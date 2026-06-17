«Ji Enqere û Şamê heta Bexdayê; Mîsyona Tom Barrack û nîgeraniyên derbarê xurtkirina navendgeriyê li Iraqê.»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —KurdPress û nivîsa Draw Media, Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, di roja 31'ê Gulanê 2026'an de, tayînkirina balyozê Dewletên Yekbûyî li Enqerê, "Tam Barak" wekî nûnerê taybet ê Serokkomariyê di karûbarên Îraq û Sûriyê de ragihand. Barak yek ji mîlyarderên mezin û ji nêzîktirîn hevalên Trump e ku têkiliyên kevnare li Rojhilata Navîn hene; wî salan li Erebistana Siûdî xebitiye û bi gelek welatên Kendavê re têkiliyên wî hene. Ev gav nîşan dide berfirehbûna fermî ya erkên wî li herêmê. Trump her wiha bi pesindana rola Barak, destnîşan kir ku ew piştgiriya tam a Wezareta Derve ya Amerîkayê digire û bi vî makamê nû, xizmeta Dewletên Yekbûyî didomîne.
Ev yek di demekê de ye ku rojek beriya vê daxuyaniyê, Marko Rubio, Wezîrê Derve yê Amerîkayê, tekez kiribû ku Tam Barak, tevî bidawîbûna erkê xwe yê berê wekî nûnerê taybet ê karûbarên Sûriyê, dê di her du dosyeyên Îraq û Sûriyê de di çarçoveya hikûmeta Trump de roleke rêberî bilîze.
Gotarên Marko Rubio û daxuyaniya Trump, aliyên fermî didin wê rolê ku Barak di mehên borî de bi awayekî pratîkî di dosyeya Îraqê de dest pê kiribû. Ew piştî ku astengî li ber destpêkirina karê fermî ya "Mark Savaya" wekî nûnerê taybet li Îraqê afirand, bû yek ji berbiçavtirîn kesayetiyên pêwendiyê yên Amerîkayê bi Bexdayê re.
Tayînkirina Tam Barak nîşan dide nêzîkatiya Qesra Spî ji bo rêveberiya dosyeyên Bexdayê di çarçoveyek nêrîneke herêmî ya yekgirtî de. Digel ku pispor li ser bandora wî ya rasterast a li ser Donald Trump ji bo ji nû ve sazkirina têkiliyan bi Îraqê re dihesibînin, di heman demê de dijwariyên bandora Îranê, pêşeroja hevpeyman û komên çekdar, û avahiya hikûmeta Îraqê wekî berbiçavtirîn dosyeyên li ser maseya vê nûnerê nû xwe didin der.
Tam Barak di niha de yek ji berbiçavtirîn kesayetiyên Amerîkî tê hesibandin ku hatiye erkdarkirin ku dosyeyên Meşriqa Erebî, bi taybetî Îraq, Sûriye û Libnanê bişopîne. Ev yek ji ber paşxaneya civakî û têkiliyên wî yên li herêmê, li kêleka girêdana wî bi dosyeya Tirkiyeyê ye ku cîhekî bandordar di rêveberiya guherînên van welatan de daye wî. Wî roleke mezin di qonaxa siyasî ya nû ya Sûriyê de lîstiye û di heman demê de bi guherînên tevlihev ên Libnanê re jî rex bûye; Îraq jî ji ber girêdana siyasî û ewlehiyê ya bi dosyeyên Sûriye û Libnanê re, ji vî siyaqê herêmî dûr nîne.
Çima Tam Barak?
Tam Barak ku mîlyarderek di warê xanî û avahîsaziyê de ye û ji kesên nêzîk ên Donald Trump e, ji sala 2025'an ve nûnerê sereke yê hikûmeta Amerîkayê di karûbarên Sûriyê de bû û di heman demê de wekî balyozê Dewletên Yekbûyî li Tirkiyeyê jî dixebitî, berî ku dosyeya Îraqê jî were zêdekirin berpirsiyariyên wî.
Tam Barak di serdema borî de bi awayekî nefermî gelek pirsgirêkên têkildarî têkiliyên Îraq û Amerîkayê şopandibû, ji ber vê yekê di mehên borî de ji dosyeya Îraqê dûr nebû û vê fersendê hebû ku nasînek kûrtir li ser hûrgulî û tevliheviyên dîmena siyasî ya Îraqê bi dest bixe. Pispor destnîşan dikin ku yek ji taybetmendiyên berbiçav ên Barak, leza di biryargirtin û bi dawîanîna helwestan de ye, digel ku ew piştgiriya rasterast a Qesra Spî jî digire; ev yek cîhê manevrayeke berfireh dide wî ji bo bandorkirina li rêya têkiliyên Bexda û Washingtonê di qonaxa pêş de.
