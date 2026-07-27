Dermanê şîfayê yê Saîd Nursî ji bo Kurdistanê: «Bixwînin, bixwînin, bixwînin»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Wek ku di gelek mijarên girêdayî dîrokê, kesayetiyên dîrokî, siyaseta, çand û hunerê, û heta nav civakê de tê dîtin, îro cureyek hişyarbûnê diherike; hişyarbûnek ku ji hundirê dîrokê û bi rêya dîrokê serê xwe radike. Ev hişyarî ji aliyê bi navê «xwediyên qelemê» ve hatiye destpêkirin; kesên ku hewl didin bi piştgiriya imkanên îro, wek medyayên nû û hestek cîhanî, ji tabûyên kevn derbas bibin.
Ev pêvajo hişyarbûna Kurdan wek Kurd jî digire nav xwe; hem di nav civakên ku lê dijîn de û hem jî li derveyî wan, di nav wan kesên ku koç kirine, li wir fêr bûne, bi çandên din re têkildar bûne û niha li pey fêmkirina tiştekî ne ku salên dirêj ji wan hatiye windakirin û êşa wê di zehmetiyên borî û îroyîn de dîtine. Di vê nêrînê de, lêkolîna dîrokî jî xwe dike cureyek şer.
Derbarê «Bediüzzaman Saîd Nursî» (1876-1960) de gelek nivîs hene; kesayetiyek ku ji aliyê cih, deng û bandora xwe ve di çend zimanan de navdar e. Lê belê, zimanê dayikê yê wî, ango Kurdî, di nav vê qelewahiya berhemên derbarê wî de kêm tê dîtin.
Ev valahî xwendevanê Kurd dixe ber pirsêkî bingehîn: Ew çi cure Kurd bû? Bi gotineke din, Kurdîbûna wî li ku dest pê dike û li kîjan xalê bi aliyê kûr ê Îslamî yê kesayetiya wî re tê girêdan û di kû de bi dawî dibe?
Bingehê gotara Ahmed Mahmûd li Navenda Lêkolînên Kurdî jî li ser vê pirsê ava bûye.
Nivîskar diyar dike ku dîsa xwendina kesayetiyek dîrokî di ronahiya şertên nû de tenê vegera bo rabirdûyê nîne; ew hewldanek e ji bo fêmkirina tiştên ku di navbera nivîs û dîrokê de bêgotî mane. Ji vê aliyê ve, Nursî tenê kesek nayê dîtin; ew derîyek e ji bo fêmkirina nasnameya Kurdî ya wî û herwiha têkiliyên ramyarî û çandî yên serdema wî.
Di vê beşê de, behsa sê kesayetiyên girîng ên Kurd tê kirin: Mewlana Xalid, Bediüzzaman Saîd Nursî û Ziya Gökalp; sê navên ku li gorî gotara nivîskar, bandor li ser avakirina tevgerên ramyarî û civakî li herêmê kirine.
Gotar dû re derbasî nivîsên Rohat Alakom dibe; lêkolînerê ku di nav çandên Kurdî, Tirkî û Swêdî de jiyan û kar kiriye. Ev pirrengiya zimanî û çandî ya wî kûrahiyeke taybet dide nivîsên wî.
Alakom gotarek dirêj li ser Nursî nivîsiye û di wê de jiyana wî wiha pênase dike: «Saîd Kurdî» li gundê Nursê, li nêzî Hîzanê ya parêzgeha Bedlîsê di Kurdistana Tirkiyeyê de hatiye dinyayê û ji ber vê yekê bi navê «Saîd Nursî» jî hatiye nasîn. Ew di destpêkê de xwe bi navê «Said Kurdî» didan nasîn, lê piştî damezrandina Komara Tirkiyeyê, ji ber pirsgirêkên qanûnî û sedemên din, kêmtir karîbû vê navê bi kar bîne. Lê dîsa jî gel wî bi vê navê nas dikir.
Li gorî gotarê, daxwaza Nursî ji Kurdan tiştekî din nebû ji bilî hevgirtin û evîna hevdu; ji ber ku civaka Kurd bi sedsalan ji perçebûn û belavbûnê êş kişandibû. Nursî vê rewşê bi vê gotina xemgîn kurt dikir:
«Em Kurd in, em tên xapandin; lê êdî em nayên xapandin.»
Piştre gotar dikeve nav kokên ramyarî û çandî yên Nursî. Di berhemên wî de behsa kesayetiyên wekî Selahedîn, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Mewlana Xalid tê dîtin û ew ji wan re rêzeke kûr hebû.
Di destpêka sedsala bîstan de jî, hin netewperwerên Kurd wek Xelîl Xeyalî, Mela Hemze û Ehmed Remazan li Stenbolê bi wî re nêzîk bûn. Nivîskar balê dikişîne ser vê yekê ku Nursî yek ji kesayetiyên girîng ên netewperweriya nûjen a Kurd di destpêka sedsalê de bû; ew her dem ji Kurdan dixwest ku yekbûyî bibin û bawer dikir ku pirsgirêka herî mezin a Kurdan nakokiyên navxweyî ne.
