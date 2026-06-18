«Hevdîtina girîng a Wezîrê Derve yê Îranê û Serokê Herêma Kurdistanê li ser mijarên stratejîk»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Wezîrê Derve yê Îranê Seyîd Ebas Eraqçî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di pêwendiyeke telefûnî de, hejmarek mijarên girîng ên hevbeş, di nav de têkiliyên dualî yên Îran û Iraqê û pêşhatên herêmî gotûbêj kirin.
Di vê pêwendiyê de, têkiliyên Komara Îslamî ya Îranê û Herêma Kurdistanê, bi taybetî di warên aborî û bazirganî de, herwiha xurtkirina hemahengiyê ji bo parastina ewlekariya sînorên hevbeş û rûbirûbûna terorê, hatin nirxandin û derbarê wan de bîr û bawer hatin guhertin.
Herwiha aliyan derbarê pêşhatên herêmê û girîngiya hewldanên welatên navçeyê ji bo xurtkirina ewlekariya navxweyî ya herêmê, gotûbêj kirin.
…………..
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment