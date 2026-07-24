“Ofîsa Elî Faleh el-Zeydî: Îdiaya New York Timesê ya derbarê pêşniyara agirbestê bo Îranê, bêbingeh e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî raporta KurdPressê, ofîsa ragihandinê ya Serokwezîrê Iraqê bi daxuyaniyekê, raporta rojnameya New York Timesê ya derbarê gihandina pêşniyara agirbestê ya Amerîkayê bo Îranê ji aliyê Elî Faleh el-Zeydî ve di serdana wî ya dawî ya bo Tehranê de, red kir.
Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku naveroka ku ji aliyê New York Timesê ve hatiye belavkirin ‘bi temamî bêbingeh’ e û ti têkiliya wê bi rastiyê re tune ye. Her wiha ev ofîs ji dezgehên ragihandinê daxwaz dike ku nûçeyên derbarê hikûmeta Iraqê de bi hûrbînî belav bikin û tenê xwe bispêrin çavkaniyên fermî.
New York Timesê berê îdîa kiribû ku Elî Faleh el-Zeydî di dema serdana xwe ya bo Tehranê de, pêşniyarek ji bo agirbestê ya ji aliyê Amerîkayê ve gihandiye rayedarên Îranî, lê Tehranê ev pêşniyar qebûl nekiriye. Rojnameyê bi vegotina ji rayedarên Îranî nivîsîbû ku pêşniyara Amerîkayê daxwazên Îranê pêk nayîne."
…………
Dawîya Peyam/
Your Comment