Peyama Rêberê Şoreşê bi munasebeta Cejna Xedîrê, Salvegera Wefata Îmam Xumeynî (rh) û Salvegera Destpêkirina Rêberiya Ayetullah Şehîd Seyîd Elî Xamenî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Peyama Hazretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî, Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî, ji aliyê Hocet-ul-îslam Hac Elî Ekberî ve li nav ziyaretvan û evîndarên Îmam û Şoreşê li Cihê Pîroz ê Îmam hate xwendin.
Metnê temam yê peyama Rêberê Mezin ê Şoreşê bi mebesta Cejna Xedîrê, sî û heftemîn salvegera wefata Hazretê Îmam Xumeynî (rehmetullahî tealah aleyhî) û salvegera destpêkirina rêberiya Hazretê Ayetullah Şehîd Seyid Elî Xameneî (xwedê teala pileya wî ya bilind bilind bike) wiha ye:
«Bi navê Xwedayê dilovan û dilovîn
Hemû pesn û sipas ji Xwedayê wê yê ku kamilbûna dînê xwe û temambûna ni'meta xwe bi welatiya Emîrê Muminîn Elî ibn Ebî Talib (selawatullahu aleyhî) re çêkir.
Cejna pîroz a Xedîrê pîroz dikim ji hemû misilmanan û evîndarên bavê neteweya Îslamê, Emîrê Muminîn Elî (silawên Xwedê û selamê Xwedê lê bin) li Îranê û seranser cîhanê re û silav û rêz dişînim giyanê pak ê Hazretê Îmam Xumeynî (rehmetullahî teala Aleyh). Îna sal, sî û heftemîn 14’ê Xezaranê ye ku ji firqeta Xumeynîyê Mezin derbas dibe û ew yekemîn 14’ê Xezaranê ye ku bavê dilovan ê neteweyê, murad û hevalê dilsoz û berbiçav ê mekteba Îmam, Rêberê bilindpaye yê Şehîdê Şoreşa Îslamî Hazretê Ayetullah Eluzma Seyîd Elî Xameneî (xwedê teala pileya wî ya bilind bike) mêvanê ziyafeta Xwedê bûye û dengê wî yê zexm û peyva wî ya hîkmetdar û tûj li Cihê Pîroz ê Îmam nayê bihîstin. Lêbelê berhevdeya hemû axaftin û nivîsarên deh salî yên damezrînerê Komara Îslamî û sî û şeş salî yên Rêberê bilindpayeyî şehîd, xezîneyeke qîmetdar û bêhempa ye ji bo hemû me û ronahiya riya pêşerojê ye.
Yekem: îro cejna Xedîrê ye û Cejna Xwedê ya herî mezin e; roja peymana li ser peymanê û li ser qerara hatiye dayîn ku Xwedê di wê de erka birêvebirina civak û pergala Îslamî diyar kiriye û temamiya dîn û temambûna ni'metê bi welatî û imameta domdar a Hazretên Masûman (selawatullahu aleyhim ecmaîn) pêk anîye.
Xedîr bîrveanîna wî kesî ye ku her kêlîk ji jiyana xwe ya bi rûmet ji destpêka jidayikbûnê li Kabe heta bigihîştina bextewariya şehadetê, ji bo Xwedê û li rêya Xwedê bû. Li ser vê bingehê ew hazret piştî hebûna qedirbilind ê Resûlullah (selawatullahu aleyhî wa alê alih) di hemû demên jiyanê de û ji bo hemû misilman û bawermendan, nimûneya herî bilind û modeleke berfireh tê hesibandin, û hêjayî û şayestî ew e ku ji zarokê piçûk bigire heta kal û pîr û ji mirovên asayî yên civakê bigire heta jêhatî û rêberan, pê re bibin îqtida; heman wekî ku belgeya serbilindiya jiyana her du îmamên şoreşê jî ev pêgirtin bi wî qedirbilind re bûye.
