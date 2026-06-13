Mezin ê Şoreşê li Qumê got:"Gelê Îranê bi pişta xwe danîn Rêberê Şoreşê, li meydanê destana qehremanî afirandiye"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – Ayetullah Mehmûd Muhemmedî Eraqî, Serokê Ofîsa Rêberê Mezin ê Şoreşê li Qumê, di hevpeyvînekê de, di bersiva vê pirsê de ku razê berxwedana Komara Îslamî ya Îranê çi ye, tevî şehîdbûna fermandarên me ji serdema şerê ferzkirî heya şerê 12-rojî û şerê Remezanê, û kîjan faktora bû sedema ku gelê me wekî şiroveya Îmamê Şehîd rabin û li kolanan amade bibin, wiha got:
"Li gorî Qurana Kerîm, ji bo her tevger û hereketeke, bi taybetî tevgerên olî, du stûnên bingehîn hene: Yek stûna rêberiyê ye û ya din jî stûna gel e. Eger ev her du stûnên bingehîn bi cih bin, şehîdbûn ne tenê dibe sedema lawazbûn û qelsbûna pergal û şoreşê, belkî dibe sedema xurtkirina wê jî."
Wî zêde kir: "Gava gel li meydanê be û çavên wan li rêberiyê be, ew dibe ‘ûmmet’ (gel) û ‘îmam’ (rêber). Qurana Kerim tewra ji Pêxemberê Mezin (s.x.w) re dibêje: ‘Bes e Xwedê te û yên ku ji bawermendan li pey te ne.’ Hemû pesnê Xwedê re, ev her du hêman li pergalê me de bi cih in û bûne, û heta ku ev her du hêmanên bingehîn û ev her du stûnên sereke bi cih bin, tu zexta leşkerî, aborî û çandî nikare zirarê bide me."
Serokê Ofîsa Rêberê Mezin ê Şoreşê li Qumê got: "Em şükirê Xwedê dikin. Ew gotina Îmamê Şehîd me ku gotibû: ‘Eger pirsgirêkek derkeve, Xwedê wê gelî rake ku kar biqedîne’, îro em wê dibînin."
Wî got: "Hemû pesnê Xwedê re, em şevan li van kolanan birêvebirina taybet ya Mewlana Îmam Zeman (Xwedê lezê li gorî wî bîne) hîs dikin. Ev bi rastî mûcîze ye. Divê em Xwedê şükir bikin û bi taybet jî pispor û kadroyên civakî û sîyasî qedrê vê nîmeta mezin bizanibin û ji bo parastin û taqiyetiya vê yekîtiya pîroz hewl bidin."
.............
Dawiya peyam
Etîket:
Îran
Muhemmedî Îraqî
Amerîka
Komkirinên şevane
Ümmetê rabûyî (Gelê wekî şehîd rabûyî)
Your Comment