“Encumena Hevahengiya Reklama Îslamî, tevahiya gel vedixwîne ku di pêla sedemîn a kombûnên şevan de beşdar bin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Encumena Hevahengiya Propagandaya Îslamî di daxuyaniyeke xwe de, bi pesindana beşdariya hişyar, berpirs, û dijminşikestî ya gelê Îranê di demên girîng û çarenûsaz de, li ser girîngiya parastin û xurtkirina hevgirtina neteweyî tekez kir û gelê hişyar û şoreşger a welat vexwend ku bi beşdariyek berfireh di pêla sedemîn a xwêşandananê şevan de, hem kiryarên tawanbar ên rejîma siyonîst bi tundî şermezar bikin û hem jî rûpelekî din a zêrîn li deftera berxwedan, yekîtîya neteweyî û îradeya dîrokî ya gelê Îranê zêde bikin.
Texta daxuyaniyê li jêr tê gotin:
Xwepêşandanên şevan ên bêhempa û bêalî ya gelê sabir û şükredar ê Îranê gihîştine rawestgeha sedemîn, û rekorêke dîrokî û şaristaniyî ji bo hişyariya û nasîna gelê Îranê tomar kir. Rojê sedemîn ji ew ku ji demên yekem ên şerê tehmîdî ya sêyemîn ve, di nav meydanên bajaran û civakî de dest pê kir û di dirêjahiya rojan de bê rawestan û bi domdarî berdewam bû, niha gihîştîye xala ku di hundirê demê de bibe tecrubeyeke berhevkirî ji evîna wêlayetê, hezkirina welat, berdewamiya hişyariyê, û di awayekî nû de ji têkiliya gel bi çarenûsa xwe re di bilindkirina hêz û zêdekirina heybeta neteweyî de.
Ev beşdariya şanaz û heyecanbar, di kûrahiya xwe de, afirandin û nû-afirandina sermayekî mezin e ku bingehê wê li ser baweriya hevpar a di navbera îmam û ummetê de, yekîtîya pîroz, hevxweziya civakî, û têgihîştina hevpar a girîngiya parastina hebûna welat û Îranê hatiye danîn. Ev beşdarî di dirêjahiya xwe de, tora girêdanên ruhî, zanistî, hovitî, çandî û civakî ji nû ve hilberand û careke din nîşan da ku di nêrîna fikrî ya Komara Îslamî ya Îranê de, hêz tenê bi beşdariya hezkirane û hişyarane ya gel di qadan de wate û stûhî dibîne.
Di vî çarçoveyê de; binpêkirina agirbestê, dorpêça deryayî, û berdewamkirina destdirêjiyên rejîma siyonîst li dijî gelê Lubnanê li Dahiya Başûr a Beyrûtê, û her weha karanîna berdewam a çekên qedexe bi piştgiriya Amerîkayê, careke din xwezaya vê rejîmê di binpêkirina qaîdeyên mirovî û hiqûqî de eşkere kir. Li dû wê, bersivên dorpêçgir ên Îranê bi Operasyona Nasrê, nîşanek bû ji berdewamîya logîka rawestandina li ber zordarî û destdirêjiyê, û ji nêz ve bi îradeya gelên azad û ruhê berxwedanê re di herêmê de girêdayî ye.
Di berdewamîya heman logîkê de, ew ku di van sed rojan de di nav cografiyaya civakî ya Îranê de çêbûye, cureyek vejîna hişyar a gel e di pêkanîna rastiya bingehîn a xwe de. Baweriya gel bi wê ye ku heybete, berî ku li astê alavan û avahiyan were têgihîştin, li astê iradeyên girêdayî û hişyar ên yek gel tê avakirin. Ev îrade di demên girîng de, li şûna ku ji meydan dûr bikeve, xwe di nav wê de ji nû ve pênase dike. Ev tecrube ya dirêj û berdewam, di dawiyê de, çehreyeke nû ji têkiliya navbera gel û çarenûsa neteweyî eşkere kiriye; tê de gel aktora sereke ye di afirandina aramî, ewlehî û heybeta neteweyî de. Ji ber vê yekê, pêdivî ye ku sed rojên dawî wekî sazkirina têgihîştineke hevpar a di navbera gel û hukûmetê de li ser berpirsiyariya dîrokî ya gelê Îranê û erkên pêşerojê yên hukûmetê were dinirxandin.
Encumena Hevahengiya Propagandaya Îslamî, bi pesindana vê beşdariya hişyar û berpirsîyarane ya gel di demên çarenûsaz de, ji gelê şerîf û şêrêzê ya Îranê bi dilgermî spas dikat û li ser berdewamiya hevgirtin û ensîcama neteweyî di bin ronahiya peyrêwîya welî-ye-faqîh de, wekî piştgiriya bingehîn a heybeta neteweyî, tekez dike. Her wiha, ji hemû endamên gelê hişyar ê Îranê daxwaz dike ku her wisa bi beşdariya hişyar û berpirsiyaraney xwe, di şermezarkirina tawanên rejîma siyonîst û piştgirîkirina qadên berxwedanê de, dîmeneke din ji îradeya dîrokî ya gelê Îranê nîşan bidin.
Dawîya peyam
Etîket: Encumena Hevahengiya Propagandaya Îslamî
Your Comment