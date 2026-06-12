Rapora Mehrê ji Amerîkîyekî ku li Qumê dijî: Ez ji Îranê pir hez dikim

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kewsere Eşrefî: Fatimê Peybadî, keçeke ji Kalîforniyayê – ew eyaleta ku jê re dibêjin «Eyaleta Zêrîn» – ji wir lingê xwe avêt dinyayeke ku nizanibû çarenûsê çi di deftera wê de nivîsiye. Ew îro li nav kolanên Îranê û di nav xelkê wê de nefesê dikişîne.
Xuyanga wê sade ye; kirasekî dirêj ê binefşî li ber xwe kiriye û pêgêyê (şalê) wê yê bi rengê kremî, ligel sadebûna xwe, gelek bedew xuya dike. Ez li kêleka wê rûniştim da ku ji min re qala çîroka jiyana xwe ya pêncî û çend salî bike. Di çardeh saliya xwe de hînî zimanê farisî bûye, lê hîn jî bi zaraveyeke hûr (lehe) ya amerîkî diaxive.
Destpêka rê bi zewacekê
Fatimê Peybadî dibêje: «Ez çar salî bûm ku dê û bavê min ji hev qetin (teleq bûn) û piştî demekê, diya min bi mêrekî îranî re zewicî. Ev zewac bû destpêka riya tijî pirs û girêk a jiyana min. Diya min hemşîre (ferastêr) bû û bavê min ê din (bavê-mêr) li Kalîforniyayê dixwend. Bi rêya xaltîka min, bi diya min re nas bû û ev nasîn bû sedema destpêka jiyana wan a hevbeş.»
Bavê wê mêrekî îranî û misilman bû û ji wê demê ve qala Îslamê û erkên olî dikir. Diya wê di cih de bû misilman û şîe, û Fatemeh jî di wê riyê de mezin bû.
Ji dibistana îslamî heta hîcabê
Axaftina me germ bû. Fatimê wiha berdewam dike: «Ji zaroktiyê ve min li dibistaneke îslamî xwend. Ji pola pêncê ve min bi Qur’anê re nas kir û min tecvîd hîn bû. Ji neh saliya xwe ve min hîcab hilbijart.»
Yekemîn serdana Îranê
Bavê wê, di çardeh saliya wê de, ew yekem car anî Îranê da ku bi malbata bavê xwe re nas bibin. Wê demê hînî farisî bû. Piştî du salan, dema 16 salî bû, dîsa vegeriyan Amerîkayê. Niha Fatemeh 9 sal û nîv e ku li Îranê, li bajarê Qumê dijî.
Qum; bajarê Hezretê Mesûme (s)
Fatimê dibêje: «Ez Îranê pir hez dikim. Di nav bajaran de min Qumê hilbijart, çimkî bajarê Hezretê Mesûme (s) ye û ez gelekî bi xwişka Îmam Riza ve girêdayî me.»
Ew dibêje: «Li Rojava, divê jin û mêr ji sibê heta şev bixebitin da ku debara xwe bikin, lê Qum bajarekî olî ye û ji bo min ku li wir dijîm, ji her alî ve baş e; ez dikarim dûrî her cure nêrînên cuda û cûdaxwazî, bi rehetî bijîm.»
Reşt; bajarê dilovaniyan
«Deh sal berê bi rêya Facebookê min hevala xwe Tahere nas kir. Niha ligel wê hatim Reştê û min gelek cihên Gîlanê dîtin. Min şeş caran serdana Reştê kiriye. Xelkê Reştê dilovan û mêvanperwer in. Reşt bi xwezaya xwe û peravên xwe bedew e û ez çanda vî bajarî pir hez dikim, çimkî xelkê wê pir nêzîkî hev in.»
