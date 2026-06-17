Ayetullah Ya‘qûbî daxwaz kir ku civînên (mecalisen)Huseyînî ji diyardeyên îthalkirî (biyanî) paqij bikin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Şêx Mihemed Ya‘qûbî di daxuyaniyekê de daxwaz kir ku civînên şîna Îmam Huseyn (s.x) ji diyardeyeke ku wî wekî «dêxil» binav kir, paqij bikin; diyardeyeke ku di serê wê de, derxistina kiras û eşkerekirina sîng û zik di dema sînelêdanê de ye.
Wî di vê daxuyaniyê de got: «Di şe‘îreyên pîroz ên Huseyînî de bideteke hatiye destpêkirin ku tu belgeyeke rast a di şerîetê de ji bo wê tune ye û ew jî, derxistina kiras û diyarkirina sîng û zik e di dema sînelêdanê de di şîna musîbeta Îmam Ebî Ebdullahil Huseyn (silamî lê be) de.»
Ayetullah Ya‘qûbî zêde kir: «Tevî qedra me ya kûr ji bo hezkirin û îxlasa rast a şînawan ku di şîna Seydil Şuheda (s) de ne, ev rewş dibe sedema birîndarkirina heya û tama giştî; bi taybetî bi weşandina wê bi riya kanalên satelîtê û platformên civakî ku dikare bibe sedema zirarê ji rûyê mezhebê şerîf re û riyan veke ji bo têketina veswesiyên şeytanî û hewesên nefsanî.»
Wî diyar kir: «Mûmînê biheya ev karî tewra di mala xwe de û di nav endamên malbata xwe de jî nake; vêca çawa dibe ku wî li ber çavê gişta bipêşîne?»
Mamosteyê hawzeya îlmî ya Necefê bi derxistina vê pirsê ku «Eger em vê tevgerê ji yên din di boneyên wan de bibînin, ma em wê qebîh nabînin? Vêca çawa em wê di şe‘îreyên pîroz ên Huseyînî de qebûl dikin?» got: Wî nerînên hejmarek ji berpirsyarên heyetan, xwediyên mewakibên Huseyînî û lidarxistina civînên şînê li bajarê Necefa Eşref û herêmên din pirsîn û dît ku ew jî ji vê diyardeyê ne razî ne û ji bo pêşîlêgirtina wê amade ne.
Ayetullah Ya‘qûbî tekez kir: Ev diyarde bi vî awayî di nav civînên şîna pêşiyan û salihan de nehatiye naskirin.
Wî di berdevamê de got: «Bi hatina meha Muheremel Heram û nûkirina merasîmên şîna Huseyînî ku dibistanek e ji bo haydarbûnê, têgihiştinê, rastkirinê û domandina li ser rastiyê, ji xwediyên mewakiban, berpirsyarên civînên şîna, beşdaran û medahiyan (rûwedîd) dixwazin ku bi biryardarî ji bo kontrolkirina vê diyardeyê û girtina riyên têketina şeytan û hewesên nefsanî tevbigerin; ji ber ku ew bi vê karî, alîkariya Îmam Huseyn (silamî lê be) dikin û ji saxlemiya van şe‘îreyên mezin û bîrketên wan diparêzin.»
..........................
Dawiya peyamê
Etîket (Haşet):
- Mewakibên Huseyînî
- Hawzeya îlmî ya Necefê
- Meha Muheremê
- Şîna Huseyînî
- Ayetullah Ya‘qûbî
Your Comment