Li Hewlêrê çi diqewime? Hevrikîya serxwebûnê yan hilweşînê; Çarenûsa "QSD" û "Pêşmerge" di navbera Şam û Bexdayê de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Lihevkirineke siyasî yan hilweşîneke leşkerî? Ev pirsê bingehîn e ku îro pêşeroja Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) li Sûriyeyê û Hêzên Pêşmerge li Îraqê di bin bandora guherîn û pêşketinan de hiştiye. Hevrikîya di navbera parastina serxwebûna van hêzan an jî tevlîkirina wan di nav artêşên Îraq û Sûriyeyê de, hê jî wekî mijareke pir dijwar di navbera Kurdan û paytextên Bexda û Şamê de maye.
Ezmûna Pêşmerge; ji destkevta destûrî heta xetereyên niha
Piştî hilweşîna rejîma Baasê di sala 2003'an de, herikên Îraqî bi bahane ku êdî tu xetere Kurdan tehdît nake, zext kirin ku Hêzên Pêşmerge di nav artêşa nû ya Îraqê de werin tevlîkirin. Lê rêberiya siyasî ya Kurd vê daxwazê bi tundî red kir û li ser mayîna Pêşmerge wekî hêzeke serbixwe israr kir.
Kurdan bi sûdwergirtina ji rewşa wê demê ya Îraqê û bi piştgiriyên navneteweyî, Bexdayê neçar kir ku Pêşmerge wekî hêzeke serbixwe û beşek ji pergala parastinê ya Îraqê bi nasîne; mijareke ku paşê di destûra bingehîn de bi navê "parêzvanên Herêmê" hate peyitandin. Eger di wê serdemê de Pêşmerge di artêşa Îraqê de bihata tevlîkirin, dê wekî leşkerên asayî bi wan re bêne muamele kirin û nasnameya wan a leşkerî di avahiya artêşê de bihata helandin.
Vegera krîzê piştî 23 salan
Niha û piştî derbasbûna zêdetirî du dehsalan, dosyeya Pêşmerge dîsa tê vekirin. Sedema vê yekê, hişyarî û daxwazên ji bo hevsankirina Pêşmerge bi Hêzên Heşda Şe'bî re ye ku rayedarên Herêma Kurdistanê bi tundî red dikin.
Li gor agahiyên ku ji aliyê medyaya "Pencere" ve hatine bidestxistin, hîç gotûbêjeke fermî li ser Pêşmerge di navbera Herêm û Bexdayê de nehatiye kirin, lê dengên nelihev li ser vê yekê ji Bexdayê tên bihîstin.
Çavkaniyeke bilindpaye li Herêma Kurdistanê li ser van xetereyan ji Pencere re got: "Tevra ku di vê qonaxê de nêzîk nebe jî, bêguman Îraq dê di pêşerojê de dosyeya Pêşmerge wekî kaxizek zextê û dijwariyeke mezin li dijî Herêmê bi kar bîne."
QSD; entegrasyon û dijwariyên wê
Bi mînaka ezmûna Herêma Kurdistanê ya Îraqê, li Kurdistana Sûriyeyê jî dosyeya hêzên çekdar bûye mijara nakokiyê. Di destpêka danûstandinên navbera Kurdan û hikûmeta Şamê de, aliyê Kurdî destpêkê bi tevlîkirina Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) di nav artêşa Sûriyeyê de qebûl kir, lê paşê ji ber hisya xetereyê, Kurdan ji vê biryarê paşve kişiyan.
Rastiyên leşkerî çi dibêjin?
Têgeha "entegrasyona her du hêzan" ji aliyê leşkerî ve tê maneya bidawîbûna hêza piçûktir û hilweşîna wê di nav hêza mezin de. Her çend li ser bingeha têgihiştinên berê hatibû biryardan ku QSD di çarçoveya pergala parastinê ya Sûriyeyê de ji nû ve bê rêkxistin jî, nakokî hê jî kûr in; bi taybetî ku Yekîneyên Parastina Jinan (YPJ) bi tundî daxwaza Şamê ya ji bo vî celebê entegrasyonê red dikin.
Nêzîkatiya hikûmeta Sûriyeyê û zexta wê ber bi wê ve ye ku Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) bêne piçûkkirin, çekên giran radest bikin û tenê erkê parastina herêmên Kurdnişîn ji wan re were spartin. Lê astenga herî mezin li ber vê pêvajoyê, tunebûna pêbaweriyê di navbera her du aliyan de ye.
Tevgerên dîplomatîk û nexşerêya nû
Di nav van hevrikîyên tevlihev de, çav li tevgerên dîplomatîk ên nû ne. Di niha de Mazlum Ebdî, Fermandarê Giştî yê QSD li Hewlêrê ye û Tam Barak, nûnerê Trump li Bexdayê ye. Şopîner bawer dikin ku hevdîtinên pêşeroj ên navbera Barak, Ebdî û rayedarên Herêma Kurdistanê dikarin nexşerêyeke nû ji bo pêşeroja hêzên Kurd li herêmê xêz bikin.
Your Comment