“Şêx Zekzakî: Bîr û baweriya Îmam Xumeyniyê (re) tenê rêya rizgarbûna gelan e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Îbrahîm Zekzakî, rêberê tevgera Îslamî ya Nîjeryayê, di hejmara 37an ya kongreya «Hefteya Îmam Xumeynî» de, ku bi hewldana Encûmena Xwendekarên Tevgera Îslamî li cihê rûniştina wî li Abuja hatibû lidarxistin, behsa aliyên kesayetî û ramana damezrînerê mezin ê Şoreşa Îslamî kir.
Şêx Îbrahîm Zekzakî di vê merasîmê de, Îmam Xumeynî ® wekî “diyariyeke Xwedayî ji bo serdema îro” wesif kir ku bîr û baweriya miletê Îslamê guhert û li asta navneteweyî guherînên kûr û bingehîn pêk anî.
Guherîna di têgihiştina “intizarê” (li bendê manê) de
Wî, bi nîşandana guherîna di têgihiştina “intizarê” de li cem Îmam Xumeynî ® got: “Damezrînerê Şoreşa Îslamî nihêrîna kevneşopî û pasîf (bêçalakî) ya civakê li hemberî vê mijarê guherand. Çimkî intizar li cem Îmam, ne tenê rûniştin, bêdengî û li bendê man e, belê hereketeke çalak, bi hêz û bi kirdarî ye ku hem berî zuhura Hezretê Beqiyetullah el-E’zem (ac) û hem jî piştî zuhurê, wekî erkedarekî li ser milê hemû endamên miletê ye.”
Rêberê tevgera Îslamî ya Nîjeryayê tekez kir: “Îmam Xumeynî ® nihêrîna cîhanê ya li hemberî olê guherand; bi awayekî ku ol êdî ne wekî amûrek ji bo tepeserkirin û xewxistina mirovan –wekî ku berî şoreşê hêzên istikbarî propagande dikirin–, belê wekî rêyekê ji bo bidestxistina azadî, rûmet û serxwebûnê hat naskirin.”
Wî di dewama axaftina xwe de, bi tekezî li ser vê yekê ku hêza rastîn û madî di destê girseyên mirovan de ye, zêde kir: “Damezrînerê şoreşê fêrî cîhanê kir ku serkeftina dawî li hemberî zaliman, tenê bi riya têkoşîna li dijî zilmê, sekn û berxwedana di fitneyan de û bi tewekkula rastîn a li ser Xwedayê mezin pêk tê. Lewma îro dijminên Îslamê û desthilatdarên cîhanê, ji bandora ramana Îmam di nava milet de ditirsin û hewl didin rê li ber belavbûna vê ramana Xwedayî bigirin.”
Wî bi anîna ziman ku “Îmam Xumeynî ® zindî ye, çimkî ramana wî, riya wî û mekteba wî zindî û berdewam e”, diyar kir: “Di şert û mercên niha de, ne hewce ye ku em rêyên nû biafirînin, belê erka miletê Îslamê tenê şopandina rast û dilsozane ya riya wî ya hidayetê ye.”
Rêberê tevgera Îslamî ya Nîjeryayê di dawiyê de bi bîr xist: “Ev heman ew ramana ye ku Şehîd Seyîd Xamaneyî bi qudret li ser sekiniye û parastiye. Lewma cîhana îro ji bo derbaskirina qeyranan, hewcedarî bi vegerandina li ramana Îmam Xumeynî ® heye, çimkî ev raman tenê rêya rizgarbûn û felaha miletan e.”
…
Dawiya peyamê
Etîket:
- Nîjerya
- Şoreşa Îslamî
- Îmam Xumeynî
- Tevgera Îslamî ya Nîjeryayê
- Şêx Îbrahîm Zekzakî
Your Comment