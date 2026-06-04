Mînaka di Quranê de derbarê vejîna miriyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Xwedê tevahiya sûreya «Yasin», di ayetên 78 û 79 de, çîroka navdar ê mêrekî Erebê müşrîk ku hestiyekî rizî bi xwe re aniye ba pêxember (s.x.a) vedibêje. Ew kesê bi navê «Ubey ibn Xelef», an jî «Asim ibn Waîl» yan jî «Ume ye ibn Xelef» bû, perçe hestiyekî girtibû û digot:
«Bi vê delîla xurt, bi Muceloqê bi Muhemed (s.x.a) re diçim! Û gotina wî ya li ser qiyametê betal dikim!» Hat ba pêxember (s.x.a) û bang kir: «Kî dikare vî hestî yê rizî ji nû ve bijîne? [Hişê kîjanî vê îdîayê bawer dike?]» û belkî di heman demê de ji bo pesendkirina gotinên xwe, beşek ji wî hestî nerm kir û avêt erdê. «Got: Kî van hestiyên rizî dijîne?»
Li pey wê, Quranê di nav pênc ayetan de ji pêxember (s.x.a) re ferman dide ku bi awayên cuda bersiveke qethî bide wî û mîna wî, ku yek ji wan jî ev meseleya afirandina yekem e, ku Quran bi şêweyekî pir kurt û balkêş pêşkêş dike, dibêje: «Û wî afirandina xwe ji bîr kir!»; (Ev mêrê ji bîrker, afirandina xwe ya pêşîn ji bîr kiriye!) Piştre dest bi ravekirina wê dike, dibêje:
(Bêje: Kê ew di cara pêşîn de afirandiye, ewê bijîne); «Bêje: Ewê ku cara pêşîn afirandiye, wê bijîne.» û eger tu guman dikî ku hestiyên rizî dê di dawiyê de belav bibin û her perçeyek bikeve goşeyekî, an jî guman dikî ku vegera hemû wesfên pêşîn ji van perçeyan re ne mimkûn e, ji ber ku kesî ji wan hay nîne, ew xeletiyeke mezin e; çimkî ew afirînerê her tiştî ye û (ji her afirandî haydar e); «Û ew bi her afirandîkî zana ye.»
«Anşeha» ji madeya «înşa» ye, bi wateya afirandin û perwerdekirinê ye, li vir wekî îşaretekê ye rastiya ku ew Xwedayê di destpêkê de wî ji tunehî afirandiye, bêguman dikare piştî axbûnê jî bijîne. Wekî din, di sûreya «Qaf», ayeta 15an de, ev rastî bi cilûbergeke din hatîye vegotin, di bersîva înkarvanên qiyametê de dibêje: (Ma me ji afirandina pêşîn aciz kir [ku em di qiyametê de nikaribin ji nû ve biafirînin]?) «Ma me bi afirandina pêşîn ketiye tengasiyê?» Piştre zêde dike:
Ew di afirandina pêşîn de guman nakin; lê ji ber xwefiroşî û ji bîrkirinê, an jî ji ber tundî û rik, an jî ji ber hebûna xwe bi rewşên heyî re, guman dikin ku tu mirî bijî: «Berevajî wê, ew di afirandineke nû de dilsîmayî ne.» Her wiha di ayeta 27em a sûreya «Rûm» de bi şêweyekî din bi vê mijarê re rûbirû dibin, ku ew berhevkirina «destpêka» jiyanê û «qiyametê» ye, dibêje: (Ewê ku afirandinê destpê dike, piştre wê vedigerîne û ev ji bo wî hêsantir e); «Û ew e ku afirandinê destpê dike, piştre wê vedigerîne, û ew li ser wî hêsantir e.»
Her tim cîhana me dimire û nû dibe û afirandineke nû peyda dike, li ser vê bingehê qiyamet û vegera jiyana nû, tiştekî bi temamî asayî ye, û ev bersiveke lihevhatî ya xweşik e li ber înkarvanan. (1)
Jêder:
(1). Ji kitêba: Peyama Quran, Makerim Şîrazî, Nasir, amadekirin û sazkirin: Komeke fadilan, Darul Kutubil Îslamiyye, Tehran, 1387 h. Ş., çapa nehem, cild 5, rûpel 119.
Your Comment