"Bikarhênana ciwanan, kontrolkirina enflasyonê û bal kişandin ser daxwazên gel divê bibin pêşîniyên berpirsan"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îmamê înê yê Senedecê li ser berpirsiyariya rayedaran û pêdiviyên parêzgeha Kurdistanê axivî
Mamosta Fayiq Rustemî, di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê de li Mizgefta Mezin a Senedecê, bal kişand ser pêwîstiya bersivdayîna rayedaran li hember hewcedariyên civakê û diyar kir: «Berpirsiyarî di sîstema îslamî de emênateke îlahî ye û rêveber divê bi ruhê cîhadî û amadebûna rasterast di nav xelkê de, ji bo çareserkirina pirsgirêkan gav bavêjin.»
Pêwîstiya şarezatî û rêveberiya meydanî
Wî bi tekezî li ser giringiya şarezatî (şayeste-salari) di sîstema rêveberiya welat de axivî û got: «Rêveberê ku bi hemû hêza xwe di riya xizmeta gel de dimeşe, mînaka rastîn a şarezatî ye û divê bersivdarê daxwazên civakê be. Tenê rûniştina li pişt maseyan nikare pirsgirêkên xelkê çareser bike; hebûna meydanî û têkiliya rasterast bi civakê re, pêwîstiya serkeftina di erkên cîbicîkar de ye.»
Pêşîniyên aborî: Karê ciwanan û kontrolkirina enflasyonê
Mamosta Rustemî kardayîna ciwanan wekî yek ji giringtirîn hewcedariyên îro yên civakê da zanîn û got: «Afirandina derfetên karê mayînde divê di serê bernameyên berpirsaran de cih bigire û di heman demê de, kontrolkirina enflasyonê û çavdêriya li bazarê bi awayekî ciddî were şopandin. Xelk îro bi pirsgirêkên aborî re rûbirû ne û pêwîst e saziyên cîbicîkar bi bernameyeke hûr û kiryarên pratîkî di riya baştirkirina rewşa jiyanê de gav bavêjin.»
Potansiyelên pêşkeftina Kurdistanê û hewcedariya baldarîya neteweyî
Îmamê înê yê Senedecê bi behskirina potansiyelên berfireh ên parêzgeha Kurdistanê di warên geştiyarî, çavkaniyên sirûştî, daristan û sînoran de diyar kir: «Ev parêzgeh xwedî şiyanên mezin e, lê di hin binesaziyan de, nemaze di warê rê û veguhestinê de, pêwîstiya wê bi baldarîya taybet a berpirsên neteweyî heye.» Wî her wiha bang li xelkê kir ku di parastina daristan û çêregehan de beşdariyeke çalak bikin, ji ber ku ev çavkanî sermayeyeke hêja û emênat in ji bo nifşên pêşerojê.
Hêza berevaniyê û xizmeta dilsozane
Di beşeke din a axaftina xwe de, Mamosta Rustemî amaje bi desthilata Komara Îslamî ya Îranê di warên leşkerî û ewlekariyê de kir û got: «Hêzên çekdar ên welat, bi sekin û berxwedana xwe di qonaxên hestiyar de, welat parastine û îro Îrana îslamî bi piştgiriya vê şiyanê di cihekî bihêz de ye.»
Di dawiyê de, wî bîranîna şehîdan pîroz kir û tekez kir: «Xelkê Kurdistanê her tim di riya parastina nirxên sîstemê de pêşeng bûne. Berpirs divê bi xizmeta dilsozane û bi guhdarkirina dengê xelkê, di riya çareserkirina pirsgirêkan de gav bavêjin. Her berpirsek ku ji bo çareserkirina pirsgirêkên xelkê bixebite û daxwazên wan bi duristî bişopîne, dê di encamdana erkên xwe de serkeftî be.»
Your Comment