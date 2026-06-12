  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Eraqçî: “Peymana Îslamabadê nêzîkî encamê bûye” / Trump ev daxuyanî belav kir

12 June 2026 - 21:36
News ID: 1826250
Source: kmr.abna24.com
Eraqçî: “Peymana Îslamabadê nêzîkî encamê bûye” / Trump ev daxuyanî belav kir

Eraqçî ragihand ku “têgihîştina Îslamabad” nêzîkê dawîbûnê ye, lê ji medyayê xwest ku ji gumanê û spekulasyonan dûr bisekinin. Ev gotina wî di tiwîteyekê de hate weşandin û pişt re ji aliyê Donald Trump ve hat parvekirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezîrê Karên Derve yê Îranê Seyîd Ebas Eraqçî, di peyama xwe ya li ser tora civakî de ragihand ku Peymana Îslamabadê qet ewqas nêzîkî dawiyê nebûye wekî niha.

Eraqçî di peyama xwe de bal kişand ser hestiyariya vê qonaxê û got: “Heya ku ev peyman bi awayekî fermî neyê dawîkirin, divê dezgehên ragihandinê ji belavkirina şayîse û pêşbîniyan derbarê naveroka wê de dûr bisekinin.”

Wezîrê Karên Derve yê Îranê herwiha tekez kir: “Di çarçoveya nêzîkatiya me ya berpirsyar û şefaf de, dê hemû hûrgiliyên vê peymanê di dema xwe ya guncaw de ji bo raya giştî bên eşkerekirin.”

Li aliyê din, Donald Trump jî bi reaksiyonekê li ser vê peyama Eraqçî, ew peyam parve kir (retweet kir), ku ev yek wekî nîşaneke erênî ji bo pêvajoya danûstandinan tê nirxandin.

Eraqçî: “Peymana Îslamabadê nêzîkî encamê bûye” / Trump ev daxuyanî belav kir

………….

Dawiya Peyam/

Etîket:

#Ebas_Eraqçî #Peymana_Îslamabadê #Donald_Trump #Danûstandinên_Îran_û_Amerîkayê

Your Comment

You are replying to: .
captcha