Nêrînek li ser polîtîkayên Amerîkayê
Fatimê bawer dike ku nêrîna gelan tu caran ne wekî ya siyaseta dewletan e. Li ser Amerîkayê dibêje: «Dewleta Amerîkayê bi derxistin û qirkirina xelkên xwecihî (sorpêst) û reşpêstên Afrîkayê ev xak bi dest xistiye û ev gel bi girtin û diziyê re hatine hînkirin. Niha dixwazin hemû dinyayê bixwin û bikin malê xwe.»
Fatimê PeyAbadî, keçeke ji Kalîforniyayê – ew eyaleta ku jê re dibêjin «Eyaleta Zêrîn» – ji wir dest bi jiyaneke kir ku êdî nikaribû bizanibû çarenûsê di deftera wê de çi nivîsîye. Ew îro li nav kolanên Îranê û di nav xelkê wê de nefesê dikişîne.
Xuyabûna wê gelek sade ye; kirasekî dirêj ê binefşî li xwe kiriye û şalê wê yê bi rengê kremî, di nav sadebûnê de jî bedew xuya dike. Ez li kêleka wê rûniştim da ku ji min re qala çîroka jiyana xwe ya pêncî û çend salî bike. Di çardeh saliya xwe de hînî zimanê farisî bûye, lê hîn jî bi leheya xwe ya amerîkî diaxive.
Destpêka rê bi zewacekê
Fatimê dibêje: «Min ew dem çar salî jî nemez bû ku bav û diya min ji hev qetiyan û paşê diya min bi mêrekî îranî re zewicî. Ev zewac bû destpêka riya tijî pirs û girêk a jiyana min. Diya min hemşîre bû û bavê nû yê min li Kalîforniyayê dixwend. Bi rêya xaltîka min, bi diya min re nas bû û ev nasîn bû sedema destpêka jiyana wan a hevbeş.»
Bavê wê mêrekî îranî û misilman bû û ji wê demê ve qala Îslamê û erkên olî ji wan re dikir. Diya wê di cih de bû misilman û şîe, û Fatemeh jî li gorî wê riyê hat mezin kirin.
Ji dibistana îslamî heta hîcabê
Axaftina me germ bû. Fatimê wiha got: «Ji zaroktiyê ve min li dibistaneke îslamî xwend. Ji pola pêncê ve min bi Qur’anê re nas kir û tecvîd hîn bûm. Ji neh saliya xwe ve min hîcab hilbijart.»
Zewaca diya û bavê Fatimê, wê bi welatekî nas kir ku bi hezar lêvazîyan ji wê dûr bû; welatek ku xelkê wê diyar û misilman bûn. Fatemeh wê demê nizanibû ku rojêk dê bi rastî bi Îranê re rûbirû bibe; ev yek ji 10 sal paşê pêk hat.
Yekemîn serdana Îranê
Bavê wê yekem car di 14 saliya wê de ew anî Îranê da ku bi malbata bavê xwe re nas bibin. Wê demê xwebiwan hînî farisî kir. Du sal paşê, dema 16 salî bû, dîsa vegeriyan Amerîkayê.
Niha Fatimê 9 sal û nîv e ku li Îranê ye û li Qumê dijî. Du term li howze xwend û piştî derketina ji howzeyê, ji beşa zimanê erebî mezûn bûye.
Qum؛ bajarê Hezretê Mesûme (s)
Fatemeh dibêje: «Ez Îranê pir hez dikim û di nav bajaran de Qumê hilbijartim, çimkî bajarê Hezretê Mesûme (s) ye û ez jî ji xwişka Îmam Riza hez dikim.»
Ew jiyana sade hez dike û sadebûnê jî hez dike. Ji cîhana rojava diaxive ku mêr û jin divê ji sibê heta êvarê bixebitin da ku debara xwe bikin. Lê Qum bajarekî olî ye û ji bo min ku li wir dijîm, ji her alî ve baş e; ez dikarim dûrî her cure nêrînên giran û cûdaxwazî, bi aramî bijîm.
