“Îsraîl bawerî bi vegotina (rîwayeta) Trump a derbarê betalkirina êrişa li ser Îranê nayîne”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Rapora Analîzkarê Maariv: Îdîaya Trump a derbarê Îranê û rewşa Kenara Rojava
Avî Eşkênazî, analîzkarê karûbarên leşkerî yê rojnameya «Maariv», nivîsand ku Donald Trump careke din di kêliya dawîn de ji biryara xwe ya êrişê poşman bûye. Li gorî derdorên leşkerî û pîşesaziyên berevaniyê yên Amerîka û rejîma siyonîst, îdîaya Trump a ku digot “ji ber kêmbûna mûşekên astengker (interceptors) min êrişa li ser Îranê betal kir”, tu nirx û baweriya xwe nîne.
Eşkênazî ji zimanê çavkaniyeke leşkerî ya siyonîst ve nivîsî: “Ev îdîaya kêmbûna mûşekên astengker, mîna wê yekê ye ku meriv bibêje Amerîka bi kêmbûna firokeyên sotemeniyê re rû bi rû maye.”
Herwiha, çend berpirsên pîşesaziya berevaniyê ya Amerîka û rejîma siyonîst tekez kirin ku xetên hilberîna çekan û mûşekên astengker ji mehan ve bê navber çalak in û rêjeya bikaranîna van mûşekan negihîştiye wê astê ku depoyên Amerîkayê kêm bike.
Eşkênazî zêde kir ku nirxandina saziyên ewlekarî û leşkerî yên rejîma siyonîst ew e ku Trump bi sedemên taktîkî (ne ji ber kêmbûna çekan) dev ji êrişa li ser Îranê berdaye.
Li gorî nivîsa wî, di derdorên ewlekarî yên Îsraîlê de ev bawerî heye ku Amerîka di dawiyê de dê neçar bimîne ku bikeve nav şerekî tund li gel Îranê; her çend ku demê wê ne diyar be jî.
Ev analîzkar di beşeke din a raporta xwe de, rewşa Kenara Rojava (West Bank) rexne kir û nivîsand: Artêş, Şabak û polîsên Îsraîlê di kontrolkirina tundûtûjiya niştecîhan (settlers) de têk çûne.
Li gorî gotina wî, tenê di dawiya heftiyekê de, nêzîkî 30 êriş ji aliyê niştecîhên radîkal ve li dijî fîlîstiniyan, mizgeft, otomobîl û zeviyan hatine tomarkirin û hêzên ewlehiyê di pêşîlêgirtina van kiryaran de biser neketine.
Wî herwiha hişyarî da ku Kenara Rojava di çar salên borî de, bi piştgiriya hin wezîr û parlamenterên rastgir ên Knessetê, bûye “Rojavayê Kovî” (Wild West) û reftarên komên radîkal ên cihû bûne sedema zêdebûna tansiyon û bêîstiqrî li vê herêmê.
Eşkênazî daxwaz kir ku artêş û saziyên ewlekarî bi awayekî cidîtir li hember van koman bisekinin û tekez kir ku kiryarên wan dibin sedema zêdebûna tansiyon û nebûna ewlehiyê li Kenara Rojava.
…
Dawîya Nûçeyî/
Tags: Maariv, Trump, Îran, Amerîka, Îsraîl.
Your Comment