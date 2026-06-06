Sernivîs: Xarîbabadî: Di peymana NPT de ti sînorekî hejmarî ji bo dewlemendkirina uranyûmê nehatiye danîn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kazim Xarîbabadî, Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê yê di karûbarên hiqûqî û navneteweyî de, bi tundî rexne li raporta dawî ya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Navokî (IAEA) derbarê bernameya navokî ya Îranê girt. Xarîbabadî tekez kir ku ev rapor ne li ser bingeheke teknîkî, belkî bi awayekî yekalî û wekî amûreke zexta siyasî hatiye amadekirin.
Girtina Berpirsyariya Êrîşan
Xarîbabadî di peyamekê de bal kişand ser mijara “kêmbûna gihîştinê” (lack of access) ku ji aliyê Rafael Grossi ve hatiye bilindkirin û got: “Ev rewş di valahiyê de çênebûye. Dezgehên navokî yên Îranê bûne hedefa êrîşên leşkerî yên Amerîkayê û rejîma Îsraîlê. Grossi ku di bin bandora rojavayiyan de ye, qet van êrîşan şermezar nekir. Nekare mirov êrîşan paşguh bike û piştre encamên wan wekî gumanan li dijî Îranê bikar bîne.”
NPT û Sînora Dewlemendkirinê
Derbarê hurgiliyên teknîkî de, Xarîbabadî red kir ku sînorekî diyar ji bo dewlemendkirina uranyûmê hebe:
- Asta %60: Xarîbabadî anî ziman ku behskirina vê rêjeyê bêyî şîrovekirina çarçoveya hiqûqî, tevgereke siyasî ye.
- Bê Sînor: “Di Peymana NPT de, ti sînorekî hejmarî ji bo dewlemendkirina uranyûmê nehatiye danîn. Pîvana hiqûqî ne rêje ye, belkî dûrketina ji mebestên leşkerî ye. Bernameya Îranê aştiyane ye û li gorî sozên xwe kar dike.”
Pêşeroja Hevkariyê
Xarîbabadî hişyarî da ku heger Ajans dixwaze bibe beşek ji çareseriyê, divê dev ji raportên ku wekî “amûreke zextê” tên bikaranîn berde. Wî tekez kir ku parastina rejîma pادمان (Safeguards) bi rêya gefan an jî biryarnameyan (Resolutions) nabe, belkî bi rêya bêalîbûnê, rêzgirtina li serweriya dewletan û şermezarkirina êrîşên li ser dezgehên di bin çavdêriyê de pêk tê.
Cîgirê Wezîrê Derve her wiha rexne li helwesta Grossi girt ku dixwaze bibe sekreterê giştî yê Neteweyên Yekbûyî, û pirsî: “Kesekî ku di bin bandora rojavayiyan de ye, çawa dikare rêxistineke wisa bi awayekî serbixwe û pispor bi rê ve bibe?”
……………
Dawiya Peyam/
Your Comment