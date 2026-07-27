Bi hewldana Ajansa Abna û bi hevkariya navendên çalak di warê Erbeynê de tê lidarxistin:Sêyemîn bûyera medyayî ya «Em kurên Huseyn in» tê lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Sekreteriya bûyera medyayî ya «Em kurên Huseyn in» hûrgiliyên bangewaziya sêyemîn a vê bûyerê ragihand.
Armanca vê bûyerê ew e ku di demsala Erbeynê de bi nêrînek navneteweyî piştgirî û bihêzkirina berhemên hunerî û medyayî were kirin; herwiha beşdariya neteweyên cûda, çand û olên cuda di Erbeynê de were nîşandan û careke din bê xuyakirin.
Di lidarxistina vê qonaxê de navendên wekî Astana Pîroz a Hezretê Abbas (R.A), Komîteya Çandî û Perwerdeyî ya Desteya Erbeîynê ya welatê Îranê, Ofîsa Qom a Desteya Nûkirina Cihên Pîroz, Rêveberiya Ragihandina Navneteweyî ya Beşa Navneteweyî ya Hawzeyên Zanistên Dînî û Rêveberiya Medyaya Dîjîtal a Huner û Ragihandinê ya Ofîsa Propagandaya Îslamî ya Xurasana Razewî beşdar in.
Li gorî agahdariya sekreteriyê, qonaxa yekem a vê bûyerê di sala 1403’an a koçî de bi zêdetirî 700 berhem ji heft welatan hate lidarxistin. Qonaxa duyem jî di sala 1404’an de bi zêdetirî 2700 berhem ji neh welatên cîhanê hate lidarxistin. Qonaxa sêyem bi bangewaziya bi zimanên cuda ji roja 05/05/1405 dest bi xebatê dike.
Awayên berhemên ku dikarin bên şandin:
Awayên bingehîn ên sêyemîn bûyera medyayî ya «Em kurên Huseyn in» wiha ne:
- Wêne: wêneyên profesyonel, wêneyên bi telefonê, koma wêneyan.
- Vîdyo: raporên vîdyoyî, belgefîlm û vlog.
- Podkast.
Girîngiya îstîxbarata destkirî (AI) di afirandina berhemên Erbeîynê de
Beşa îstîxbarata destkirî yek ji beşên sêyemîn bûyera medyayî ya «Em kurên Huseyn in» e. Di vê beşê de ew berhemên wêne, deng û vîdyoyê ku bi AI hatiye çêkirin û mijara wan li ser Erbeynê ye, dê bên nirxandin.
Beşa taybet a bûyerê bi du navan tê lidarxistin:
1. «Cîhanek di hembêza Huseyn de»:
Ev beş baleke taybet dide tomarkirina beşdariya zayirên navneteweyî di serdana Erbeynê de û herwiha hebûna alayên welatên cuda di merasîmên Erbeynê de. Hunermend dikarin di formên wêne, vîdyo, podkast û AI de berhemên xwe bişînin.
2. «Rêberê me şehîd li rêya Huseyn»:
Ev beş taybet e ji bo tomarkirina nîşanên evîn û hurmeta zayiran a Erbeynê ji rêberê şehîd ê şoreşê re. Hunermend dikarin di çar formên wêne, vîdyo, podkast û AI de, bi mijara wêneyên rêberê şehîd ê ummetê di rêya Erbeynê de û mijara «rêberê şehîd û Erbeyn» berhemên xwe bişînin.
Heyeta dadweriyê
Mamoste û pisporên bi ezmûn ji welatên Iraq, Behreyn, Tirkiye û Îranê di heyeta dadweriyê de erkê nirxandina berhemên hatine şandin digirin ser xwe.
Xelatên serketiyên her beşê:
Beşa wênegirtinê:
- Di beşa wêneyê profesyonel de, kesên rêza yekem heta sêyem dê her yek xelatname û xelatên pereyî bi nirxên 20, 15 û 10 milyon toman bistînin.
- Di beşa wêneyên bi telefonê de: rêza yekem 12 milyon, duyem 10 milyon, sêyem 8 milyon, çarem 6 milyon û pêncem 4 milyon toman dê bistînin.
- Di beşa koma wêneyan de jî rêza yekem heta sêyem dê bi rêzê 20, 15 û 10 milyon toman xelat bibin.
Beşa vîdyoyê:
- Di beşa belgefîlmê de: 25, 20 û 15 milyon toman.
- Di beşa raporê de: 15, 12 û 10 milyon toman.
- Di beşa vlogê de: 12, 10 û 8 milyon toman.
Beşa podkastê:
Rêza yekem heta sêyem dê bi rêzê 20, 15 û 10 milyon toman bistînin.
Xelatên AI:
Rêza yekem heta sêyem dê bi rêzê 10, 7 û 5 milyon toman bistînin.
Xelatên beşa taybet:
Xelatên her du mijarên beşa taybet bi rêzê 20, 15 û 10 milyon toman hatine diyarkirin.
Demjimêra şandina berheman û awayên têkiliyê
Eleqedar dikarin berhemên xwe heta roja 31’ê Rezberê 1405’an bi rêya dergehê medyayî ya «Em kurên Huseyn in» di medyaya civakî de, bi navê:
nahno_abna_alhussain@
di peyamgihên Telegram, Eitaa û Bale de, û herwiha bi dergehên civakî yên Ajansa Abna re bişînin.
Di navenda înternetê de jî rûpelek taybet ji bo ravekirina hûrguliyan, awayê beşdarbûnê û rêya şandina berheman hatiye çêkirin.
........................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Bûyera «Em kurên Huseyn in»
- Erbeîyn
- Bangewazî
- Ajansa Abna
Your Comment