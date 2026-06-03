“Özel, bi awayekî tund bersiv da Erdogan: Rêvebirê (şofêrê) wesayîta avê ya tepeserkirinê, tu bi xwe yî!”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — Li gor rapora KurdPressê, Özgür Özel, serokê Partiya Gel a Komarî (CHP), bi zêdekirina êrîşên xwe yên li ser serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan, wî wekî kesê berpirsiyarê rasterast ê krîza dawî ya vê partiyê nîşan da û got îdîaya bêalîbûna hukûmetê di dosyeya betalbûna kongreya CHP de nayê bawer kirin. Özgür Özel herwiha destnîşan kir ku heke kongreya nû were lidarxistin, ev krîz dê bidawî bibe û partî dikare bala xwe bide pêşbazîya ji bo destgirtina desthilatê.
Özgür Özel, di civîna fraksiyona parlamentoyî ya vê partiyê de, li ser pêşkeftinên dawî yên dorhêla dosyeya bi navê «betalbûna mutleq» ya kongreya 38emîn a CHP’ê, bersiv da û ji piştgirên partiyê xwest ku li hemberê ya ew tê gotin «komploya siyasî» li dijî vê partiyê, rawestin.
Özel bi îşaret kirina civîn û xwepêşandana berfireh a endam û piştgirên CHP’ê di rojên dawî de got: «Ev tenê civînek partiyê an jî amadebûna di yek civînê de ne bû; ev amadebûn, danezana piştgirî û parastina partiyê bû.»
Özel herwiha daxwaz kir ku hem hemû biryarên Dadgeha Destûrî ya Tirkiyeyê û hem jî Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê bi tevahî bêne cîhêkirin, û got ku nehêlkirina van biryaran, hukûmeta qanûnê di bin pirsê de dihêle.
Serokê CHP’ê di axaftina xwe de, doz û lêpirsînên dadwerî li dijî partiyê û şaredariyên girêdayî wê «kudeta li dijî opozîsyonê» pênas kir û got: «Dixwazin Tirkiye bikevin cîhekê ku gel bê namzed, partî bê serok, û hilbijartin bê siwariyê rastîn bêne lidarxistin. Di şertan de ku eşkere bû ku Ekrem İmamoğlu dikare rêveberiya welêt bi dest bixe, ya ku îro diqewime di rastiyê de kudetayek e li dijî partiyeke ku di rêya gihîştinê bo desthilatê de ye.»
Özel bi bîra anîna kongreya 38emîn a CHP’ê, ku tê de bi têkçûna Kemal Kılıçdaroğlu serokatiya partiyê ji dest da, got ku ji bo cara yekem di dîroka partiyên Tirkiyeyê de, serokatiya partiyeke mezin bi pêşbaziyek rastîn û du-kesî hate guherandin.
Wî herwiha îddia kir ku tevgerên piştî derketina biryara dadgehê, «mezintirîn şermîniyê» ji bo Partiya Gel a Komarî afirandine. Li gor gotina wî, zextên hatine bikaranîn li ser avahiya navendî ya partiyê û tevdîla hêzên ewlehiyê, bûyerek bêhempa di dîroka CHP de bû.
Özel di beşa din a axaftina xwe de, li ser gotinên dawî yên Recep Tayyip Erdogan reaksiya xwe nîşan da. Serokkomarê Tirkiyeyê berê gotibû ku hukûmet di krîza hundurîn a CHP û pêvajoya dadwerî ya girêdayî vê partiyê de tu rolekê nadike.
Serokê CHP di bersiva xwe de got: «Erdogan dibêje ku di tu beşê vê bûyerê de destwerdan nake. Lê bibîrin wan wesayîtên avê û astengên ku gelek caran li ber me danîn. Ew wesayîta avê ya ku ez li ser wê rawestîbûm, tu xwe li şofêrîya wê rûniştibûy.»
Wî paşê Erdogan bi destwerdana rasterast di pêvajoyên dadwerî yên li dijî opozîsyonê de tawanbar kir û îddia kir ku hemû gavên ku ji 19ê Adarê vir ve li dijî CHP’ê hatine avêtin, bi destek û rêberiya hukûmetê hatine pêkanîn.
Özel di dawiya axaftina xwe de, bi îşaret kirina krîza niha ya di hundurê partiyê de, got ku heke gavên pêwîst bêne avêtin û daxwazên endam û bingehê partiyê ji bo lidarxistina kongreyekê bêne cîhêkirin, dozê nakokiyan dê were girtin. Wî got: «Heke kongre bê lidarxistin, ev dosye tê girtin, em ber bi pêş de dinêrin û ber bi desthilatê ve hereket dikin.»
Tê gotin ku krîza dawî ya CHP’ê piştî biryara dadgehê li ser dosyeya bi navê «betalbûna mutleq a kongreyê» têkçûna mezintir lê hat. Ev dosye vedigere bo kongreya 38emîn a partiyê di sala 2023an de, kongreyeke ku tê de Özgür Özel li şûna Kemal Kılıçdaroğlu serokatiya partiyê girt. Dijberên encamên vê kongreyê îddia dikin ku di pêvajoya dengdanê de binpêkirinên qewimîne û daxwaz dikin ku encamên wê bêne betal kirin; ev mijar di hefteyên dawî de bûye yek ji girîngtirîn nakokiyên siyasî yên Tirkiyeyê.
………….
Dawiya Peyam/
Your Comment