"Şêx Îsa Qasim:Aşûra, sembola yekitiya di helwestgirtinê û rawestana li hemberî tûxyanê (serkêşî/zilmê) ye."

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Îsa Qasim, rêberê giyanî yê Şîeyên Behreynê, got: "Cewhera peyama Îmam Huseyn (s) di yekîtîya paqij a Xwedê (tewhîda xalis) û dûrketina ji teslîmbûnê li ber her hêzeke ku bi nirx û bingehên Xwedayî re li dijî hev dikeve de ye."
Wî bi destnîşankirina tevgera Eşûrayê wiha got: "Bûyera Kerbelayê diyardeya têgehên wekî rastgoî, îxlas, rûmet, berxwedan û girêdana bi helwesta heq re ye û divê rêya cîhadê, aştî, welatperwerî (welayetpêzî) û beraet (xweberxistin ji dijminan) li ser bingeha heman hînkarî û nirxên bawerî yê were avakirin."
Şêx Qasim her wiha li ser pêdiviya xurtkirina yekîtî û hevramaniya di nav bawermendan de û kûrkirina ruhê îxlasê di reftar û helwestan de tekez kir û daxwaza sûdwergirtina ji ders û nirxên mayînde yên rabûna Îmam Huseyn (s) kir.
Ev gotin di demekê de têne bilêvkirin ku li Behreynê rexneyên li ser sînor û tedbîrên ku di warê lidarxistin û vejandina şe'îreyên Eşûrayî de têne sepandin hene û hin kes van tedbîran wekî hewlek ji bo sînorkirina rûgehên olî yên têkildarî vê bûyerê dibînin.
.............
Dawiya peyamê/
Etîket :
Ayetullah Şêx Îsa Qasim
Eşûra
Your Comment