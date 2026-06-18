Vîdyo | Hûr kurê Yezîd; xuyabûna berfirehiya rehmet û rêberiya Huseynî

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çîroka Hûr kurê Yezîdê Riyayî, yek ji mînakên herî ronak ên ‘aqûbet-başiyê’ (xilasiya baş) di dibistana Aşûrayê de ye. Tê gotin ku dema ew li ser rêya Kerbelayê ji bo rûbirûbûna Îmam Huseyn (s.x) diçû, dengekî xeybî ew bi bihuştê mizgîn kir. Hûr bi şaşmayîn got: “Ez diçim şerê kurê Fatimê (s.x.), çawa ez ê bibim xelkê bihuştê?” Lê edeb, besîret û vegera wî ya bi wext bo ser heqîqetê, di dawiyê de navê wî di nav hevalên nemir ên Seyîdul-Şuheda (s.x) de tomar kir û nîşan da ku devera lutf û hidayeta Îmam Huseyn (s.x) heta kêliyên dawîn ên jiyana mirov berfireh e.
Your Comment