Li gorî dîtina wî, sê dijminên sereke yên Kurdan ev bûn: feqîrî, nezanî û cuda-bûn. Rêya derbasbûna van sê astengiyan jî yekîtî û perwerde bû. Ji ber vê yekê, şîreta dawî ya wî ji Kurdan re ev bû:
«Bixwînin, bixwînin, bixwînin.»
Gotar dibêje ku ji destpêka salên 1990’an ve, lêkolînên li ser Nursî berfireh bûn; semîner hatin lidarxistin û bernameyên radyoyî û televîzyonî ji wî re hatin veqetandin. Lê di wan salan de, li hawirdora ramyarî ya serdest a Kemalîst û çepgir, behsa nasnameya Kurdî ya vê kesayetiya olî ne gelek tê qebûlkirin bû; ji ber ku kesayetiyên olî bi navên wekî «fanatîk» û «paşverû» dihatin danîn.
Nivîskar dibêje ku dîrok van dadbarî û nirxandinên şaş îspat kirin û Nursî di dîroka Kurdan de cihê girîng girt. Di heman çarçoveyê de, gotar behsa guherandina nivîsên wî jî dike: di hin guhertoyên ku ji aliyê hin şagirtên wî ve hatine weşandin de, peyv û têgehên girêdayî Kurdan û Kurdistanê hatine rakirin û bi gotinên olî an tirkî hatine guhartin.
Ji vê xalê ve mijar dikeve ser girîngiya ji nû ve xwendina mîrata wî. Rohat Alakom di hevpeyvînekê de diyar dike ku Ziya Gökalp, Nursî, Mela Ehmedê Şaşî û Abdullah Cevdet ji rewşenbîrên Kurd bûn ku li Diyarbekirê derbarê mijarên fikrî de hevûdu didîtin û nîqaş dikirin.
Di vegotina Alakom de, dema ku Gökalp helbesta «Sîva Sor» nivîsand, Nursî ji wî hêrs bû û heta li Stenbolê çû serdana wî kir. Gökalp gelek guh neda wî û Nursî bi kenekî rexneyî got:
«Ez serê pîvazekê bi hezar sêvên sor naguhêzim.»
Nivîskar vê çîrokê wekî sembolek ji bo du asoyên cuda dibîne: «Sêva Tirkî» û «Pîvaza Kurdî»; û dibêje ku tevlihevkirina bêhiş ya van her duyan dikare bibe sedema pirsgirêkan.
Di berdewamiyê de, gotar balê dikişîne ser vê yekê ku berhem û nivîsên Alakom bi sê zimanên Kurdî, Tirkî û Swêdî de, her tim li ser tiştên ku hatine paşguhkirin û derxistin ji navendê rawestiyane. Ew ji aliyekî pir dengî ve nêzîkî dîrokê dibe û hewl dide ji her cûre dadbarîya dawî û qetî dûr bikeve; ji ber ku li gorî wî her tim tiştekî li derveyî çarçoveyên teng û hişk heye.
Ev awayê nêrînê, di beramber kesayetiyek wek Nursî de, girîngtir dibe.
Berdewamîya wergera beşa çarem bi Kurmancî: :::writing{variant="standard" id="41783"} Piştî vê yekê, gotar behsa kovarek taybet a ji aliyê Enstîtuya Kurdolojiyê ya Parîsê ve hatiye weşandin dike ku bi taybetî li ser Nursî hatiye amadekirin. Li gorî nivîskar, ev kovar hem nîşana rastkirina kêmasiyên borî di dîroka çandî ya Kurdan de ye û hem jî hewldanek e ji bo dagirtina valahiyên mayî û vekirina rêyekê ku bi navê xwe Nursî jî bêyî pêwendî nîne. Di pêşgotina vê dosyeyê de hatiye gotin ku hin kesên ku xwe wekî şagirt û peyrewên Nursî dibînin, li hember vê alimê Kurd zordariyek mezin kirine; ji ber ku wan metnên wî guhertine, peyv û têgehên bingehîn jê rakirine û tiştên din li şûna wan danîne. Ji hemûyan girîngtir, hema hema hemû peyvên girêdayî bi Kurdan û Kurdistanê ji berhemên wî hatine derxistin. Di beşa din a gotarê de, nêrînên Merhem Ekîd li ser Nursî têne nîqaşkirin û tê gotin ku ji destpêka salên 1990’an ve lêkolînên derbarê Bediüzzaman zêde bûne. Piştre gotar li ser pirsgirêka navên wî raweste: di serdema ku ew bi navê «Bediüzzaman» hat nasîn de, navê «Saîdê Kurd» jî hîn hebû. Di kevneşopiya rewşenbîrên Kurd de, bikaranîna navê gund, bajar an malbatê tiştekî berbelav bû. Lê ji bo kesek wekî wî, ku nikaribû navê xwe azadane bi kar bîne û rûbirûyê metirsiyên zindanê, kuştinê û sirgûnê bû, hilbijartina navê xwe bû meseleyek tevlihev. Di hevpeyvînekê bi Medenî Ferho re, gotar balê dikişîne ser vê yekê ku fêmkirina Nursî bêyî fêmkirina Kurdistana sedsala nozdehan û rêberên wê demê ne temam e. Bersiva ku tê pêşkêşkirin ev e ku Komara Tirkiyeyê ya desthilatdar ji bilî tundiyê tiştekî din neanî û di dîroka wê de kesayetiyên wek Bediüzzaman û Saîd Kurdî di nav cureyek «bihişta lanetkirî» de hatin girtin. Nivîskar vê yekê wek berdewamiyek ji siyaseta ku ji dema Îttihad û Terakkî dest pê kir û piştî wê bi hêzeke mezintir berdewam bû dibîne; siyasetek ku belgeyan veşêre, rastiyê bigire û çîrokên derewîn çêbike. ::: Ez ê di beşa pêş de wergerînim: **gotinên Yûsif Serhed Faîq, jiyana sade ya Nursî, perwerde û têkoşîna wî li dijî nezaniyê**.
