîhîştina hîndariyên Xedîrê û xurtkirina hevgirtina civakî di navbera qatên cuda yên xelkê de tên encamdan.

………….

Dawiya peyamê

Tags

Cejna Qurbanê

Cejna Cejna Qurbanê

Li gel Xedîr

Xwarina Xedîr

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha