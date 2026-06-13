Li 850 navendên parêzgeha Farsê, merasîma “Şîrxwarên Husênî” tê lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —ŞÎRAZ – Şahrox Sebûrî, Serokê Encûmena Cîhanî ya Hezretê Elî Esxer (S) li parêzgeha Farsê, di hevdîtina xwe ya bi Rêveberê Giştî yê Radyo û Televîzyona parêzgeha Farsê re, hûrgiliyên 23emîn edîsyona merasîma mezin a «Şîrxwarên Huseynî» aşkere kir.
Sebûrî ragihand ku ev merasîma olî ya salane, di yekem roja înê ya meha Muharremê de, li Haremê Pîroz ê Şahçirax (s.x) bi awayekî fermî dest pê dike. Her wiha tekez kir ku merasîm dê bi awayekî hevzeman li 850 navendên cuda yên parêzgeha Farsê, 9 hezar nuqteyên li seranserê Îranê û 45 welatên din ên cîhanê ji pênc parzemînan were lidarxistin.
Serokê Encûmena Cîhanî ya Hezretê Elî Esxer (S) di berdewamiya axaftina xwe de bal kişand ser amadekariyên berfireh ên ji bo vê merasîmê û got: «Ji bo ku ev merasîm bi awayekî zêdetir rêkûpêk û biheybet were lidarxistin, parêzgeha Farsê hatiye dabeşkirina 5 herêman. Amadekarî ji mehan berê ve hatine destpêkirin da ku merasîm di hemû bajarok, navçe û gundan de bi awayekî yekgirtî bê kirin.»
Sebûrî her wiha da zanîn ku 180 hezar kincên taybet ên zarokan ji bo vê merasîmê hatine amadekirin ku dê li seranserê parêzgehê li nav xelkê bên belavkirin.
Di dawiya hevdîtinê de, Şahrox Sebûrî spasiya rola girîng a medyayê kir ku di salên derbasbûyî de bûne sedema nasandina vê merasîmê û got: «Pêwîstiya me bi berdewamiya vê hevkariyê heye. Pêşandanên zindî, belavkirina agahiyan bi rêya nivîsên ser ekranê (subtitle), amadekirina tîzer û pêwendiyên radyoyî bi deverên cuda yên parêzgehê re, di ronîkirina aliyên çandî û manewî yên vê rêûresmê de roleke bingehîn dilîzin.»
Amadekar: Hucet Kuhyarî
Etîket (Tags):
#Şîrxwarên_Huseynî
#Hezretê_Elî_Esxer
#Haremê_Şahçirax
Your Comment