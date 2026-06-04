Ayetullah Remezanî: Îslama Xedîrî, versiyona rizgarkirina civaka mirovahiyê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Riza Remezanî îro roja Pêncşemê, 14ê Xezaranê( Xurdada) 1405an, di merasîma vekirina avahiya nû ya Husseyniya Ayetullah Behcet ® li bajarê Reştê de, ku hevdem bi Cejna Seîd a Xedîra Xum hat lidarxistin, tevî spasiya xebatkarên vê komê, ragihand: «Vekirina vê husseyniyê bi navê Hz. Ayetullahê Mezin Mihemed Taqî Behcet Fûmenî, ku yek ji miftekarên mezin ên Gîlan û cîhana Îslamê ye, hatiye xemilandin û em vê navkirinê bi faleke baş dibînin.»
Ayetullah Behcet; kesayetiyek ku dibistanên olî hewceyê wî ne
Navbirî bi îşareta li ser asta zanistî û manewî ya Ayetullah Behcet ® got: «Ayetullah Behcet kesayetiyek bû ku îro dibistanên olî (hewze) ji her demekê zêdetir hewceyê nimûne û şêwaza jiyana wî ne. Ew pêşengê mekteba Ehlê Beyt (a) bû û divê di minasebetên curbicur de, şêwaz, reftar û dibistana wî ya perwerdeyî ji bo civakê bêne ravekirin.»
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) her wiha ji kesayetiyên din ên bandorker ên Gîlanê wekî Ayetullah Lakanî û mezinên din bibîr anî û got: «Ev kesayetî sermayeyên manewî û çandî yên civakê ne û divê zêdetir ji berê bên naskirin.»
Xedîr; mezintirîn cejna ummeta Îslamê ye
Ayetullah Remezanî bi vê gotinê ku Cejna Xedîrê ne tenê aîdê şîayan e, tekez kir: «Xedîr mezintirîn cejna ummeta Îslamê û heta cejna bindestên cîhanê ye. Eger rastiya Xedîrê ji bo cîhaniyan were ravekirin, hemû azadîxwazên cîhanê dê mezinahiya vê rojê fêm bikin.»
Wî zêde kir: «Tiştê ku di Xedîrê de qewimî, danasîna temamtirîn nimûneya rêberî û kargêriya civakê bû û eger ev rêgez di dîroka Îslamê de berdewam bûya, gelek pirsgirêk û xwarbûn (inhiraf) çênedibûn.»
Heyeta Muhib-el-El-Huseyn (s.x) yek ji komên serkeftî yên bajarê Reştê ye
Nûnerê xelkê Gîlanê di Meclîsa Xebîran a Rêberiyê de, bi pesindana çalakiyên Heyeta Muhib-el-El-Huseyn (s.x) ya Reştê got: «Vê komê dikare wekî yek ji heyetên serkeftî yên bajar bê zanîn; çimkî li tenişta bernameyên olî, giringî daye belavkirina me’rifeta Ehlê Beyt (a), hedîs û hîndekariyên dînî.»
Navbirî her wiha spasiya xêrxwazên avakirina avahiya nû ya husseyniyê kir û got: «Ev çalakî karekî xêra mayînde ye (baqiyatussalihât) ku xêra wê dê di riya belavkirina me’rifeta Ehlê Beyt (s.x) de herê biherike.»
Ayetullah Remezanî di beşeke din a axaftinên xwe de bal kişand ser berhemên mayînde yên Îmam Hadî (s.x) û got: «Sê berhemên girîng ji wî Îmamê hemam ji bo me mane; Ziyareta Camîaya Kebîre, Ziyareta Nahîye û Ziyareta Xedîriye.»
Xedîr du peyamên mezin ji bo civaka mirovahiyê heye
Wî zêde kir: Ziyareta Xedîriye yek ji girîngtirîn metnên ma’rifetî yên derbarê Emîrulmû’minîn Elî (s.x) de ye ku bi sedan fezîlet û taybetmendiyên wî Hazretî ronî dike û dikare bibe çavkaniyek hêja ji bo naskirina cihê welayetê.