Ji Barak re ne tenê wekî nûnerekî din ê Sûriyeyê an Îraqê tê nêrîn, belkû ew nûnerê teoriyeke cuda ye li ser ka herêm çawa dikare bê rêkxistin, pevçûnên di nav de bêne rêvebirin, têkilî bêne avakirin û daxwaz bêne ferzkirin.
Derketina Barak, nîşan dide veguherînek di siyaseta herêmî ya serdema Trump de; ango guhartina balê ji lîstikvanên serbixwe yan biçûk ber bi balê li ser hikûmetên navendî yên bihêz û lîstikvanên sereke yên biryargir, ew jî bi hevkariya rasterast bi wan re. Her wekî ku Barak di posteke xwe ya li ser tora civakî ya X de destnîşan kiriye, wî siyaseta "paşguhkirina aliyên din an saziyên kêmtir bandordar, kêmtir dewlemend û ne-navendî" bi cih kiriye. Siyaseta Trump a ku ji aliyê nûnerê wî Barak ve tê bicîhkirin, girîngiyek mezin dide hevkariya nêzîk bi hikûmeta qanûnî ya Sûriyeyê û hikûmeta nû ya Îraqê re, digel ku aliyên siyasî yên biçûktir paşguh dike.
Di heman demê de, paşxaneya aborî ya Barak wekî bazirganek û veberhênerek, dibe ku nîşanê nêzîkatiya Amerîkayê ya ber bi berfirehkirina hevkarîyên aborî yên bi Îraqê, teşwîqkirina veberhênana biyanî û kêmkirina girêdayîbûna bi Îranê re di hin dosyeyên jiyanî de, bi riya avakirina têkiliyeke ku li ser berjewendîyên aborî yên hevbeş ava bûye, be. Ji ber vê yekê, tayînkirina Barak bi nêrîna nû ya Amerîkayê ya ji bo ji nû ve sazkirina pêşîneyên Rojhilata Navîn re li hev dike; nêzîkatiyek ku ji siyaseta kevneşopî ya Washingtonê di salên borî de cuda ye û bi guherînên niha yên herêmê re li hev dike.
Her wiha ezmûna berê ya Barak di dosyeya Tirkiyeyê de, li kêleka nêzikbûna wî bi Trump re, cîhekî bandordar dide wî di rêvebirina dosyeyên tevlihev ên têkildarî enerjî, hevsengiyên herêmî û têkiliyên siyasî de, digel şiyana kombûna aliyên aborî, siyasî û dîplomatîk di heman demê de.
Hebûna kesayetiyeke bi vî rengî taybetmendiyan di serê dosyeya Îraqê de, nîşanê nêzîkatiya Amerîkayê ya ber bi rêveberiya rasterast a dosyeyên siyasî û ewlehiyê yên Îraqê ye, bi awayekî ku bi nêrîna hikûmeta niha ya Amerîkayê û berjewendiyên wê li herêmê re li hev bike.
Bijartina Barak di demekê de tê kirin ku bi tevgerên siyasî û ewlehiyê yên lezgîn li Îraqê re hevdem e; di nav de domandina danûstandinên têkildarî pêşeroja têkiliyên Îraq û Amerîkayê, mekanîzmayên bicîhkirina têgihiştinên ewlehiyê û siyasî yên di navbera her du aliyan de di çarçoveya peymana stratejîk de, û tevgerên ku di dosyeya hilweşandina komên çekdar de hene.
Barak di yekem nêrîna xwe de piştî tayînkirina xwe wekî nûnerê Îraqê, ji kiryara Serokwezîr Elî Zeydî ya ji bo berhevkirina çek û tayînkirina wê di destê hikûmetê de pesn kir û pîrozbahî pêşkêşî komên ku biryar dane çekên xwe radestî hikûmetê bikin, kir.
Barak di posteke xwe de nivîsî: "Germtirîn pîrozbahiyên xwe pêşkêşî Serokwezîrê Îraqê dikim ji bo vê gava girîng; gaveke ku bingeha hikûmraniyeke neteweyî li Îraqa nûjenkirî ava dike, hikûmraniyeke ku li ser vegerandina serweriyê, aramiya domdar û soza reformên neteweyî ava bûye." Wî her wiha pesnê wan komên ku "bi biryara xwe ya bingehîn a ji bo vegerandina çekan bi temamî ji bo hikûmeta Îraqê, di avakirina pergalê de rolek dilîzin" kir.
