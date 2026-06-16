“Lukashenko: Rejîma Siyonîst di civaka navneteweyî de xwedî cihekî gelek xerab e / Komkujiyên li Xezeyê holokosteke rastîn e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Minsk – Serokomarê Belarûsê, Aleksandr Lukashenko, di hevpeyvîneke xwe bi kanala El-Erebiyê re, tekez kir ku rejîma siyonîst divê bi şertên herî girîng û hişyar bi awayekî tund li ser helwesta xwe bixebite.
Wî got ku van rojavayan, ji ber kuştina sivîlan li Xezzeyê, rejîma siyonîst di nav civaka navneteweyî de cihekî pir xerab wergirtiye. Lukashenko îfade kir ku van bûyeran gelek kesan teşwîq kirine ku li ser dîrokê bi ciddî bifikirin û pirs bikin: kîjan holokost bi rastî çêbûye?
Wî pirs kir ku çawa dikare meriv li ser holokostê biaxive, dema ku, li gorî gotinên wî, Israêl bi domdarî derbarê wê de diaxive, di heman demê de ev qeder mirovan, bi taybetî jin û zarokan, hatine kuştin.
Lukashenko berdewam kir û got ku wan her tişt ji ser rûyê erdê betal kirine, û niyetên wan ji bo avakirina sehneyekî şanoyî li ser hestiyên mirovî bi temamî bêmanî ne.
Serokomarê Belarûsê di encamê de bal kişand ser wê yekê ku her şer dikare encamên nexwestî û nepêşbînîkirî bi xwe re bîne, û got ku kiryarên rejîma siyonîst li Xezeyê holokosteke rastîn in. Wî zêde kir ku cîhan bi tevahî bi gotina «holokost» re mijûl bûye, lê li hember kuştina mirovanê bêguneh ji aliyê siyonîstan ve gelek caran çavên xwe girtine.
……………….
Dawîya Nûçeyê /
Tags:
Rejîma Siyonîst، Lukashenko، Xeze، Filistîn، Holokost
Your Comment