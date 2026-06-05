Enqere li ber dergehê civîna NATOyê dibe “herêma sor”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hikûmeta Tirkiyeyê ji bo mazûvaniya 36emîn lûtkeya NATOyê ya ku dê di 7 û 8ê Tîrmehê de bê lidarxistin, tedbîrên ewlekariyê yên berfireh li Enqereyê dike meriyetê.
Di vê çarçoveyê de, ji 1ê Tîrmehê heya 15ê Tîrmehê, her cure kombûn û meşên li paytext tên qedexekirin.
Rêyên ku ber bi Balafirgeha Esenboğa û Balafirgeha Etimesgutê ve diçin (cihê lûtkeyê), taxa Söğütözü (ku Kompleksa Serokomariyê lê ye), derdora otêlên ku heyet lê dimînin û rêyên hatinûçûna wan, wekî “herêma sor” hatine diyarkirin.
Ketina wesayît û peyayan bo van deveran dê di bin kontrola tund de be. Her wiha tedbîrên ewlekariyê yên li derdora 15 otêlên ku heyetên beşdar lê dimînin, hatine zêdekirin.
Di dema lûtkeyê de, 40 hezar hêzên polîs û cendirmeyan dê di erka parastinê de bin û hêzên kincên sivîl jî dê di cîbicîkirina planên ewlekariyê de cih bigirin.
Ji bilî tora kamerayên çavdêriyê yên bajêr, li 100 xalên hesas ên Enqereyê kamerayên pêşketî yên kontrol û şopandinê tên sazkirin.
Balafirgeha Navneteweyî ya Esenboğa û derdora wê jî dê di bin ewlekariya taybet de be û ji bo hin firînên ji derveyî welat hatin, hin sînordarî tên danîn.
Hevdem, kontrolên ewlekariyê li ser xalên ketina Enqereyê tên hişkkirin. Ji bo bernameyên çandî û geştyariyê yên hevjînên serokên ku beşdarî lûtkeyê dibin, planên parastinê yên cuda hatine amadekirin.
Rayedarên Tirkiyeyê, bi mebesta pêşîgirtina li çalakiyên protestoyî yên muhtemel, bi hin welatan re derbarê kesên ku pêşîniya wan di protestoyên derveyî welat de heye û dosyayên wan ên ewlekariyê hene, agahiyan parve dikin. Li gorî vê, ketina kesên ku raporên îstixbaratî li ser wan hene, bi rêya Balafirgeha Esenboğayê bo Enqereyê dê neyê qebûlkirin.
Plana ewlekariyê ya vê lûtkeyê, bi girtina ber çavan a tecrubeya lûtkeya sala borî ya NATOyê û beşdariya nêzî şeş hezar kesî, hatiye amadekirin. Rayedar xwe ji bo mazûvaniya lûtkeyeke di heman pîvanan an jî mezintir de amade dikin.
Civîna ewlekariyê li Wezareta Karên Navxweyî
Berî niha, civînek bi serokatiya Wezîrê Karên Navxweyî yê Tirkiyeyê Mustafa Çiftçi, ji bo nirxandina amadekariyên ewlekariyê yên lûtkeya NATOyê hatibû lidarxistin.
Di wê civînê de ku bi beşdariya rayedarên berpirsyar hat pêkanîn, hemû aliyên ewlekariyê yên lûtkeyê hatin nirxandin û Fermandariya Giştî ya Cendirmeyan û Rêveberiya Giştî ya Ewlekariya Tirkiyeyê raporên berfireh pêşkêşî civînê kirin.
Rayedarên Tirkiyeyê ragihandin ku proseya amadekariyan ji bo lidarxistina vê lûtkeyê bi mazûvaniya Enqereyê didome.
………………
Dawiya Peyam/
Your Comment