Balêndanîna hikûmetê û xetereyên wê ji bo Herêma Kurdistanê
Barak ji Rojhilata Navîn re wekî "komeke eşîr û gundan" dinêre ku piştî peymana Sayks-Pîko ya sala 1916'an bi awayekî sûnî hatiye dabeşkirin dewlet-neteweyan... û rêvebirina vê cihêrengiyê, hewcedarî hêzeke navendî ya bihêz heye.
Beşek ji şopîneran bawer dikin ku Barak nêrînek cuda di têkiliya xwe ya bi Îraqê re heye ku li ser ji şaşiyên bi ezmûna Amerîkayê piştî sala 2003'an ders girtinê hatiye avakirin; bi taybetî şaşiyên têkildarî qelsiya hêza navendî û berfirehbûna meylên federalî û herêmî. Helwestên wî yên berê yên eşkerekirî nîşan didin piştgirî ji ramana hikûmeteke navendî ya bihêz û şiyana wê ji bo rêvebirina karûbarên welêt.
Bêguman nikare ji Tam Barak were axaftin bêyî ku rewşa ku wî li hember Kurdên Sûriyeyê afirand were destnîşankirin; dema ku Barak Kurdên Sûriyeyê paşguh kir û ragihand ku rola Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) bi bidawîbûna rêxistina Dewleta Îslamî (DAIŞ) di Çileya îsal de bi dawî bûye; ew jî piştî hevkariyeke ku çend salan dom kir û tê de cîgirê wî "Joel Rayburn" tevî dijberiya tund a Tirkiyeyê, bal kişandibû ser hevkarîya bi QSD re, dema ku Barak bala xwe li ser xurtkirina navendê li Şamê danî.
Li ser vê bingehê, di dema şerê bi DAIŞ re, Kurd ji bo Amerîkayê "hevkarekî stratejîk" bûn, lê di nêrîna Barak û hikûmeta nû ya Trump de, dema şer bi dawî dibe, hevkar dibin "barekî siyasî". Gotarên Barak ên li ser ku Kurd her tim ji bo navendê pirsgirêk çêdikin, nîşaneke eşkere ye ku Washington êdî amade nîne ku ji bo parastina taybetmendiya taybet a Kurdan, têkiliyên xwe bi Bexdaya "bihêz" re xera bike. Barak dixwaze Bexdayê ji bo rûbirûbûna Îranê bihêz bike û di vê rêyê de amade ye ku hin desthilatên Herêmê bike qurban.
Di dîtinê de, nûnerê Amerîkayê di Îraqê de jî heman nêzîkatiya Sûriyeyê bi kar aniye, bi taybetî di her du dosyeyên komên çekdar ên nêzîkê Îranê û Herêma Kurdistanê ya Îraqê de.
Di mehên borî de, Washington Îraqê teşwîq kir ku komên çekdar ên nêzîkê Îranê ji çekan bêçek bike; komên ku di şerê dawî de operasyonên leşkerî wekî piştgiriyek ji Tehranê re kirin û piraniya endamên wan di nav rêxistina Heşda Şe'bî de cih digirin. Amerîkayê her wiha domandina piştgiriya xwe girêda dûrxistina van kom û şaxên siyasî yên wan ji hikûmeta nû.
Di têkiliya Herêma Kurdistanê de jî, gotarên Barak ên li ser federalîzm û têkiliyên Hewlêr û Bexdayê, gengeşeyeke berfireh derxist. Wî di yek ji hevpeyvînên xwe de got ku balêndanî, belavbûna desthilatê û federalîzm hemî "xeyalên" ku dewletan diafirînin in. Wî destnîşan kir ku dixuye Herêma Kurdistanê naxwaze bi wî awayî ku di destûra bingehîn de hatiye destnîşankirin, beşek ji Îraqa federal be. Her çend ev gotar bi wateya dijberiya rasterast a hebûna Herêmê yan daxwaza kêmkirina desthilatên wê nebin jî, lê ew nêrîneke siyasî nîşan didin ku ji hikûmetên navendî yên bihêz re pêşî dide, ew jî bi bihayê paşguhkirina avahiyên hikûmraniya ne-navendî yan projeyên siyasî yên ku li ser hêjmareke mezin a serxwebûnê hatine avakirin.
Barak rexneyên bi vî mihûyî hene ku Herêm naxwaze beşek ji Îraqa federal be û vê yekê wekî nîşanek ji xewna serxwebûnê û çawaniya afirandina astengiyek domdar ji aliyê Herêmê ve li ser rêya navendê li Bexdayê û nehevkariya wê bi navendê re dibîne.
