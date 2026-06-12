Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hejmarek ji koçberên Îranî, Afganistanî, Gurcistanî û Tirkiyeyî veguhezand Afrîkaya Navîn"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ajansa Nûçeyan a Fransayê (AFP) roja Înê bi vegotina daneyên firînê û daxuyaniyên avukatekî koçberiyê ragihand ku balafirekî Amerîkî ku koçberên Îranî, Afganî, Gurcî û Tirkiyeyî yên ji Dewletên Yekbûyî hatine derxistin hildigire, ber bi Afrîkaya Navîn ve çûye.
Li gorî daneyên “Çavdêriya Firînên ICE” ku ji aliyê saziyên girêdayî rêxistina ne-qezencî ya “Mafên Mirovan Pêşî” ve hatine belavkirin, ev balafir êvara Pêncşemê bi dema herêmî ji bajarê Aleksandriya li eyaleta Louisiana rabûye û tê payînkirin ku li Ghanayê jî raweste.
Alma David, avukateke Amerîkî ya koçberiyê, got ku hêj ne diyar e ka li Ghanayê hin kes dê ji balafirê dakevin an hemû koçberên derxistî dê werin veguhestin bo Komara Afrîkaya Navîn.
Hikumeta Serokkomarê Amerîkayê Donald Trump siyaseta xwe li hember koçberan tundtir kiriye û heta hin kesên ku ji parastinên qanûnî sûd werdigirin jî derxistine.
Ev di demekê de ye ku kesên derxistî û avukatên wan ji reftara tund li Ghanayê û ji girtina bêdemkî li Eswatînî de agahî dane.
Herwiha, hin ji koçberên derxistî ji Ghana û Gîneya Ekwatorî vegerandine welatên xwe, her çend dadwerên Amerîkî gotine ku ev kes li welatên xwe dikarin bi metirsiyan re rû bi rû bimînin.
Etîket: Amerîka, Ghana, Afrîkaya Navîn, Îran, Afrîka, Koçberan.
Your Comment