Sekreterê Giştî yê Mecmueya Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) bi îşareta li ser hînkirinên Xedîrê got: Peyama yekem a Xedîrê ew e ku divê çêtirîn kes karûbarê rêberî û birêvebirina civakê li dest bistînin. Xwedê piştî Pêxemberê Ekrem (s.x.a), çêtirîn mirova ji bo rêberiya ummetê nîşan da.
Wî berdewam kir: Peyama duyem a Xedîrê yekîtî û hemrengî ya civaka Îslamî ye. Her derê ku mirovan li dora eksa welayetê li tenişta hev bimînin, avakirin, pêşketin û bilindbûn dê bi cih were.
Îmam Xumeynî ® û Rêberê Bilind ji mînakên şayesteyên rêberiya dînî ne
Ayetullah Remezanî bi îşareta li ser rola Îmam Xumeynî ® di jîyan kirina Îslama pak a Mihemedî (s) de got: Îmamê şehîd yek ji baştirîn kesayetiyên dema me bû ku Îslam bi nêrîneke hem-girtî ji bo cîhanê nas kir.
Wî zêde kir: Piştî Îmam Xumeynî ®, Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî jî bi zûhd, manewîyet, zanist û tedbîr re, berpirsiyariya rêberiya civaka Îslamî li ser milan girtine û ev ji bo gelê Îranê ni’metek mezin e.
Îslama Xedîrî; Îslama berxwedan, dadmendî û manewiyetê ye
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beyt (a) bi tekezî li ser vê yekê ku «Îslama Xedîrî ji Îslamên hatine şêlandin û sekuler cudatir e», diyar kir: «Îslama Xedîrî ew Îslam e ku tê de berxwedan, dadmendî, aqilmendî, manewiyet û hêviya hatina Rizgarkerê cîhana mirovahiyê wate dibîne.»
Wî zêde kir: «Armanca hemû pêxemberên Xwedê, pêkanîna dadmendiyê li cîhanê bûye û ev armanc di bin tîrêja bîrdoziya Xedîrî û hikûmeta cîhanî ya Hz. Welî Eser (ec) de dê pêk were.»
Ayetullah Remezanî bi îşareta li ser guhertinên herêmê û cîhanê ragihand: «Xwîna paqij a şehîdên eniya berxwedanê, fermandeyan, zanyaran û şehîdên mezlûm, bûye sedema avakirina hişyariyeke cîhanî.»
Wî her wiha got: «Îro li welatên cuda yên cîhanê, piştgirî ji bo doza Filistînê û berxwedanê berfireh bûye û ev mijar nîşana bandorkeriya bîrdoziya ku ji çanda Xedîrê hatiye girtin, nîşan dide.»
Heyetên olî divê bibin bingehên perwerdekirina hêzên şoreşger
Wî bi tekezî li ser rola heyetên olî di perwerdekirina nifşê ciwan de got: «Heyetên Ehlê Beytî divê li tenişta bernameyên manewî, li hemberî pirsgirêkên civaka Îslamî û armancên şoreşê jî hesas bin û hêzên bawermend, hişyar û şoreşger perwerde bikin.»
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beyt (a) bal kişand ser vê yekê: «Heyetên serkeftî ew civat in ku ji bilî girî û tewesulê, li hemberî çarenûsa Îslamê, şoreşê, civaka Îslamî û eniya berxwedanê jî xwedî xem û hestiyar in.»
Husseyniya Ayetullah Behcet divê bibe belavkarê çanda Xedîrê
Ayetullah Remezanî di dawiyê de hêviya xwe anî ziman ku Husseyniya Ayetullah Behcet ® bibe navendek ji bo belavkirina ma’rîfetên Ehlê Beyt (s.x), çanda Xedîrê û perwerdekirina nifşên bawermend û şoreşger, û hemû çalakiyên wê di riya pêkanîna armancên Îslamî û Ehlê Beytî de bin.
Dawiya peyamê/
Ayetullah Remezanî
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x)
Vekirina Husseyniya Ayetullah Behcet li Reştê
Your Comment