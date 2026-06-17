“Mêvankuştin” ; vegotineke medyayî ya fedakariyeke temam û tekûz

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di nav gelek vegotinên Eşûrayî de, çîroka Hezretî Muslim bin Eqîl (s) ji ber xwezaya xwe ya “medyayî” û ragihînerbûna wî, kapasîteyeke kêmwek heye ji bo vegirtin û analîzkirinê. Ew yekem balyoz û “rojnamevanê” qada şer bû ku tevî tenêbûn û xiyanetê, peyamê heq gihand guhê dîrokê.
Rûyekî mayinde ji bo medyayan
Dema ku Îmam Huseyn (S.X) li Mekeyê bû, bahozeke nameyan ji aliyê gelê Kûfeyê ve rabû û ew ji bo serokatîyê vexwendin. Îmam ji bo ceribandina qadê, Muslim wekî nûner û balyozê xwe şand Kûfeyê. Ev tevger, yekem kiryara “medyayî” û qadî bû ji bo agahdarkirina ji ramana giştî. Hezretî Muslim bi hiş û wêrekîya awarte, ket bajarekî ku divê ji bo şoreşê erd amade bikira. Ew ne tenê şandeyek, lê “rêberê vegotinê” bû.
Fedakarî di “bawerî” û “berpirsiyarî” de
Muslim bin Eqîl, kurmamê Îmam û zavayê Emîrê Mûminan (S.X) bû. Ew ji bav û bapîrên zanîn û wêrekîyê bû û Îmam Huseyn (s) wî bi navê “Seqe” (pêbawer) ve girê da. Mezintirîn fedakariya Muslim, pejirandina vê seferê xeternak bû wekî pira girêdanê û berpirsiyariya giran a biatstendinê. Wî tevî agahdariya ji xiyanetkarîya Kûfeyan, mil ji barê berpirsiyariyê vala nekir û erkê xwe yê şer'î kir.
Fedakarî di “tenêbûnê” de (nûvepêşandana trajedîya dilsozîyê)
Piştî ketina Muslim li Kûfeyê, bi pêşwaziya berfireh a 18 hezar kesî hate pêşwazîkirin. Lê têketina Ubeydullah bin Ziyad û gefan, rewş guhert. Di dîmenekê de, Hezretî Muslim li mala Hanî bin Urwe veşartî bû. Şerîk bin E'wer pêşniyar kir ku bi sûprizê, Îbn Ziyad bikujin, lê Muslim ji ber hurmeta xwediyê mala xwe (Hanî) û jî ji ber girêdana xwe ya bi xwezaya exlaqî ya qedexekirina kuştina bi sûprizê, ji vî karî paşve kişiya û got: “Pêxemberê me me ji kuştina bi sûprizê qedexe kiriye.”
Wî bi vê biryarê, exlaqmedarî li ser tedbîra leşkerî tercîh kir da ku kuştina xwînê li mala Hanî, serûçavê wî neşewitîne. Li vir bû ku hevalên wî belav bûn û ew di nav kolanên Kûfeyê de tenê ma. Di tenêbûnê de, wî qameta xurt a têkoşerekî tenê nîşan da da ku “tenêbûna” xwe bîne nav qalibê yek ji herî xemgîn dîmenên dîrokê.
Fedakarî di “ragihandinê” de
Muslim di dawî hêsteyên jiyana xwe de, bi nivîsandina nameyekê ji Îmam Huseyn (s) re, bûyer vegot û jê re got ku Kûfeyan peyman şikand. Îmam Zeynê Abidîn (s) di derbarê evîna xwe ya ji malbata Eqîl de got: “Her dema ku ez fedakariya wan di rêya Huseyn (s) de tînim bîra xwe, dilê min dişewite û ez ji wan re çavnebarî dikim.”
Tewra di gava herî bilind a şehîdatiyê de, Muslim “medya” ma û peyam gihand armancê û bi vî awayî, vegotina Eşûrayê bîme kir.
Vegotina fedakariya Muslim bin Eqîl di berçavka Qur'anê de
«وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...» (1)
“Û pêşrewên pêşîn ji Koçberan û Alîkaran û yên ku bi qencî li wan pey kirin, Xwedê ji wan dilxweş e û ew jî ji Xwedê dilxweş in...”
Muslim bin Eqîl, ji “pêşrewan” ên di rêya dîn de bû. Ew berî her kesî, qada şer ceriband û ji ber baweriya xwe, dilxweşiya Xwedayî kirî. Fedakariya wî, wî xist nav pêşrewanên dilxweşiya Xwedayî.
«وَجَاءَ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَیٰ قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ (۲۰) اتَّبِعُوا مَن لَّا یَسْأَلُکُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ (۲۱)» (2)
“Û ji dûr xala bajarî zilamekî bi lez hat û got: Î gelî min! Ji şandeyan re pey bikin! (20) Peyî kesan bikin ku ji we mûçe naxwazin û ew bi xwe rastî ne. (21)”
Ev ayet, vegotina rastîn a xerîbî û tenêbûna zilamekî vexwender e. Muslim jî ji dûr xala “bajarê Kûfeyê”, geli ji bo alîkariya Qasidê Dem (Îmam Huseyn (s)) vexwend. Ew ji bilî rastiya gel, tu mûçe nedixwest.
«الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ...» (3)
“Ew ên ku peymana Xwedê piştî girêdana wê dişkînin...”
Ev ayet, vegotina Kûfîyan e ku bi Muslim re biat kirin û dû re peymansikestî kirin. Fedakariya Muslim di vê xalê de digihîje asta herî bilind; ew di nav xiyanetkaran de, li ser peymana xwe ya bi Xwedê re sekinî û heta canê xwe li ser wê dom kir.
Perspektîfa medyayî: Rêzefîlma “Mêvankuştin”
Biryara çêkirina rêzefîlmek bi navê “Mêvankuştin” bi derhêneriya Ehmed Kawerî li ser jiyana Muslim bin Eqîl hatiye weşandin ku bi armanca nûvepêşandina fedakarî û fîdakariya wî di 30 beşan de tê çêkirin. Ev bûyer, nîşanek ji hewcedariya îro ya medyayê bi ji nû ve pênasekirina têgehên wekî “dilsozî”, “tenêbûn” û “fedakarî” bi zimanê wêneyê ye. Kesayeta Muslim, qehremanekî trajîk ê medyayî ye ku ji bo vegotina “lihêviyê” û “têkçûnê di nav serkeftinê de” îdeal e.
Fedakariya Muslim bin Eqîl, tenê bûyereke dîrokî nîne; derseke medyayî û exlaqî ye ji bo hemû deman. Wî nîşan da ku “medyager”ekî rastîn, tewra di herî bêhêvî şert û mercan de, bi qelema nameyê û xwîna xwe, rastiyê digihîne guhê dîrokê. Ew yekem şehîdê rastîn ê Kerbelayê bû ku bi canfîdakariya xwe, vexwendina “peyî şandeyan bikin” di guhê dîrokê de bilivand.
Pêşnîyar:
- Sûreya Tewbe / Ayeta 100
- Sûreya Yasîn / Ayetên 20 û 21
- Sûreya Beqere / Ayeta 27
Nivîskar: Fîrûze Dildarî (Lêkolîner, çalakvanê medya û cîhana virtual)
Etîket:
Hezretî Muslim bin Eqîl (s)
Mêvankuştin
Fedakarî
Your Comment