Ya duyem: îro salvegera wefata Îmamê Neteweyê (rehmetullahî teala) ye û derfeteke qîmetdar e ji bo raman û gotûbêjê li ser vê kesayetiya navdar, lê hindik nasbûyî. Kesayetiyeke pir bikêş e ku têgihiştin ë nasînekî kûr a riya wî û armanca wî ya ronî, ronahiya riya pêşeroja Îrana Îslamî ye; lê gelek kesên neteweyê yên di temenên ciwanî de ne, bi bextewarî têgihiştina rasterast a wî peyda nekiriye û heta gelek ji wanên ku serdema jiyana wî têgihiştine, hindik kûrahiya kesayetî û xeta Îmam têgihiştine.
Got Xwedê teala: «Bêje: Ez bi yek tiştî şîretê we dikim, ku hun ji bo Xwedê bi cot cot an bi tenê tenê rabin.» Xwedê tebareke we teala di vê ayeta pîroz de bi îtîbara Qasidê Mezin (selawatullahu aleyhî wa alih) re dibêje: bi neteweyê re bêje: Ez bi tenê yek tiştî we şîret dikim ku hun ji bo Xwedê bi cot cot an jî her kes bi tena xwe rabin. Vê kerîmeyê, destpêka yekemîn peyam û yek ji kevintirîn belgeyên ku wî bendeyê qenc ê bêhempa û giyanê mezin ê serdema me, Rêberê mezin ê Şoreşê û damezrînerê Komara Îslamî, tê de, neteweya Îranê gazî rabûnê ji bo Xwedê kiriye. Erê rabûna ji bo Xwedê, bingehê mekteba Îmam e û ji girîngtirîn bandor û bereketên hebûna wî, rêberî û perwerde û bandora wî ya ecêb li ser civakê li gorî heman bingehê ye. Her wiha ev hereketên Xwedayî, bûye sedema hatina bereketan û bala Xwedayî û bi awayê qewimîna toreya Hazretê Heq (bilind û mezin e) di rêberiya civakê li ser riya rastê: «Û ewên ku ji bo me têkoşînê kirine, bi rastî emê rêyên xwe nîşanî wan bidin.» Ma ne wisa ye ku girîngtîn hereketên belavbûyî û şiyarbûna neteweya Îranê, di serdema Xumeynîyê Mezin û Xameneîyê bilindpayeyê Şehîd de, bi rêberiya rasterast an nerasterast wan pêk hatiye? Kîjan hêza mezin dikaribû neteweyê xewgirtî û bûyî sêhra (şûrbazî) ya kibirîtayî û mêtingeriyê, di rewşekê de ku girtin û xeniqîn û girêdayîbûna bi tevahî li rojava hukm dikir, di 15’a Xezaranê 1342 de şiyar bike? Kîjan hêza rakêşanê dikaribû milyonan kesan di 12’a Reşemiyê 1357 de ji bo pêşwazîkirinê û di 14’a Xezaranê 1368 de ji bo peywendiya Îmamê Neteweyê bikişîne ser kolanan? Û di nimûneya dawî ya sosret de, kîjan hêza zexm û biryardariya pola bû ku ji sibehgeha 10’a Adarê 1404 neteweya Îranê weha bişiyar kir û anî ber qadê ku bi mebestekî bilind, bi buhurtina ji sê mehan zêdetir, dîsan bi germî li xwîn xwastina rêberê xwe yê şehîd û şehîdên xwînrêjandî yên din qayim in û ji bo parastina sînorê pergala Îslamî û welatê xwe yê hêja, li qadê amade ne û reqefên dehan milyonan ên canfîdayan ji bo pêkanîna armanca Rêberê Şehîd û îqamekirina maf û rabûna ji bo Xwedê, zexm kirine?
