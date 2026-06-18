Al-Quds Al-Arabîy: Îranê bi stratejiya nû ya berevaniyê dîrok guhert; Îsraîl ji çar aliyan ve hat dorpêçkirin.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di çarçoveya domandina analîzên herêmî û navneteweyî yên li ser encamên şerê Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê û lihevhatina ku di navbera Tehran û Waşingtonê de hat çêkirin, rojnameya El-Quds El-Erebî ya çapkirî ya Londonê, di gotareke de li ser hevkêşeya nû ya veguhestina stratejîk a ku Îran li herêmê ferz kiriye, lêkolîn kiriye.
Di heyama dazdeh mehên borî de, Tehran stratejiyeke veguhestina herêmî amade kiriye û xwe ji dawîn xeta parastinê veguhestiye yekem xeta êrîşkar di rûbirûbûna bi Îsraîlê re. Li gor vê stratejiya nû, Îran xêzeke kûr li deryayan kişandiye ku ji Deryaya Reş heta Balkanan û Rojhilata Deryaya Navîn, heta Deryaya Sor, Qoçê Afrîkayê û Kendava Farsê û ji bakur heta Deryaya Xezerê dirêj dibe.
Ev stratejiya veguhestina nû, Îsraîlê ji rojava, rojhilat, bakur û başûr ve dorpêç dike û stratejiyeke ewlehiyê ya herêmî ya nû û berdest li ser bingehên dadmendî, wekhevî, rêzgirtina hevbeş, hevkarî û îstiqrarê xêz dike.
Niha, piştî ragihandina lihevhatinê ji bo bidawîanîna şerê Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê, rakirina dorpêça deryayî, vekirina Tengava Hirmizê ji bo keştiyaniya ewle û vegerandina mafên Îranê yên ku bi biryarên berê yên Dewletên Yekbûyî, Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê hatibûn binpêkirin, ev mafa gelê Îranê ye ku serkeftina iradeya berxwedanê ya li ser bingeha aştî û îstiqrarê bi riya hêza leşkerî, ne tenê di berhevdanê de bi zordariya Amerîka û Îsraîlê re lê di hemû pevçûnên herêmî de, pîroz bikin.
Îro, Îran piştî serkeftina li Tengava Hirmizê, li herêmê dîrokê diafirîne. Piştî van hevkêşeyan, rê zelal û diyar e ku tenê çareserî, iradeya berxwedanê ye. Lihevhatina Îslamabadê ya ku tê plankirin ku roja Înê li Cenevreyê fermî were îmzekirin, tenê destpêka rêwîtiyekê ye, ne dawiya wê, rêwîtiyek ku iradeyê bi dîplomasiya jîr, nermbûn û tolhildana leşkerî re tevlihev dike.
Stratejiya veguhestina herêmî ya Îranê li dijî projeya Siyonîst
Analîza gotinên rêberên Îranê di rojên dawî de nîşan dide ku Tehran qada veguhestina stratejîk a herêmî ya xwe ji rojava bi Lubnanê (xeta sor ji ber hebûna li pêşiya eniyê bi Îsraîlê re) dest pê dike, ji başûr ber bi Deryaya Sor, Yemen û Qoçê Afrîkayê û ji bakur ber bi Azerbaycan û Deryaya Xezerê (ku hawîrdora vê qada veguhestinê pêk tînin) dirêj dike. Ji ber vê, ev qada bi prensîpa serdestiya leşkerî ya biryardar a Îsraîlê û stratejiya Siyonîst a hegemoniya herêmî re li dijî hev e.
Ev sînorên qada veguhestinê, têkiliyeke tevlihev di navbera ewlehiya li Rojhilata Deryaya Navîn û Kendava Farsê de diafirîne. Qoçê Afrîkayê û Asyaya Navîn hewceyê siyaseta herêmî ya bibandor û dîplomasiya jîr in. Ji bo vê armancê, Îran divê hevpeymanên bi xwezaya siyasî, ne îdeolojîk an mezhebî, biafirîne da ku alîkariya xwe û hevalbendên xwe di bicihanîna berpirsiyariyên parastina ewlehiya herêmî de bike.
Di vî warî de, xurtkirina têkiliyên Tehranê bi Çîn û Rûsyayê re pir girîng e, wekî ku pêşvexistina têkiliyan bi Tirkiyeyê re ji bo pêşîgirtina li desttêdana Îsraîlê li welatên Asyaya Navîn bi riya Azerbaycanê jî girîng e. Bi berçavgirtina bandora dîrokî ya Tirkiyeyê li Asyaya Navîn, afirandina têkiliyên siyasî yên kûr bi wê re alîkariya Îranê dike ku ewlehiya neteweyî ya xwe biparêze û rolake bibandortir di parastina ewlehiya herêmî de bilîze.
Wisa hevkariyek ji bo berjewendiyên her du welatan (Îran û Erebistana Siûdî) pêwîst e. Divê neyê destûr dan ku Îsraîl li Deryaya Sor, mîna Rojhilata Deryaya Navîn, bi parastinê tevbigere û pêwîst e ku Erebistana Siûdî di afirandina herêmeke tampon a bihêz de ji bo pêşîgirtina li berfirehbûna Îsraîlê ber bi rojhilat ve bi riya Lubnan, Sûriye û Urdunê beşdar bibe.
