Daxwaza Barzanî ji Bexdayê bo bicihkirina pergaleke berevanîya asmanî li Herêma Kurdistanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Li gorî Kurdpressê, Mesrûr Barzanî, serokwezîrê Herêma Kurdistanê, bi îşaret kirina êrîşên dawî yên bi firokeyên bêmirov, ji hukûmeta federal a Iraqê xwest ku destûra bicihkirina pergaleke berevanîya asmanî li Herêma Kurdistanê bide.
Wî got: "Me ji hukûmeta federal xwestiye ku di çarçoveya derfetên xwe de, şertên bicihkirina pergaleke berevaniya hewayî ji bo Herêma Kurdistanê pêk bîne."
Barzanî herwiha got ku hin ji firokeyên bêmirov ên ku di rojên dawî de Hewlêr kirine armanc, ji derdora bajarê Mosilê rabûne. Wî tekez kir ku hukûmeta federal berpirsiyar e ku pêşî li çavkaniya van êrîşan û gefên ewlehiyê li dijî Herêma Kurdistanê bigire.
Wî da zanîn ku Herêma Kurdistanê qet beşek ji krîzên herêmî nebûye û her tim piştgirî ji çareseriyên aştiyane kiriye. Herwiha got ku Hewlêr amade ye her gavê ku di berjewendiya welatiyên herêmê de be, pêk bîne.
Barzanî di heman demê de piştgiriya hukûmeta xwe ji bernameyên serokwezîrê Iraqê, Elî Ez-Zeydî, di warê reforman, şerê li dijî gendeliyê û pêşxistina aboriyê de ragihand û got ku hevahengiya siyasî û ewlehiyê di navbera Hewlêr û Bexdayê de li asteke baş e.
Wî bang kir ku parlamentoya herêmê dîsa karê xwe dest pê bike û hukûmeta nû were avakirin. Herwiha daxwaza hevkarî û yekgirtina zêdetir a partiyên siyasî kir.
Barzanî kêm bûna hilberîna gazê ji aliyê şirketa Dana Gas ve bi sedemên ewlehiyê ve girê da û got ku ev yek bûye sedema kêm bûna hilberîna elektrîkê. Wî hêvî nîşan da ku pirsgirêkên gaz û elektrîkê di rojên pêş de werin çareserkirin.
Di dawiyê de, wî bilindbûna bihayê sotemeniyê bi şert û mercên herêmî û zêdebûna bihayê nefta cîhanî ve girê da û ragihand ku Wezareta Çavkaniyên Xwezayî berpirsiyar kiriye ku bihayê benzînê ji nû ve binirxîne. Herwiha rexne li awayê dabeşkirina lêçûnên derxistina neftê ji aliyê Bexdayê kir û daxwaza dadperweriyê di parvekirina maf û para Herêma Kurdistanê ji çavkaniyên neftê û berhemên pêwîst kir.
………..
Dawîya Nûçayî/
Your Comment