4 Endamên koma terorîst a PJAKê li sînorê Baneyê hatin kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Serdar Seîd Muntazer El-Mehdî, berdevkê FARAJA, got ku şeva borî parêzvanên sînor bi hevkariya agahdarî û operasyonî ya leşkerên bê nav û nîşan ên Îmam Zeman (Xweda li zohura Wî lez bika) li bajarê Bane û bi şopandina tevgerên sînorî, ji ketina yek ji endamên sereke yên koma terorîst a PJAKê agahdar bûn û dest bi operasyonê kirin.
Wî zêde kir ku di dema şopandina herêmê de, hêzên ewlehiyê erebeyek Samand ku endamên vê tîmê tê de bûn nas kirin. Di pevçûna çekdarî de di navbera parêzvanên sînor û van kesan de, 4 endamên koma PJAKê hatin kuştin.
Berdevkê Polîsê got ku di lêgerîna erebeyê û cihê pevçûnê de, hejmareke mezin ji çek û cebilxaneyê, di nav de çend çekên destî, şarjker, fîşek û bombeyên destî, hatin dîtin.
Dawiya peyamê
Etîket:
- PJAK
Your Comment