Reşt؛ bajarê mehrebaniyan
«Deh sal berê bi rêya Facebookê bi hevala min Tahere re nas bûm û bi vê rêyê dîsa vegeriyam Îranê. Niha ligel wê hatim Reştê û ez ji cihên cuda yên Gîlanê jî serdana kirim. Dîsa jî gelek caran hatim Reştê. Reşt xelkê dilovan û mêvanperwer heye. Bi xwezaya xwe û peravên xwe gelek bedew e û ez çanda vê bajêrê pir hez dikim, çimkî xelkê wê bi hev re nêzîk in.»
Nêrînek li ser siyaseta Amerîkayê
Fatemeh bawer dike ku têkiliya nêrînê ya gelan û siyasetmedarên wan her gav cuda ye. Li ser Amerîkayê dibêje:
«Dewleta Amerîkayê bi derxistin û qirkirina xelkên xwecihî û reşpêstên Afrîkayê ev ax bi dest xistiye û ev gel bi girtin û diziyê re hatine hînkirin. Niha dixwazin hemû cîhanê bixwin û bikin malê xwe.»
Rojên tirs û xemgîniyê
Fatimê ji hewa û ruhê şerê 12 rojî diaxive ku ew li Qumê bû. Dema nûçeyê bihîst, pir tirsiyabû ku nexweşî û cinayet berdewam bibin. Herçiqas piştî 12 roj şer rawestiya, ew hîn jî ditirse ku neçe dîsa dest pê bike.
«Di êrîşa duyem a Amerîkîyan de min di xew de bûm. Hevala min nûçeyê pê da min û ji bihîstina şehadeta rêber pir şok bûm. Heftêk hemû rewşa min baş nebû û hîn jî xemgîn im û nikarim bawer bikim. Ji bo min dijwar e ku ev yek qebûl bikim.»
Wê got ku bi hevalên xwe re bi WhatsAppê têkildar e û ew jî ji vê şerê pir xemgîn in û dixwazin herî zû biqede û hemû kes di aşîtî û aramiyê de bin.
Pesendkirina xelkê Îranê
Niha demê gotin û bihîstinê ye ji xelkê ku 103 şev e kolan vala nekiriye. Fatimê li ser van roj û şevan dibêje:
«Ji bo min gelek şaş e ku xelk çiqas li ber dijmin bihêz in û ji şer naxofin. Her şev bêyî ku westiyan bibin, derdikevin kolanan.»
Bi leheya xwe ya amerîkî got:
«Îran bê guman hêzaktarîn û şerêştirîn welatê cîhanê ye. Îro meheza berxwedanê, Ensarullahê Yeman, Hizbullaha Lubnanê û Həşd-uş-Şe’bî ya Iraqê ligel Îranê ev hêz û şermezî bi baştirîn awayî nîşan didin, lê Îran hêzaktarî ye.»
Fatimê welayeta feqîhê wekî riştikeke zexm di navbera gel û leşkerên bihêz de dibîne ku bûye sedema vê serkeftin û hêzê ku îro tu welatek li hember Îranê nayê.
Gotinek ji bo rêberê nû
Dema ji wê xwestin ku çend gotin ji bo rêberê nû bêje, destpêkê kêmbîtîyê kir û paşê got:
«Hêvî dikim ku rewşa wî baş be. Ez pir dixwazim rojêk bi rasterast bi wî re bibinim. Xwedê zarokên wî yên salih di parastina xwe de biparêze û ayandeyek ronahî li benda rêber û gel be.»
Gotina dawî؛ şükir ji keremeke mezin
Û niha gotina dawî ya Fatimê ev e:
«Ez ji vê keremeta mezin a ku li welatê Îranê û li bajarê Qumê dijîm gelek kêfxweş im û tu kêfxweşî û tu nî’met ji vê mezintir tuneye.»
Îro ne tenê her kesê îranî, belkî cîhanek jî bi îranî bûnê yê vê gelê serbilind dibase; gelê ku di nav toza rojên dijwar de rêyê winda nekir, bi zêdehê sekinî û ji cîhanê re nîşan da ku Îran û îranî her tim ê nelihevin.
………..
Dawiya Nûçeyî
Your Comment