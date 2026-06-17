  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

17 June 2026 - 15:05
News ID: 1828483
Source: Kurdpress
Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gundê Kuşakkaya yê li Adayamanê(Semsûr), ku piştî rûxîna erdê ya wêranker a sala 1970'an ji bo ji nû ve bicîhkirina niştecihên herêmê hatiye avakirin, îro ji ber sêwirana xwe ya dorhêl û cuda balê dikişîne.

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Ev gund 56 sal berê û piştî qewimîna rûxîna erdê li herêmê hate avakirin da ku niştecihên ziyangirtî li cihekî ewletir werin bicîhkirin. Sêwiranerên projeyê di wê demê de li şûna bikaranîna modela berbelav a avakirina gundan, sêwirînek dorhêl ji bo cîhgirtina xaniyan hilbijartin; nêzîkatiyek ku bû sedema ku Kuşakkaya ji gelek gundên din ên Tirkiyeyê cuda bibe.

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Xaniyên gund bi awayekî xelekî li dora qadekê navendî hatine rêzkirin û ev taybetmendî, dîmenekî birêkûpêk û xweşik daye gund. Ev avahî, ji bilî aliyê xwe yê estetîk (bedewînasî), bûye sedema xurtkirina têkiliya civakî di navbera niştecihan de jî.

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Îro Kuşakkaya ne tenê wekî cihekî jiyanê yê gundiyan tê naskirin, belkû ji ber mîmariya xwe ya taybet û dîroka avabûna xwe, bala seredanker û kesên eleqedarê mîmarî û şehirnivîsîyê jî dikişîne ser xwe. Ev gund wekî yek ji nimûneyên kêmpeyda yên plansaziya gundewarî li Tirkiyeyê tê naskirin û hîn jî cazîbeya xwe parastiye.

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + Wêne

Gundê Kuşakkaya yê Adiyamanê(Semsûr); Mîmariyeke Cuda û Bedew li Kurdistana Tirkiyeyê + WêneÇavkanî: Anatolî ya Tirkiyeyê (AA - Anadolu Ajansı)

Your Comment

You are replying to: .
captcha