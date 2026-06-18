  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

«Hevdîtina girîng a Wezîrê Derve yê Îranê û Serokê Herêma Kurdistanê li ser mijarên stratejîk»

18 June 2026 - 23:44
News ID: 1828988
Source: Mehr News
«Hevdîtina girîng a Wezîrê Derve yê Îranê û Serokê Herêma Kurdistanê li ser mijarên stratejîk»

«Seyîd Abas Eraqçî, wezîrê derve yê Îranê, û Neçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê, di pêwendiyeke telefûnî de, gelek mijarên girîng ên her du aliyan, di nav de têkiliyên dualî yên Îran û Iraqê û pêşhatên herêmê, nîqaş kirin.»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Wezîrê Derve yê Îranê Seyîd Ebas Eraqçî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di pêwendiyeke telefûnî de, hejmarek mijarên girîng ên hevbeş, di nav de têkiliyên dualî yên Îran û Iraqê û pêşhatên herêmî gotûbêj kirin.

Di vê pêwendiyê de, têkiliyên Komara Îslamî ya Îranê û Herêma Kurdistanê, bi taybetî di warên aborî û bazirganî de, herwiha xurtkirina hemahengiyê ji bo parastina ewlekariya sînorên hevbeş û rûbirûbûna terorê, hatin nirxandin û derbarê wan de bîr û bawer hatin guhertin.

Herwiha aliyan derbarê pêşhatên herêmê û girîngiya hewldanên welatên navçeyê ji bo xurtkirina ewlekariya navxweyî ya herêmê, gotûbêj kirin.

…………..

Dawîya Nûçeyî/

Your Comment

You are replying to: .
captcha