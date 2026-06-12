“Frekisyona Wefadariya li Berxwedanê:”“Hevdengekî hikûmeta Lubnanê bi Amerîka re li dijî Hizbullahê, di xizmeta Siyonî de ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Fraksiyona "Sadiqbûna (Wefadariya )li Hember Berxwedanê" (girêdayî Hizbullah) bi weşandina daxuyaniyekê ragihand ku divê hikûmeta Libnanê têkiliyên xwe bi Îranê ve rast bike û ji rola herêmî ya wê welatî sûd werbigire ji bo ku Îsraîl ji axa xwe derxe.
Ev fraksiyon bi diyarkirina ku Libnan di nav krîzên siyasî de noqî bûye, wiha domand: Hizbullah li bendê dijmin e, ji axa xwe û gelê xwe diparêze û ziyanên giran li hêz, efser û alavên siyonîstan aniye.
Hizbullah bi tekezkirina ku bihayê berxwedanê li hember Îsraîlê ji teslîmbûnê pir kêmtir e, êrîşên Amerîkayê li Îranê şermezar kir û tekez kir: Em reftarên dewleta Amerîkayê yên destdirêjî û serdestîxwaz, yên ku ji bo ferzkirina serdestiya xwe li ser welat û gelan ne, şermezar dikin.
Di vê daxuyaniyê de, digel şermezarkirina danûstandinên rasterast ên hikûmeta Libnanê bi rejîma siyonîst ve hatiye gotin: Ev danûstandin bûne sedema şeqeke navxweyî ya mezintir di nav gelê Libnanê de. Ev kiryar li dijî destûra bingehîn e. Israr li ser berdewamiya vê rêyê, serhişkiyeke bêaqil e ku danûstandinan vediguherîne xwekujiya siyasî ya ku tu encamên wê nîn in.
Fraksiyona Hizbullahê encamên van danûstandinan red kir û got: Merc û fermanên ku dijmin pêşkêşî kiriye û heyeta danûstandinê ya Libnanî ew qebûl kiriye, ji aliyê me ve qebûl nabin.
Ev fraksiyon rexnegiriya hevrêziya hikûmeta Libnanê bi Amerîkayê li dijî Hizbullahê kir û di dawiyê de got: Dewleta Amerîkayê, Hizbullah wekî dijminê hevpar ragihand, lê heyeta Libnanî protesto li hemberî wê nekir. Ev gotin di çarçoveya xizmeta projeya siyonîst de ne, ku dewleta Amerîkayê ya tawanbar piştgiriya wê dike.
................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Hizbullah, Fraksiyona Sadiqbûna(Wefadariya ) li Hember Berxwedanê, Rejîma Siyonîst, Îran, Amerîka
Your Comment