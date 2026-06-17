Pêşandana doktrîna Nehcûl-Belaxeyê di "Şerê Remezanê" de; çawa geometriya Elewî hesabên dijmin belav kir?

Li gor ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Dr. Hefîfullah Fûladî, asîstentê profesorê koma civaknasiya Enstîtuya Lêkolînên Qada Îslamê û Zanîngehê, bi destnîşankirina domdariya 47 salî ya komployên emperyalîzma cîhanî (istikbarê cîhanî) li dijî Şoreşa Îslamî, "Şerê Remezan" wekî şerekî hevedudanî (hibrid) yê pir tevlihev wesf kir ku armanca wê ne tenê sînorên erdnîgarî, belkû tevahiya hebûna Îranê bû.
Wî di destpêka axaftina xwe de bi ravekirina hawîra giştî ya li ser welêt ji destpêka serkeftina Şoreşê heta niha, destnîşan kir ku emperyalîzma cîhanî û bi serokatiya Amerîkayê, hewl da ku tewra rojekê jî nehêle ku "ava germ ji qirika gel û pergala Îranê daket jêr". Dr. Fûladî bi jimartina amûrên dijmin ên wekî ceza (ambargo), dorpêç, şerê enflasyonê (şerê pereyî) û tehrîka komên navxweyî, tekez kir ku rêberiya biaqil a Îmamê Rehber (Xumeynî) û "Rêberê Şehîd" (Îmam Xumeynî) di van dehsalan de, milet bi awayekî rêvebir kiriye ku ev berxwedan li gor baweriyên navxweyî yên gel hatiye avakirin û bêyî her zordariyeke dîktatorî pêk hatiye.
Geometriya Xwedayî ya berxwedanê; ji Nameya 47 heta qada şer
Dr. Fûladî bi îstinada hînkarîyên Nehcûl-Belaxeyê, bingehê ramanî yê berxwedana Îranê wekî fermana eşkere ya Emîrê Mûminan Îmam Elî (S.X) di Nameya 47'an de da zanîn û got: "Naveroka wê fezayê ku Emîrê Mûminan ji me îdîakerên peyrewtiyê re ferman kiriye ev e: "كُونَا لِظَالِمٍ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً" (Ji zordar re dijmin û ji bindestîxwer re alîkar bin); ango em bi zordar re li hev nakin, çi apartheidê Afrîqaya Başûr be, çi reşên Amerîkayê be û çi jî şerê Balkanan be." Wî diyar kir ku ev nêzîkatî bûye sedem ku Îran bibe "navenda berxwedanê" û "welatê cîhanî yê bindestan", bi awayekî ku her fîtrateke paqij di cîhana îro de ev sînor û bingeh hez dike.
Têkçûna serdestiya emperyalîzmê û diyardeya ecêb a koçberiya berevajî
Ev profesorê zanîngehê bi rexnekirina nêrîna tirsandî ya li hember hêza teknolojîk a Rojavayê, li ser hêza giyanî ya miletê Îranê tekez kir û got: "Em ji vê serdestiya emperyalîzmê natirsin; digel ku tewra welatên wekî Çînê jî di rûbirûbûna Amerîkayê de gelek berçavî (îtînat) dikin, Îranî li hember tirsavêtina dijmin berxwedan kir." Wî destnîşan kir ku li gor raporên fermî yên Navenda Koçberiyê: "Di dema şer de, nêzîkî 65 hezar dilxwaz hebûn ji bo têketina Îranê; ev tê wateya koçberiya berevajî ji Ewropa, Amerîka û Kanadayê ber bi welatekî ku bûye hedefa êrişê, ku ev yek tenê bi perwerdeyeke Emîrê Mûminanî tê ravekirin."
Wî bi vegotineke rasterast ji Xutbeya 11'an a Nehcûl-Belaxeyê, qayimî û qeweta milet bi vî awayî rave kir: "Emîrê Mûminan dibêje: "تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ عَضَّ عَلَی نَاجِذِکَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ"; ango çiya bilerizin tu nelereze, serê xwe deyne destê Xwedê û pêyên xwe li erdê biçîne; ev heman mentiq e ku bûye sedema ku Îraniyan mirinê bi tinazî (dara xwe) bigirin." Fûladî tekez kir ku li gor mentiqê Elewî, "jiyana bi riswayî di bin klîmayên kolanan de, digel ku dijmin we wekî çêleka şîr tê binavkirin, jiyan nîne; belkû mirina rastîn e."
