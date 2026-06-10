"Rojnameyeke Siyonîst:Trump û Netanyahu fehm kirin ku têkbirina Îranê nemimkin e/ Îranî û Hizbullah xwediyê kapasîteyeke bilind a berxwedanê ne"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rojnameya Siyonîst ‘Maariv’ di raporeke de bi îşareta pêşketinên sala borî, qebûl kir ku serhişkiya Îranî û Hizbullahiya Libnanê ji Îsraîlê re îsbat kiriye ku ew rûbirûyê dijminên nepayîn (neçaverêkirî) dibe.
Di heman demê de bi weşandina vê raporê, ‘Robert O’Brien’, şêwirmarê berê yê ewlekariya neteweyî yê Amerîka, di hevpeyvînekê de bi rojnameya Maarivê re got: ‘Ez difikirim ku em li ber destkevtina lihevkirinekê bi Îranê re ne.’ Di bersiva vê pirsê de ku ‘Ma gelo encama danûstandinan dikare bibe sedema lihevkirineke wekî Brûskê (BERJAM)?’ wî got: ‘Na, ez difikirim ku dê lihevkirineke baştir be. Ez hêvîdar im ku lihevkirina ku tê girêdan, bikaribe bibe sedema normalîzekirina têkiliyan û geşepêdana aborî li herêmê û ji şer re bibe dawî.’
Rojnameya Maarivê di berdewamiya rapora xwe ya analîtîk de diyar kir: Îranî û Hizbullahî kirin ku binemrî, karê zehmet û dijwar e; ji ber ku ew xwediyê kapasîteyeke pir bilind a berxwedanê ne.
Ev medyaya Siyonîst tekez kir: Ev rewş dikare Îsraîlê ber bi şerekî bêdawî yê birişandinê ve bibe.
Pejirandina têkneçûna Îranê
Berê vê jî, rojnameya Maarivê di raporeke de li ser têkneçûna Îranê li hember dijminên xwe, nivîsibû: Trump û Netanyahu fehm kirine ku têkbirina Îranê nemimkin e û divê bi vê yekê re li hev bikin ku ev welat dê hêj bi hêzeke mezin bi karîneriyên nukleerî bimîne.
Ev rojnameyê zêde kir: Trump û Netanyahu herwiha fehm kirine ku Hizbullah dê bimîne û Washingtonê digeriya kanalên ragihandinê yên bi wê re. Ev rewş wusa ye ku Netanyahu niha beriya hilbijartinên Knessetê (parlamena rejîma Siyonîst) li ser bi destxistina serfiraziyê li ser Xeza û rûniştvanên wê yên ku di çortan de dijîn, digere.
Tevî ku nêzîkê sê sal ji destpêka şerêxwaziya rejîma Siyonîst li herêmê derbas bûne, artêşa vî rejîmî erd girtiye (têk çûye) û nekariye bigihîje armancên şer ên ku hatine destnîşankirin.
Rejîma Siyonîst hêj li Xezayê û Libnanê bi şer re mijûl e û şerêxwaziya vî rejîmî bi beşdarbûna Amerîka re li dijî Îranê jî bi bersiveke tûj (lêdaneke bi hêz) re rû bi rû bûye û Tel Avîv û Washingtonê di gihîştina armancên xwe yên vê şerêxwaziyê de jî têk çûne.“
...............
Dawiya peyamê /
Etîket: Hizbullah, Îran, Rejîma Siyonîst, Waşington, Lubnan, Trump
Your Comment