«Pezeşkîyan: Ev belgeyeke dîrokî ye û peyama Îraneke xurt û mezin e.»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokkomarê Îranê Dr. Mesûd Pezeşkîyan ragihand: Ev belgeyeke dîrokî ye û peyama Îraneke zelhêz e.
Serokkomar bi bîranîna îmzekirina rêkeftina navbera Îran û Amerîkayê de, tekez kir: Ev belgeyeke dîrokî ye û peyameke ji Îraneke pir-hêz ve: Aştî di bin sîbera rêzgirtina hevdu de pêk tê.»
…………
Dawîya Nûçeyî
18 June 2026 - 23:32
News ID: 1828983
Source: Mehr News
«Serokkomarê Îranê têkildarî îmzekirina naveroka çar xalî ya têgihiştinê ya bi Amerîkayê re ragihand ku, ev belgeyeke dîrokî û peyama Îraneke zelhêz e.»
Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokkomarê Îranê Dr. Mesûd Pezeşkîyan ragihand: Ev belgeyeke dîrokî ye û peyama Îraneke zelhêz e.
Your Comment