Erê, ev Xumeynîyê Mezin û Xameneîyê bilindpayeyê Şehîd bûn ku ev şiyan û amadehiyê di neteweya hêja ya Îranê de kifş û vejandin û her tim qîmeteke taybet danê. Îmamê Mezin ê ku bêguman bi xwedaparêziya xwe ya mînak, ji wê tiştê ku li ser qelamê wî diherikî diparast, di wesiyetnameya xwe de, îdîayeke mezin pêşkêş kiriye û wiha nivîsiye: «Ez bi cesaret îdîa dikim ku neteweya Îranê û tîpa milyonan a wê di serdema me de, ji neteweya Hicazê di serdema Resûlullah (selawatullahu aleyhî wa alê) û Kûfe û Êraqê di serdema Emîrê Muminîn û Huseyn ibn Elî (silawên Xwedê û selamê Xwedê lê bin) çêtir in.» Îro hemû neteweya hêja serbilind e ku bi wecd (vejiyana nû) ya xwe ya nû re li kêleka eniya berxwedanê, bûye sebaba serbilindiyê li ber çavên haydar û neteweyên azad ên cîhanê û rastdariya vê beşa ji wesiyetnameya Îmam Xumeynî dîsa xwiya kiriye. Bi îbareya Rêberê Şehîd (xwedê teala pileya wî ya bilind bilind bike), ew destê bihêz ê ku karî okyanûsa mezin a neteweyê bihejîne, kesayeta pola, dilê piştrast û zimanê zulfiqarî yê Îmamê Mezin û Xumeynîyê Mezin bû ku karî milyonan mirovan bikeve qadê, li qadê bihêle û rêyê hereketê wan hîn bike. Û bêguman nimûneya din a vî cûre bandorê, ji xwe yê Xameneîyê hêja ye ku pêngava li ser riya selefê xwe yê qenc (kesê berê yê qenc) danî û nêzîkî çar dehan sal rêberiya Şoreş û pergala Îslamî kir, bi pêbaweriya bi cîwanan û kûrkirin û bilindkirina asta têgihiştin û nêrîna gel re, civakê bigihand asteke amadehiyê ku piştî bûyera mezin a şehadeta wî, astekî nû ji wecd (vejiyana) neteweya Îranê pêk hat.
Erê, mekteba Xameneîyê hêja, ew mekteba Xumeynîyê Mezin e li ber dewama Îslama paqij a Mihemedî (selawatullahu aleyhî wa alê) ku bingehê wê rabûna ji bo Xwedê ye û xwendekarên vê mektebeyê, reqef bi reqef amadeyî îqamekirina maf, ji nav birina pûçî û têkoşîna vê rêya ronî ne. Îmam (rehmetullahî teala aleyhî) afirînerê guherîneke mezin û dîrokî li asta Îran, neteweya Îslamî û cîhanê ye ku Rêberê Şehîd (xwedê teala pileya wî ya bilind bilind bike) bi kûrkirin û berfirehkirin û domandina wê rabûye û ji bo temamkirin û pêkanîna wê, pergal û civak ava kiriye. Di vê çarçoveyê de hazretê wan ji xeynî zindîhîştina mekteba Îmam di gotin, qelem, kiryar û hevdîtinên xwe yên cuda de, 14’a Xezaranê veguherand derfeteka peymana salane ya neteweyê bi Îmam Xumeynî re û pergalek ji rênîşan, polîtîka û xetên mekteba Îmam rave û têbigihand. Di nav wan de hin hînkirinên carinan dubare, ev bû ku neteweya Îranê, neteweyeke bawermend, jîr û wêrek e; û ku gel, xwediyên sereke yên welêt û jêdera hêza wê ne; û ku ev gel dikare her guherîna rast a ku bi pey de biçe, pêk bîne û dirûşa «em dikarin» li warên cuda rastî (cîsmî) bikin. Ji wan hînkirinên din, pêwîstiya piştgirî ji mazlûm re wekî erkekî îslamî, mirovî û îranî ye. Û ku pergala desthilatdariyê û li serî wê Emerîka, bi vî netewe û nasnama wî ya bilind û teslîmnebûna wê re pirsgirêkek heye.
