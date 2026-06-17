Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gundê Kuşakkaya yê li Adayamanê(Semsûr), ku piştî rûxîna erdê ya wêranker a sala 1970'an ji bo ji nû ve bicîhkirina niştecihên herêmê hatiye avakirin, îro ji ber sêwirana xwe ya dorhêl û cuda balê dikişîne.
Ev gund 56 sal berê û piştî qewimîna rûxîna erdê li herêmê hate avakirin da ku niştecihên ziyangirtî li cihekî ewletir werin bicîhkirin. Sêwiranerên projeyê di wê demê de li şûna bikaranîna modela berbelav a avakirina gundan, sêwirînek dorhêl ji bo cîhgirtina xaniyan hilbijartin; nêzîkatiyek ku bû sedema ku Kuşakkaya ji gelek gundên din ên Tirkiyeyê cuda bibe.
Xaniyên gund bi awayekî xelekî li dora qadekê navendî hatine rêzkirin û ev taybetmendî, dîmenekî birêkûpêk û xweşik daye gund. Ev avahî, ji bilî aliyê xwe yê estetîk (bedewînasî), bûye sedema xurtkirina têkiliya civakî di navbera niştecihan de jî.
Îro Kuşakkaya ne tenê wekî cihekî jiyanê yê gundiyan tê naskirin, belkû ji ber mîmariya xwe ya taybet û dîroka avabûna xwe, bala seredanker û kesên eleqedarê mîmarî û şehirnivîsîyê jî dikişîne ser xwe. Ev gund wekî yek ji nimûneyên kêmpeyda yên plansaziya gundewarî li Tirkiyeyê tê naskirin û hîn jî cazîbeya xwe parastiye.
Çavkanî: Anatolî ya Tirkiyeyê (AA - Anadolu Ajansı)
Your Comment