Ev nêrîn heta radeyekê bûye sedema fikaran di nav hin aliyên siyasî de, bi taybetî li Herêma Kurdistanê; ev fikar ji wir derdikeve ku Barak berê helwestên dijber li hember projeyên federal li herêmên din wekî Sûriyeyê girtibûn, ku ev yek baweriya bi tercîhkirina modelên hikûmraniya navendî li ser rêbazên belavkirina desthilatê ji aliyê wî ve xurt dike.
Lê di derbarê Hêzên Pêşmerge de, aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê li ser bingeha cihê qanûnî yê wan di destûra bingehîn de bawer dikin ku ev hêz beşek ji pergala parastinê ne. Baweriya pispor û şopîneran jî li ser wê ye ku bi tevlîbûna wan di mekanîzmayên berhevkirina çek û tayînkirina wê di destê hikûmetê de – ku naha li hember komên çekdar tê bicîhkirin – rewşa Pêşmerge dê di rewşeke sekinandinê de bimîne û çarenûsek wekî wan nebe.
Hêzên Pêşmerge hêzên ku di destûra bingehîn de di madeya 121'an de wekî parêzvanên Herêmê hatine peyitandin û tu gazineke li dijî wan, çi ji aliyê Dewletên Yekbûyî ve û çi ji aliyê welatên Kendavê ve nebûye; berevajî ya ku li hember Heşda Şe'bî û komên çekdar re qewimî.
Berê jî, Mesud Barzanî Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê, di axaftinekê de tekez kiribû ku "çeka Hêzên Pêşmerge nikare tenê wekî amûreke leşkerî yan alaveke şer were kurtkirin, belkû nîşanê semboleke kûr a dîrokeke dirêj a têkoşîn û qurbaniyê ye". Wî tekez kir ku Pêşmerge "ji xwîn, nalîn û hêstiyên gelê Kurdistanê ji dayik bûye û çeka wê nîşanê cewhera rûmet, dîrok û ramana têkoşerî ya miletê Kurd e".
Ev nakokî hevdem in bi fikarên Hewlêrê ji zextên hikûmeta federal û tevgerên Tam Barak, nûnerê Trump, yê ku bi piştgiriya balêndanîyê bi bihayê qelskirina Herêmê tê nasîn.
Ya ku di vê qonaxê de xeternak e, tenê nêrîna Barak nîne, belkû têkçûn û valahiya navxweyî ya li Herêma Kurdistanê ye. Barak wekî bazirganekî, dizane ka çawa dikeve nav qelişîn û dirziyan. Dema ku Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û Partiya Demokrat a Kurdistanê nikarin li ser dosyeyên ewlehiyê û yekgirtina Pêşmerge li hev bikin, Barak ji vê mijarê wekî belgeyek ji bo Serokomar Trump bikar tîne ku "ev model kar nake" û pêwîst e çek û biryar vegerin navendê.
Dijwariyên Barak
Beşek ji şopîneran bawer dikin ku yek ji berbiçavtirîn dijwariyên ku Barak li Îraqê dê bi wan re rû bi rû bimîne, têkiliya bi dosyeya bandora Îranê û hewldana xurtkirina hevkarîya navbera Bexda û Washingtonê ye; li kêleka piştgiriya vekirina têkiliyên Îraqê bi hawîrdora xwe ya herêmî re bi awayekî ku bibe alîkar ku hevsengî vegere têkiliyên wê yên derve.
Her wiha dîmena Îraqê hîn jî dosyeyên tevlihev dihewîne ku hewcedarî çareseriyên demdirêj û şopandinên realîst in. Ma Tam Barak şiyana wê heye ku torgilokeke têkiliy û têgihiştinê di nav Îraqê de ava bike ku bibe alîkar ku wî van dosyeyan bi bandortir di qonaxa pêş de rêve bibe?
Erka pêşerojê ya Barak belkî dê balê bikişîne ser nêzikbûna bi Serokwezîr Elî Zeydî û avakirina tîmên kar ên hevbeş ên Îraqî-Amerîkî (û belkî Erebî) re, da ku bi guherînên siyasî yên welêt re hevdem bibin û ji pêvajoya nûavakirina saziyên hikûmetê û xurtkirina desthilata wê ya dûr ji bandora çekên derveyî qanûn û bandora biyanî piştgiriyê bikin; ev yek hewcedarî bîhnfirehî û domdarîyê ye.
............
Dawiya peyamê
Your Comment