Pareyê helal û rehên fîtrî yên berxwedana gel
Ev asîstentê profesorê Enstîtuya Lêkolînên Qada Îslamê û Zanîngehê, reha nehilweşîna civaka Îranê di bin zextên hêranker de di perwerdeya dînî ya malbatan de lêgeriya û got: "Xwedê ji wan dayikan re rehmê bike ku bi iffet û şermê zarokên paqij ji dayik anîn û bavên ku bi pareyê helal, ev ciwanan di mekteba zarokên Emîrê Mûminan de mezin kirin." Wî destnîşan kir ku di roja Qudsê de dîmenekî awarte qewimî ku di dema bombebaranê de, ne rojnamevan û ne jî gel li pişt dikê (sahneyê) tirsîn û qêrîna "Allahu Ekber" bilind kirin; ev yek wekî "ruha rastîn ya miletê Îranê" bi nav kir ku bi tu plansaziyeke berê nayê bidestxistin.
Şerê îradan; dema ku hesabên Trump rengê xwe vedidirêjin
Dr. Fûladî di berdewamiyê de, şerên dawî wekî "şerê îradan" û "şerê hebûn û nebûnê" binav kir ku tê de dijmin li ser bingeha texmînên şaş ên ji nerazîbûna gel, diguman ku bi kuştina fermandarên bilind û hedefgirtina rêberiyê, pergalê dê bihilweşîne. Wî destnîşan kir: "Texmîna dijmin ev bû ku gel piştgirîya derve dixwaze da ku li dijî hikûmetê rabe, lê berevajî bû; ji ber ku ew li hember mirin û şehîdatiyê berçaviyeke cuda heye ku bûye panî (pashiya lingê) ya emperyalîzmê."
Wî bi pesindana qayimî û îstîdama gel li hember gefên leşkerî yên Amerîkayê, gotinên Trump jî destnîşan kir û got: "Dema ku keştiyên Amerîkayê ber bi Îranê ve çûn, dixwestin tirs û xofê bi afirînin, lê Îraniyê ku di mekteba Emîrê Mûminan de perwerde bûye, tirs naket." Fûladî tekez kir ku Îran îro bi qasî li hember zextan "vaksîne" bûye ku tewra Trump jî di dawiyê de neçar ma zimanê xwe biguhere, ji ber ku berxwedana miletê Îranê hemû dek û dolabên wî bêreng kiribûn.
Pêşandana doktrîna Nehcûl-Belaxeyê li Eniya Berxwedanê ya Cîhanî
Axivana civînê bi tekezkirina ku Îran serketîtirîn qada pratîkkirina doktrîna Nehcûl-Belaxeyê ye, vê modelê ji welatên din re jî derbas kir û got: "Ev rewş ne negihîştî ye; nimûneya wê berxwedana li Yemen, Xeze û Hizbullahê Libnanê ye." Wî bi destnîşankirina xerîbî û bindestîxwaziya Hizbullahê di nav Libnanê de û êrîşa hemdem a Israîlê, berxwedana wan wekî berhema vê ramana erkî dît ku tê de "bihuşta sibehê bi hêsanî û tenê bi îdîa re ji kesî re nayê dayîn."
Mîrateya Rêberê Şehîd; serketin di lûtkeya hevrêziya qada şer û dîplomasiyê de
Dr. Fûladî di beşa dawî ya axaftina xwe de, serketinên dawî deyndarê hevrêziya tam a di navbera "qada şer" û "dîplomasiyê" da zanîn û bi pesindana cihê rêberiyê got: "Li gor pejirandina berpirsiyarên me, em di lûtkeya hevrêziyê de ne û ev Îran e ku serbilind e; Rêberê Îranê û gelê Îranê di vê rûbirûbûnê de, serketiyên qadayê ne." Wî destnîşan kir ku reaksiyonên tûj ên dijminan heta tehdîdên rejîma siyonîst jî wekî bûdelayî (ehmeqî) hatine binavkirin, ji ber ku moşekên Îranê amade bûn li dilê rejîmê bên berdan û ev hêz bû sedema paşvekişîna dijmin di dorpêçan de.
Vexwandina pisporên navneteweyî ji bo ji nû ve hilberîna modela berxwedanê
Wî di peyamekê de ji xwendekarên dînî û profesorên ne-Îranî yên ku di civînê de amade bûn re tekez kir: "Hûn li Îranê ne ku tenê tiştekî fêr bibin û herin bibin îmamê cemîetê; divê hûn wekî Şêx Zekzakî û Seyîd Hesen Nasrullah, li herêmên xwe rol bilîzin û bibin "derdê serê zordaran"." Dr. Fûladî di dawiyê de, berxwedanê wekî dara stûr a çolê wesf kir ku berevajî darên di avê de fetisî, bi baheke piçûk jî nakeve û di herî dijwar şert û mercên çolê de, qayimî û hişkîya xwe diparêze.
..............
Dawiya peyamê
Etîket:
Dr. Hefîfullah Fûladî
Şerê Remezan
Nehcûl-Belaxe
Nehcûl-Belaxe û Şerê Remezan
Berxwedana gel
Your Comment