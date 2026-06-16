  1. Home
  2. Rûpela çandî
  3. Pêxember û Ehlê Beyt (a.s)

“Rapora Hatina Karwanê Îmam Husên (S) bo Axa Kerbelayê”

16 June 2026 - 22:09
News ID: 1828143
Source: https://fa.abna24.com/photo/1780781/
“Rapora Hatina Karwanê Îmam Husên (S) bo Axa Kerbelayê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora Hatina Karwanê Îmam Husên (S) bo Axa Kerbelayê"

Beşa duyemîn:

Îmam Husên (S) di roja duyemîn a meha Muherremê ya sala 61ê hicrî de, bi tevahiya hevalên xwe re gihîştin axa Kerbelayê [1]; ev destpêka epîkên mezin ên Aşûrayê ye [2]. Karesat û nexweşiyên li ser malbata Pêxember (s.x.a) ji roja duyemîn a Muherremê, anku dema gihîştin Kerbelayê dest pê kir û roj bi roj rewş li ser wan girantir bû [3].

Îmam Husên (S) dema gihîşt Kerbelayê, pêşî rû li hevalên xwe kir û wiha fermo:

«النَّاسُ عَبيدُ الدُّنْيا وَ الدِّينُ لَعِقٌ عَلى أَلْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونَهُ ما دَرَّتْ مَعايِشُهُمْ، فَإِذا مُحِّصُوا بِالْبَلاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ؛

(Mirov bendeyên dinyayê ne û dîn tenê tiştek e ku li ser zimanê wan e; heya ku jiyana wan bi dînê re geş be, ew wê diparêzin, lê gava ku bi zehmetiyan tên ceribandin, hejmara dîn-daran kêm dibe)» [4].

Wê demê Îmam pirsî: «Ma ev der Kerbela ye?» Bersiv dan: «Erê ey kurê Pêxember!» Îmam (S) fermo: «هذا مَوْضِعُ كَرْبٍ وَ بَلاءٍ، ههُنا مَناخُ رِكابِنا، وَ مَحَطُّ رِحَالِنا، وَ مَقْتَلُ رِجالِنا، وَ مَسْفَكُ دِمائِنا؛ (Ev ax, ciyê xemgînî û belayê ye. Ev der ciyê razana deveyên me, barhilgirtina karwanê me, şehîdbûna mêrên me û rijandina xwîna me ye)» [5, 6].

Seyîd bin Tawûs di pirtûka xwe «Meqtel el-Lehûf» de derbarê hatina karwanê Îmam Husên (S) de wiha tîne ziman: فَلَمَّا وَصَلَهَا قَالَ: مَا اسْمُ هَذِهِ الْأَرْضِ فَقِيلَ: كَرْبَلَاءُ فَقَالَ‌: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَرْبِ وَ الْبَلَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَوْضِعُ كَرْبٍ وَ بَلَاءٍ انْزِلُوا هَاهُنَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَ مَسْفَكُ دِمَائِنَا وَ هُنَا مَحَلُّ قُبُورِنَا بِهَذَا حَدَّثَنِي جَدِّي رَسُولُ اللَّه‌.

Dema ku gihîştin wê derê, Îmam Husên (S) pirsî: «Navê vê axê çi ye?» Gotin: «Kerbela ye.» Îmam fermo: «Xwedêyo, ez li te digirim ji xem û belayê.» Paşê fermo: «Ev der ciyê xem û belayê ye, dakevin! Li vir barên xwe deynin; li vir ciyê rijandina xwîna me û ciyê gorên me ye. Sond bi Xwedê, di vê derê de malbata min dê bibin dîl. Ceddê min Resûlê Xwedê (S) nûçe bi vî awayî dabû min» [7].

Barên xwe deynin, ev der Kerbela ye

Av û axa wê bi dil û can re nas e

Silav li te, axa Kerbelayê

Silav li te, mal û sitargeha me

Silav li te, newala evîna dilnexwaz

Çi xweş tê vir bêhna evînê

Silav li te, xêvetgeha xwişka min

Kuştargeha can-sotê ya Ekberê min

Kerbela, tu gihareya Esxero tu yî

Kuştargeha Ebasê navdar tu yî

Ez hatim, hemêza xwe veke

Ciyê mêvanê xwe amade bike

Çavkanî:

[1] Aşûra: Rêşe, motîvasyon, bûyer û encam; r. 379.

[2] Külliyata Mefatih el-Newîn; r. 599.

[3] Ehkamê Azadariyê; r. 114.

[4] Aşûra: Rêşe, motîvasyon, bûyer û encam; r. 379.

[5] Meqtel el-Huseyn a Xwarezmî, c. 1, r. 237 û Bihar el-Enwar, c. 44, r. 383.

[6] Aşûra: Rêşe, motîvasyon, bûyer û encam; r. 379.

[7] Lehûf, Seyîd bin Tawûs, r. 133.

Amadekar: Hemîd Riza Rezayî Urganî - Qûma Pîroz

Your Comment

You are replying to: .
captcha