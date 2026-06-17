  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Şêx Îsa Qasim:Aşûra, sembola yekitiya di helwestgirtinê û rawestana li hemberî tûxyanê (serkêşî/zilmê) ye."

17 June 2026 - 11:40
News ID: 1828365
Source: kmr.abna24.com
"Şêx Îsa Qasim:Aşûra, sembola yekitiya di helwestgirtinê û rawestana li hemberî tûxyanê (serkêşî/zilmê) ye."

Xwedê (tewhîda xalis), girêdana bi heqê re û têkoşîna dijî her desthilatdarî û serkêşîyê ye û divê bawermendan nirxên Eşûrayê di jiyan û helwestên xwe de bi cîh bînin."

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Îsa Qasim, rêberê giyanî yê Şîeyên Behreynê, got: "Cewhera peyama Îmam Huseyn (s) di yekîtîya paqij a Xwedê (tewhîda xalis) û dûrketina ji teslîmbûnê li ber her hêzeke ku bi nirx û bingehên Xwedayî re li dijî hev dikeve de ye."

Wî bi destnîşankirina tevgera Eşûrayê wiha got: "Bûyera Kerbelayê diyardeya têgehên wekî rastgoî, îxlas, rûmet, berxwedan û girêdana bi helwesta heq re ye û divê rêya cîhadê, aştî, welatperwerî (welayetpêzî) û beraet (xweberxistin ji dijminan) li ser bingeha heman hînkarî û nirxên bawerî yê were avakirin."

Şêx Qasim her wiha li ser pêdiviya xurtkirina yekîtî û hevramaniya di nav bawermendan de û kûrkirina ruhê îxlasê di reftar û helwestan de tekez kir û daxwaza sûdwergirtina ji ders û nirxên mayînde yên rabûna Îmam Huseyn (s) kir.

Ev gotin di demekê de têne bilêvkirin ku li Behreynê rexneyên li ser sînor û tedbîrên ku di warê lidarxistin û vejandina şe'îreyên Eşûrayî de têne sepandin hene û hin kes van tedbîran wekî hewlek ji bo sînorkirina rûgehên olî yên têkildarî vê bûyerê dibînin.

.............
Dawiya peyamê/

Etîket :
Ayetullah Şêx Îsa Qasim
Eşûra

Your Comment

You are replying to: .
captcha