“Peyama ta’ziyetê ya Ayetullah El-Uzma Sîstanî di paş mirina Ayetullah El-Uzma Feyaz de”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi kurdî ya kurmancî wergerena bi zimane fermi jibon medya û rojnamê be
Bi zimane kurdî ya kurmancî fermi jibon medya wergerena rojnamê be
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah El-Uzma Seyîd Elî Husênî Sîstanî, ji bo koça dawî ya Ayetullah El-Uzma Mihemed Îshaq Feyaz peyameke sersaxiyê belav kir.
Wergera naveroka peyamê bi vî awayî ye:
Bi navê Xwedayê mezin
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾
(Em ji Xwedê ne û em ê vegerin cem Wî)
Bi xemgînî û kovaneke kûr ve, min nûçeya koça dawî ya birayê xwe yê hêja, merce’ê dînî, Ayetullah Şêx Mihemed Îshaq Feyaz (Xwedê jê razî be) wergirt.
Wî merhûmê mezin, di dehsalên dawî de yek ji rûyên diyarker û bijarte yên Hewzeya Îlmî ya Necefê bû. Hewldanên wî yên dilsozane di xizmeta zanist û xwediyên zanistê de ـ bi rêya nivîsandin, hînkirin û qadên din ـ xwedî taybetmendî û cihekî bilind bûn. Ji ber vê yekê, windakirina wî xesaretek mezin e û valahiya ku wî li pey xwe hiştiye, fireh e û tijekirina wê zehmet e, tenê bi kerem û nêrîna Xwedayê mezin nebe.
Ez di vê dema ku vê karesata mezin li ser Navê Weliyê Mezin ê Xwedayî (Canê me fedayî wî be), Hewzeyên Îlmî, malbata vî kesê bextewar ê koçkirî û giştî bawermendan sersaxiyê dikim, ji Xwedayê bilind û şiyan daxwaz dikim ku pileyên wî di bihuştê de bilind bike û wî bi dost û bijartiyên xwe, Hezretê Mihemed û malbata wî ya paqij û pak re heşir bike, û sebr û aramiyê bide malbat û hezkiriyên wî.
Û tu hêz û şiyanek tune ye, tenê bi Xwedayê bilind û mezin e.
Elî Husênî Sîstanî
18’ê Zîlhicceya 1447’ê Koçberî
…………………
Dawiya peyamê
Etîket:
Ayetullah Sîstanî
Ayetullah Feyaz
Mercê’ê Teqlîdê yê Şîeyan
Efxanistan
Your Comment