Erê, pergala desthilatdariyê ku garnîzonek bi navê Îsraîlê ya ku nêzîkî heştê sal e ava kiriye, hebûna Îraneke bihêz, serbixwe û xwedî cûrbecûr qezencan li sînorê rojhilatê erdnîgariya vala û derewîn a Îsraîlê mezin (rojhilatê Firatê) qebûl nake û ji her kiryarê di astengkirina pêşketina wê de kêmasiyê nake. Di vê meclîsê de ji neteweyê hêja re dibêjim: dijminê xerab, niha ku di lihevdanê de bi zarokên wêrek ên we di hêzên çekdar de têk çûye û bi taybetî ji ber rûbirûbûna bi lêdana qethî re, çi di şerê leşkerî de çi di qad û kolanan de, rûreşiyeke bi wate û kûr biceribîne ku di encamê de ji wî ve dûrketineke berçav a welatan pêk hatiye, kêfera xwe di şerê tevlihev de li du xalên bala xwe kom kiriye: yek: lihevderketina gel; du: çêkirina xeletiyê di sîstema hesabê berpirsa welêt de. Amûra wî ya sereke di van herduyan de, çandina toka gumanê, bêhêvîbûnê, tirsê, bedgumanî û cihêbûnê ye. Ji ber vê yekê, di makama li hemberî van bedxwaziyan de, divê herkes bi ragirtin û ronbînî, parastina yekîtî û hevgirî û pêbaweriya hevbeş, û bi dengê xwe li gel dijmin nekirin, plana wî ya xerab bêbandor bikin. Di vê makamê de, rola berpirsa di piştgirîkirina van karî de gelek girîng e. Her kiryarek ku bibe sebeba bedbînî û bêhêvîbûna ferdên neteweyê, tê hesibandin ku alîkariya dijminê vî welat û gelan e.
Niha derfeteke nû ji bo nasandina pratîkî û pêkanîna mekteba Xumeynîyê Mezin û Xameneîyê hêjaiyê şehîd, wekî rêberên mazlûm lê bihêz û bêguman serfiraz ên Şoreşa Îslamî li seranserî cîhanê peyda bûye. Ev rola girîng li ser milê hemû kesên neteweyê, bi taybetî ciwanan, jêhatiyan, xwediyên raman, hizir û hunerê ye, da ku li gorî heman mektebê, bi pêbaweriya bi sozên Xwedê re, li ber siya balyên serwerê me (Ecelullahî teala faricehu), û li ser riya Îslama paqij, ango xeta ronî ya hatî xêzekirin di serdema du sed û pêncî salî ya hazretên xwedî ismet û welatîya mezin (selawatullahu aleyhim ecmaîn), pêşeroja ron û geş a Îrana hêja ava bikin.
Ji Xwedeyê qadir û bilind hêvî dikim ku vê neteweya wecd (vejiyayî) bi serfiraziya dawîn û bi lûta bilind ên pêşketin û mezinahiyê, bigihîne, û giyanê melayîketî ya her du îmamên şoreşê û giyanên pak ên şehîdên Şoreşa Îslamî, bi taybetî şehîdên Parastina Pîroz a Duyem û Sêyem, bi Mewlaya wan Emîrê Muminîn Elî (selawatullahu aleyhî) re bicivîne, û dilê pîroz û ronî yê serwerê me Hazretê Welî Asr (Ecelullahî teala faricehu) ji neteweya Îranê razî bike û vê neteweya hêja û xizmetkarên wê bigihîne feydeya dua û mehdeta taybet ya wî hazretî. «Bi minê (bexşiş, qencî) û qedra wî. Silav û rehmeta Xwedê û bereketa wî li we be.»
Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneî
14ê Xezelwerê 1405 (4ê Hezîranê 2026)
Your Comment