Di encamê de, gotar balê dikişîne ser vê yekê ku tiştê ku di dîrokê de hatiye paşguhkirin tenê xeletiyek hêsan nîne; carinan ew dikare çarenûsa miletekî biguherîne. Nursî, bi hemû tevliheviyên xwe yên çandî, olî û jiyana dinyayî, dikare bibe neynika dîtina gelek kesayetiyên girîng ên tevgera Kurdî û çalakiyên çandî û siyasî yên wê.
Li gorî nêrîna nivîskar, li pişt têkçûn û karesatên dûr û dirêj ên Kurdan tenê dijminên bihêz tunebûn; lê herwiha girêdana bi hestan, rev ji pêdiviyên dîrokî û dîtina her xeletiyekê wekî «heqaret» jî roleke xwe hebû.
Berevajî vê, di civakên ku ji aliyê çandî ve pêşdeçûnê dikin de, xeletî dibin tiştên fêrkirinê û ezmûnên perwerdeyî. Di dawiyê de, gotar pêşniyar dike ku em Nursî wek mirovekî bibînin; mirovek ku fêmkirina wî dikare nîşanî me bide ka çi rast bû û di asta neteweyî de çi cure jiyanek hîn ji bo me gengaz e.
Nivîskar: Îbrahîm Mehmûd, di sala 1956’an de li Xirbeta Enzê, nêzî Qamişloya Sûriyê hatiye dinyayê. Ew lêkolîner, nivîskar û ramyarê Kurd e. Di sala 1981’an de ji Zanîngeha Şamê di beşa felsefeyê de mezûn bû û zêdetirî 30 salan li Qamişlo ders daye.
Ji sala 2002’an ve bi awayekî cidî xwe da ser lêkolîn û nivîsandinê û heta niha zêdetirî 300 pirtûk di warên edebiyatê, felsefeyê û rexneyê de nivîsiye. Herwiha hin berhem ji Kurdî û Fransî wergerandiye û ji sala 2013’an ve wek lêkolîner û mamoste bi Zanîngeha Duhokê ya li Herêma Kurdistanê ya Iraqê re dixebite.
Çavkanî: Navenda Lêkolînên Kurdî
Xizmeta Cîhanê — Saîd Nursî kesayetiyek tenê olî nebû; ew wekî parçeyek ji pirsgirêka dîrokî ya Kurdan tê xwendin. Pirsgirêkek ku tê de nasname, perwerde, yekîtî û îmkana domandina hebûnê bi hev ve girêdayî ne. Nursî kokên krîza Kurdan ne tenê di zordariya derve de, lê di nav civakê bixwe de jî didît; û ew li ser sê alîyên xizaniyê, nezaniyê û nakokiyê rawesta. Ji vê nêrînê, wî perwerde kir amûra herî girîng a ji nû ve avakirina civakî û neteweyî. Ji ber vê yekê, şîara navdar a wî — «Bixwînin, bixwînin, bixwînin» — di vê vegotinê de ne tenê gotineke exlaqî ya hêsan e, belkî kurtkirina nêrîneke stratejîk e ji bo rizgarkirina Kurdan ji belavbûnê, lawazbûna dîrokî û kêmxuyabûna hişyariya civakî.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Wek ku di gelek mijarên girêdayî dîrokê, kesayetiyên dîrokî, siyaseta, çand û hunerê, û heta nav civakê de tê dîtin, îro cureyek hişyarbûnê diherike; hişyarbûnek ku ji hundirê dîrokê û bi rêya dîrokê serê xwe radike. Ev hişyarî ji aliyê bi navê «xwediyên qelemê» ve hatiye destpêkirin; kesên ku hewl didin bi piştgiriya imkanên îro, wek medyayên nû û hestek cîhanî, ji tabûyên kevn derbas bibin.
Your Comment