Ferzkirina iradeya siyasî ya Îranê li Amerîkayê bi riya hêza leşkerî
Lihevhatina Îslamabadê ya navbera Tehran û Waşingtonê wekî yekem rûdana berbiçav a stratejiya nû ya veguhestina herêmî, hem ji aliyê dîplomasî û hem jî ji aliyê leşkerî ve, tê hesibandin. Li gor delîlên heyî û gotina Wezareta Karên Derve û Konseya Bilind a Ewlehiya Neteweyî ya Îranê, Tehran hema hema her tiştê ku dixwest, li gor çarçoveya giştî ya stratejiyê, ji aliyê ne devjêberdana mafên neteweyî yên bingehîn, ne xistina talûkeyê ser destkeftiyên ku di dema şer de bi dest xistibû û ne destûrdana tu sînorkirinekê di pêşerojê de li ser azadiya irade û serxwebûna biryardariya xwe, bi dest xist.
Ev lihevhatin, wekî ku ji aliyê Tehranê ve hate ragihandin, dihewîne bidawîanîna şer li hemû eniyan, bi taybetî eniya Lubnanê, ku Trumpê dike di berhevdaneke rasterast de bi Netenyahû re. Destkeftiyên berbiçav ên ku Îran di vê lihevhatinê de bi dest xistin, têkildarî bidawîanîna cezayan, rakirina dorpêça deryayî, gihîştina sermiyanên hatine cemidandin û rêkeftinên têkildarî girêdana bicihanîna peymanan bi bicihanîna lihevhatinê ve ye.
Li aliyê din ve, destkeftiyên dawî yên Waşingtonê ji Tehranê re ji bo razîkirina wê ji bo ne tolhildana êrîşa duyem a Îsraîlê li Dahiyeya Beyrûtê, qelîşeke kûr di têkiliyên Amerîka û rejîma Siyonîst de derxist holê. Ev qelîş gihîşt asta ku Trump di têlefona xwe ya roja Yekşemê de bi Netenyahû re, ku tê de wî ji vê lihevhatinê agahdar kir, bi xwe ji wî re heqaret kir û wî tawanbar kir ku di nirxandina xwe ya awayê birêvebirina pevçûnê li herêmê de bêaqil û nezan e.
Trump got ku di axaftinên xwe de bi Netenyahû re, israr kir ku şer li Lubnanê divê bi dawî bibe û Îsraîl divê bi dawîbûna daîmî ya êrîşan li Beyrûtê an beşên din ên axa Lubnanê bike. Piştî vê têlefonê, Trump fermana serokatiyê ji bo bidawîkirina şer li Tengava Hirmizê, destpêkirina rakirina dorpêça deryayî ya Îranê û vekirina Tengava Hirmizê ji bo keştiyaniya ewle «ji bo her kesî» derxist.
Berçav e ku rayedarên Îranê tevî girtina destkeftiyên berbiçav ji Amerîkayê, dîsa jî tekez dikin ku pejirandina vê lihevhatinê tê wateya pêbawerî bi dijmin re nîne û Tehran bi baldarî li ser bicihanîna peymanên Dewletên Yekbûyî çavdêrîyê bike.
Li gor vê, di heyama müzakerê ya 60-rojî de, çend mijarên wekî rakirina cezayên seretayî û duyemîn ên Dewletên Yekbûyî li dijî Îranê û herwiha rakirina biryarên Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û Konseya Rêveberan a Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê li dijî Îranê dê bên gotûbêjkirin.
Mijara nûkleer jî bi awayekî ji bo avakirina aborî û pêşvebirina aboriya Îranê piştî şerê zordarî dê bê gotûbêjkirin û Îran li ser pêwîstiya afirandina pergaleke çavdêriyê û kontrolê ji bo misogerkirina bicihanîna rast a peymanan ji aliyê her du aliyan ve tekez kir.
Aliyê Îranî herwiha tekez kir ku hêzên wê yên çekdar «ji bo berhevdanê li dijî her komeleyeke dijminane di rewşa amadebûna bilind de dê bimînin» û tiliyên Tehranê dîsa li ser kumikê (guhazê) dê bin.
Li gor hevkêşeya nû ya veguhestina stratejîk a herêmî, Îran nîşan daye ku baregehên leşkerî yên Amerîkayê li welatên Kendava Farsê, ji bo Dewletên Yekbûyî û welatên mêvandar ên Kendavê, bûne barek parastinê, ne sermayeyek êrîşkar.
Ev hevkêşe herwiha nîşan daye ku Îsraîl hêdî hêdî dibe barek ku çavkaniyên leşkerî yên Amerîkayê vala dike û berjewendiyên wê yên stratejîk têxîne talûkê. Îran rola riyên deryayî di hevkêşeya veguhestina stratejîk de nas kiriye û helwesta xwe di sepandina prensîba eniyên yekbûyî yên berxwedanê de, ji parastinê ber bi xeta pêşîn a êrîşê, di hewcedariyê de, guhertiye.
Yek xalek din a misoger piştî afirandina hevkêşeya nû ya veguhestina Îranê ev e ku Ereb dîsa aliyê winda ne di hevkêşeya veguhestina stratejîk a herêmî de û bi rola kenarî li pevçûna ku di pêşî de ew armanc dike, qayil dibin.
............
Dawiya peyamê /
Etîket:
Amerîka
Îran
Rejîma Siyonîst
Tengava Hirmizê
Kendava Farsê
Your Comment