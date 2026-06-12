“Pêşkêşkerekî navdar ê Amerîkî got: tenê welatek ku li hember qirkirina Xezayê radiweste, Iran e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Tucker Carlson, pêşkêşvanê navdar û nakokî yê Amerîkayê ku wekî yek ji bandortirîn kesayetiyên medyayî yên di nav analîstên baska rastê ya Amerîkayê de tê naskirin, pesnê rola herêmî ya Îranê daye û rexne li siyasetên hikûmeta xwe girtiye.
Ew ê ku bê guman nerînên dijî Îranê jî hene, îtîraf kiriye ku tevî êrîşa Îranê li welatên Erebî, Tehran ji ber helwesta xwe ya eşkere li hemberî kuştina sivîlên Filistînî û Libnanî, di nav civakên welatên Erebî de ji destpêka şer ve bûye heyran.
Wî got: "Îran, ango ew welatê ku niha li welatên Erebî dibarîne, îro li hin ji wan welatan ji destpêka şer ve bûye heyrantir. Ev çawa mimkûn e? Baş e, sedema wê ev e ku Îran li hemberî kuştina sivîlên Filistînî helwesteke zelal û rast girtiye; bi taybetî li Libnanê, lê ne tenê Libnanê, belkû li Devera Rojavayî û Xezeyê jî wusa bûye. Îran danûstandinên agirbestê yên xwe bi agirbesta Libnanê ve girêdayî ye."
Wî paşê bi îşaretekê li êrîşên Îsraîlê li Libnanê yên ku bûne sedema kuştina gel û wêrankirina hin deverên wî welatî, îtîraf kiriye ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê jî wekî hevkarê Tel Avîvê tê dîtin.
Carlson got: "Dewletên Yekbûyî alîkariya vî karî dike û hevkarê wê ye; berevajî ya ku ji we re tê gotin, ew çek û pergalên çekan ên Amerîkî ne ku ji bo kuştina Xiristiyanan li Libnanê tên bikaranîn."
Wî paşê destnîşan kir: "Kî karî dike? Îran. Ez ji gotina vê peyvê nefret dikim. Xwezî wisa nebuya. Xwezî erkê tevgerê di vê derbarê de nekevira ser milê Îranê, lê ketiye û ew karî dikin. Ew ji her welatekî din, di nav de welatê me û welatên Kendavê [Farisî], di vê derbarê de tevgerê dikin; mixabin [lê rastiyê ye]."
Wî lê zêde kir: "Ji ber ku ew vekirina Tengavê [Hurmiz] a ku cîhan dixwaze, bi bidawîhatina bombebaran û kuştina Îsraîlê li Libnanê ve girêdayî kirine. Ji ber vê yekê ji perspektîfa herêmê, gel her çiqas ji Îranê nefret bikin – û gelek tişt hene ku Ereb ji Îranê nefret dikin – ev Îran e ku bi awayekî bêhempa li hemberî kuştina komkujî li Xezeyê û jenosîda li Xezeyê radiweste."
Carlson di beşek din ê axaftinên xwe de bi eşkereyî tam, şerê niha li Şerîdê Xezeyê wekî "jenosîd" binav kir û got: "Dê dîrok vê bûyerê wekî jenosîd tom bike; ev jenosîde. Ev siyaseta dewletê ye ji bo hilweşandina miletekî û koçberkirina wan a mecbûrî ji axa xwe. Ev li gor her pênaseyekê jenosîd e û mezintirîn bûyera ku di vî qonaxa dîrokê de diqewime. Ev mezintirîn mesele ye; mijara ku di pêşerojê de herî zêde dê li ser bê nivîsîn."
Pêşkêşvanê navdar ê Amerîkayê lê zêde kir: "Çawa cîhanê yên mayî ev temaşe kir û dest li ber çavan dan? Çawa Dewletên Yekbûyî piştgirîya vê bûyerê kir? Çawa Dewletên Yekbûyî bû yekane welatê li ser rûyê erdê, ji bilî Îsraîlê, ku vî jenosîdî pejirand? Ev pirsên ku gelê asayî zû dê bipirsin; niha jî dipirsin."
Carlson destnîşan kir: "Û Îran, bi hemû kêmasiyên xwe yên pir – wekî Amerîkayiyekî îtîrafa vê yekê bi êş e – hewl daye ku tiştekî di vê derbarê de bike. Ji ber vê yekê di demek dirêj de, motîvasyona wan ji vî karî her çi be jî, ev yek ziyanê nade Îranê. Ev kar ziyanê nade Îranê, lê rewşa Îranê wekî welatekî bilind dike."
Dawiya peyamê/
Your Comment